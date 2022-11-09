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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 17400 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Эспаньол
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
38' Желтая карточка
Капу Этьен
0:1
64' Гол в свои ворота
Лекомт Бенжамен
79' Желтая карточка
Пино Йереми
89' Желтая карточка
Рибаудо Нико
90' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+5

Ход матча

38'
 
Капу Этьен
60'
Эспозито Эду
Винисиус Соуза
 
60'
Видаль Алеш
Брайтвайт Мартин
 
64'
0:1
Лекомт Бенжамен
70'
 
Баэна Алехандро
Тригерос Мануэль
70'
 
Коклен Франсис
Капу Этьен
77'
 
Морено Херард
Данджума Арно
77'
 
Фойт Хуан
Фемения Кико
79'
 
Пино Йереми
81'
Рибаудо Нико
Баре Кейди
 
81'
Гомес Даниэль
Пуадо Хавьер
 
85'
 
Ману Морланес
Парехо Даниэль
89'
Рибаудо Нико
 
89'
Ласо Хосе
Оливан Бриан
 
90'
 
Альбиоль Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Эспаньол 15.7% (20)
X 40.2% (51)
Вильярреал 44.1% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
8
Баре
Кейди
12
Винисиус
Соуза
17
Брайтвайт Мартин
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
9
Данджума
Арно
21
Пино
Йереми
Эспаньол
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Вильярреал

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
П
2:2
КК
3:1
КК
2:2
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
2:2
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Тотал матчей

2.5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
114

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 3 0.21
Эспозито Эду 2 0.14
Дардер Серхи 2 0.14
Ласо Хосе 1 0.07
Пуадо Хавьер 1 0.07
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.29
Джексон Николас 2 0.14
Морено Херард 2 0.14
Данджума Арно 2 (1) 0.14
Коклен Франсис 1 0.07
Моралес Луис 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.07
Пино Йереми 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 2 1
Видаль Алеш 3 0
Оливан Бриан 3 0
Кабрера Леандро 1 1
Лекомт Бенжамен 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Торрес Пау II 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Пино Йереми 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
0
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
9
Эспаньол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Пропущено

21
11
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
6
55%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2
Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2

Результаты матчей

Эспаньол
Вильярреал

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
6
2
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М 0:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
9. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
10. Мальорка 1:0 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
7. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Мальорка 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М 0:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Хетафе Аленья Карлес 6
Весь список
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    Прогнозы 127
    Эспаньол 15.7% (20)
    X 40.2% (51)
    Вильярреал 44.1% (56)
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    Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Эспаньол
    15.7% (20)
    Ничья
    40.2% (51)
    Вильярреал
    44.1% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.45% (41)
    Меньше
    65.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (45)
    1:2 Вильярреал
    22.8% (29)
    0:1 Вильярреал
    11.8% (15)
    1:0 Эспаньол
    7.9% (10)
    0:2 Вильярреал
    3.9% (5)
    2:1 Эспаньол
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Вильярреал
    1.6% (2)
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