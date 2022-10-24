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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Кривбасс
 
Прерван
Ингулец

Ход матча

9'
 
Artem Smolyakov
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ингулец
2.35
3.18
3.25
Все Коэффициенты
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
50
Семёнов
Дмитрий
II
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
11
Татарков
Никита
13
Кучер
Даниил
26
Сидоренко
Владислав
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
5
Запорожец
Евгений
23
Кучеренко
Александр
29
Artem
Smolyakov
9
Марусич
Максим
Кривбасс
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.14
Хобленко Алексей 1 (1) 0.14
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.29
Запорожец Евгений 1 0.14
Клименко Владислав 1 0.14
Козак Александр 1 0.14
Кучеренко Александр 1 0.14
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Задерака Максим 1 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Сакив Тарас 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0
Artem Smolyakov 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Металлист-1925 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
9. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
10. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Artem Smolyakov получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ингулец
2.35
3.18
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс - Ингулец онлайн

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