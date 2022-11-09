Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Сорлот Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Рекик Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Забив гол, Севилья сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

44' Теллес Алекс из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Сильва Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Торрес Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Безумный фол. Торрес Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Хон Пачеко

40' Мир Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Браис Мендес забивает с правой ноги!

36' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Рефери не любит споров - именно за это Навас Хесус сейчас получил желтую

34' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ньянзу Танги оказался удален с поля

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Торрес Оливер из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мерино Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ракитич Иван из команды Севилья - была желтая, а стала красная.

27' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

26' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Теллес Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Иско Аларкон . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Мир Рафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Мир Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошую попытку сделал Мерино Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

13' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

13' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

10' Матч возобновлен

9' Фернандес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Севилья

3' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля