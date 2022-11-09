Тур: 14. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 17400 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКапу Этьен
0:1
64' Гол в свои воротаЛекомт Бенжамен
79' Желтая карточкаПино Йереми
89' Желтая карточкаРибаудо Нико
90' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
90'+5
Ход матча
38'
64'
0:1
79'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 0
Владение мячом
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Вильярреал
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Тотал матчей
2.5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
114
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.21
|Эспозито Эду
|2
|0.14
|Дардер Серхи
|2
|0.14
|Ласо Хосе
|1
|0.07
|Пуадо Хавьер
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.29
|Джексон Николас
|2
|0.14
|Морено Херард
|2
|0.14
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.14
|Коклен Франсис
|1
|0.07
|Моралес Луис
|1
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.07
|Пино Йереми
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|Видаль Алеш
|3
|0
|Оливан Бриан
|3
|0
|Кабрера Леандро
|1
|1
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
0
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
9
Эспаньол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
7
41%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90
Пропущено
21
11
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
6
55%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2
Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2
Результаты матчей
Эспаньол
Вильярреал
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
34
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
36
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|10.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Альмерия
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Альмерия
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Хетафе
|Аленья Карлес
|6
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Вильярреал
Исход игры
Эспаньол
15.7% (20)
Ничья
40.2% (51)
Вильярреал
44.1% (56)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (45)
1:2 Вильярреал
22.8% (29)
0:1 Вильярреал
11.8% (15)
1:0 Эспаньол
7.9% (10)
0:2 Вильярреал
3.9% (5)
2:1 Эспаньол
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:3 Вильярреал
1.6% (2)
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