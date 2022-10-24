Тур: 9. Стадион: Колос.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСелин Евгений
35' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
48' Желтая карточкаБезбородько Денис
54' Желтая карточкаБрагару Максим
64' Желтая карточкаМякушко Сергей
69' Желтая карточкаКузык Орест
1:1
72' ПенальтиОреховский Павел
90' Желтая карточкаФили Реалдо
90' Вторая желтая карточкаМякушко Сергей
90'+4
Ход матча
20'
35'
54'
64'
69'
72'
1:1
90'
90'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
23
Попов
Кирилл
77
Кузык
Орест
17
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Черноморец Од
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|2 (2)
|0.25
|Милько Вадим
|1
|0.13
|Мякушко Сергей
|1
|0.13
|Безбородько Денис
|1
|0.13
|Гончаренко Роман
|1
|0.13
|Болбат Сергей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.25
|Селин Евгений
|1
|0.13
|Бобко Иван
|1
|0.13
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.13
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|4
|0
|Безбородько Денис
|4
|0
|Лысенко Владимир
|3
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Мякушко Сергей
|1
|1
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|0
|Кравченко Сергей
|1
|1
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Непогодов Дмитрий
|0
|1
|Гладкий Александр
|1
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Металлист-1925
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|12.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Заря
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3