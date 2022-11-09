Тур: 14. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 34814 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
1:2
Второй тайм: 63'
0'
0:1
20' ГолСорлот Александр
26' Undefined phrase: football_event_Ракитич Иван
28' Красная карточкаРакитич Иван
31' Желтая карточкаМерино Микель
34' Красная карточкаНьянзу Танги
34' Желтая карточкаНавас Хесус
0:2
36' ГолБраис Мендес
40' Желтая карточкаТоррес Оливер
1:2
44' ГолМир Рафа
Ход матча
20'
26'
28'
31'
34'
34'
36'
0:2
40'
44'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 0
Владение мячом
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
14
Ньянзу
Танги
10
Ракитич
Иван
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Реал Сосьедад
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.8%
62.5%
16.7%
5 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.21
|Торрес Оливер
|3
|0.21
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.14
|Гудель Неманья
|2
|0.14
|Мир Рафа
|2
|0.14
|Рекик Карим
|1
|0.07
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
|Салас Кике
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|6
|0.43
|Сорлот Александр
|4
|0.29
|Кубо Такефуса
|2
|0.14
|Мерино Микель
|1
|0.07
|Субименди Мартин
|1
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.07
|Исак Александр
|1
|0.07
|Субельдия Игор
|1
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|1
|Акунья Маркос
|4
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|1
|Гомес Алехандро
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ракитич Иван
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Ньянзу Танги
|0
|1
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Браис Мендес
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
1
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
5
Севилья
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Реал Сосьедад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
30%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
31%
3
19%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
1
6%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
16%
3
18%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Результаты матчей
Севилья
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
112
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 10
|19
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Альмерия
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 21
|13
|17.
|Севилья
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Альмерия
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|1:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Севилья
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|1:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Хетафе
|Аленья Карлес
|6
Прогнозы на матч Севилья 1:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Севилья
32.8% (41)
Ничья
44% (55)
Реал Сосьедад
23.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
80.51% (95)
Нет
19.49% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (47)
2:1 Севилья
16.8% (21)
1:2 Реал Сосьедад
15.2% (19)
1:0 Севилья
8.8% (11)
0:1 Реал Сосьедад
7.2% (9)
2:2 Ничья
4% (5)
3:1 Севилья
2.4% (3)
2:0 Севилья
2.4% (3)
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