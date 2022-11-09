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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 34814 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Севилья
1:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
20' Гол
Сорлот Александр
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Ракитич Иван
28' Красная карточка
Ракитич Иван
31' Желтая карточка
Мерино Микель
34' Красная карточка
Ньянзу Танги
34' Желтая карточка
Навас Хесус
0:2
36' Гол
Браис Мендес
40' Желтая карточка
Торрес Оливер
1:2
44' Гол
Мир Рафа
90' Желтая карточка
Пачеко Хон
90'+4

Ход матча

10'
 
Кубо Такефуса
Фернандес Карлос
20'
0:1
Сорлот Александр
(Мерино Микель)
26'
Ракитич Иван
 
28'
Ракитич Иван
 
31'
 
Мерино Микель
34'
Ньянзу Танги
 
34'
Навас Хесус
 
36'
0:2
Браис Мендес
(Мерино Микель)
40'
Торрес Оливер
 
44'
Мир Рафа
(Теллес Алекс)
1:2
46'
Хордан Хоан
Иско Аларкон
 
46'
Салас Кике
Рекик Карим
 
46'
 
Субельдия Игор
Субименди Мартин
46'
 
Гевара Андер
Мерино Микель
61'
 
Марин Пабло
Сильва Давид
64'
Эн-Несири Юссеф
Мир Рафа
 
64'
Дилейни Томас
Торрес Оливер
 
73'
 
Наварро Роберто
Сола Алекс
89'
Янузай Аднан
Ламела Эрик
 
90'
 
Пачеко Хон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Севилья 32.8% (41)
X 44% (55)
Реал Сосьедад 23.2% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
14
Ньянзу
Танги
4
Рекик
Карим
3
Теллес
Алекс
6
Гудель
Неманья
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
9
Фернандес
Карлос
19
Сорлот
Александр
Севилья
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-1-2

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
62.5%
16.7%
5 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.21
Торрес Оливер 3 0.21
Кармона Хосе Анхель 2 0.14
Гудель Неманья 2 0.14
Мир Рафа 2 0.14
Рекик Карим 1 0.07
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 6 0.43
Сорлот Александр 4 0.29
Кубо Такефуса 2 0.14
Мерино Микель 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Ильяраменди Асьер 1 0.07
Исак Александр 1 0.07
Субельдия Игор 1 0.07
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Ракитич Иван 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Хордан Хоан 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ньянзу Танги 0 1
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Браис Мендес 4 0
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
1
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
5
Севилья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Реал Сосьедад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
30%
2
33%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
29%
3
17%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2
Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0

Результаты матчей

Севилья
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М 0:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
9. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
10. Мальорка 1:0 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
7. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Мальорка 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М 0:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Хетафе Аленья Карлес 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Хон Пачеко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Безумный фол. Хон Пачеко грубо играет против соперника. Пострадал Эн-Несири Юссеф
  • 90'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Севилья: 31%, Реал Сосьедад: 69%.
  • 89'
    Тактическая замена. Ламела Эрик уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Севилья 32.8% (41)
    X 44% (55)
    Реал Сосьедад 23.2% (29)
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    Прогнозы на матч Севилья 1:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    32.8% (41)
    Ничья
    44% (55)
    Реал Сосьедад
    23.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (47)
    2:1 Севилья
    16.8% (21)
    1:2 Реал Сосьедад
    15.2% (19)
    1:0 Севилья
    8.8% (11)
    0:1 Реал Сосьедад
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:1 Севилья
    2.4% (3)
    2:0 Севилья
    2.4% (3)
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