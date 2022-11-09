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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 32'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 126
Эспаньол 15.9% (20)
X 40.5% (51)
Вильярреал 43.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Вильярреал
3.25
3.59
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
8
Баре
Кейди
17
Брайтвайт Мартин
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
9
Данджума
Арно
21
Пино
Йереми
Эспаньол
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Вильярреал

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
П
2:2
КК
3:1
КК
2:2
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
2:2
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Тотал матчей

2.5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
114

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 3 0.21
Эспозито Эду 2 0.14
Дардер Серхи 2 0.14
Ласо Хосе 1 0.07
Пуадо Хавьер 1 0.07
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.29
Джексон Николас 2 0.14
Морено Херард 2 0.14
Данджума Арно 2 (1) 0.14
Коклен Франсис 1 0.07
Моралес Луис 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.07
Пино Йереми 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 2 1
Видаль Алеш 3 0
Оливан Бриан 3 0
Кабрера Леандро 1 1
Лекомт Бенжамен 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Торрес Пау II 5 0
Альбиоль Рауль 3 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Ману Морланес 0 1
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
9
Эспаньол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Вильярреал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
67%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
6
60%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2
Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2

Результаты матчей

Эспаньол
Вильярреал

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал 0:0 Заявка 14 5 4 5 14 - 10 19
10. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Альмерия 1:0 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
13. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе 0:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 21 13
17. Севилья 1:2 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
3. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия 1:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
7. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Эспаньол 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья 1:2 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 6 9
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья 1:2 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия 1:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Хетафе Аленья Карлес 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Эспаньол контролирует мяч.
    • 28'
      Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Куэнка Хорхе из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 27'
      Капу Этьен из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Парехо Даниэль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Эспаньол 15.9% (20)
    X 40.5% (51)
    Вильярреал 43.7% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Вильярреал
    3.25
    3.59
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Эспаньол
    15.7% (20)
    Ничья
    40.2% (51)
    Вильярреал
    44.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.45% (41)
    Меньше
    65.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (45)
    1:2 Вильярреал
    22.8% (29)
    0:1 Вильярреал
    11.8% (15)
    1:0 Эспаньол
    7.9% (10)
    0:2 Вильярреал
    3.9% (5)
    2:1 Эспаньол
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Вильярреал
    1.6% (2)
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