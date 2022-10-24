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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
20' Гол
Селин Евгений
35' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
48' Желтая карточка
Безбородько Денис
54' Желтая карточка
Брагару Максим
64' Желтая карточка
Мякушко Сергей
69' Желтая карточка
Кузык Орест
1:1
72' Пенальти
Ореховский Павел
90' Желтая карточка
Фили Реалдо
90' Вторая желтая карточка
Мякушко Сергей
90'+4
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
9
Смирный
Евгений
69
Ильин
Олег
50
Болбат
Сергей
47
Мякушко
Сергей
23
Попов
Кирилл
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
33
Селин
Евгений
14
Кравченко
Сергей
10
Наумец
Владислав
77
Кузык
Орест
45
Брагару
Максим
89
Политыло
Сергей
17
Юсов
Дмитрий
Колос Ковалёвка
Черноморец Од

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 2 (2) 0.25
Милько Вадим 1 0.13
Мякушко Сергей 1 0.13
Безбородько Денис 1 0.13
Гончаренко Роман 1 0.13
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.25
Селин Евгений 1 0.13
Бобко Иван 1 0.13
Манджрекар Джеймс 1 0.13
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 4 0
Безбородько Денис 4 0
Лысенко Владимир 3 0
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Мякушко Сергей 1 1
Чоботенко Сергей 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Кравченко Сергей 1 1
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Брагару Максим 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Металлист-1925 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 8 0 3 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Чоботенко Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Селин Евгений бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од онлайн

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