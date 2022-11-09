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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Джамшедпур
0:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
34' Желтая карточка
Мишра Акаш
45' Желтая карточка
Harrison Sawyer
0:1
48' Гол
Ясир Мохаммад
83' Желтая карточка
Anuj Kumar
87' Желтая карточка
Ясир Мохаммад
90' Желтая карточка
Хартли Питер
90' Желтая карточка
João Victor I
90'+9
32
Rehenesh
TP
26
Laldinliana
Renthlei
24
Pratik
Chowdhary
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
10
Эммануэль-Томас
Джей
3
Jitendra
Singh
4
Laldinpuia
Pc
2
Boris
Singh
Thangjam
8
Harrison
Sawyer
99
Чима
Даниэль
25
Laxmikant
Kattimani
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
4
Сингх
Чингленсана
31
Мишра
Акаш
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
20
Огбече
Бартоломью
19
Нарзари
Холичаран
99
Сиверио
Хавьер
Джамшедпур
Хайдарабад

История личных встреч

Джамшедпур
Хайдарабад

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
0:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.4
Хартли Питер 1 0.2
Boris Singh Thangjam 1 0.2
Harrison Sawyer 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 2 0.33
Ясир Мохаммад 2 0.33
Огбече Бартоломью 2 0.33
João Victor I 2 (1) 0.33
Сиверио Хавьер 1 0.17
Эррера Борха 1 0.17
Онайндиа Одеи 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 2 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Laldinliana Renthlei 1 0
Ritwik Das 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишра Акаш 2 0
Онайндиа Одеи 1 0
João Victor I 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Hitesh Sharma 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
7
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хайдарабад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
75%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2

Результаты матчей

Джамшедпур
Хайдарабад

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Мумбаи Сити 5 2 3 0 10 - 6 9
4. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
6. АТК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Керала Бластерс 5 2 0 3 9 - 10 6
8. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Ист Бенгал 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Нортист Юнайтед 5 0 0 5 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 3 1 2 0 5 - 3 5
4. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АТК 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Керала Бластерс 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
5. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Ист Бенгал 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (4)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Ясир Мохаммад 2 (2)
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Harrison Sawyer получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Laxmikant Kattimani уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Джамшедпур 0:1 Хайдарабад онлайн

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