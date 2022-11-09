Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаМишра Акаш
45' Желтая карточкаHarrison Sawyer
0:1
48' ГолЯсир Мохаммад
83' Желтая карточкаAnuj Kumar
87' Желтая карточкаЯсир Мохаммад
90' Желтая карточкаХартли Питер
90' Желтая карточкаJoão Victor I
90'+9
Ход матча
34'
45'
48'
0:1
83'
87'
90'
90'
32
Rehenesh
TP
29
Хартли
Питер
99
Чима
Даниэль
31
Мишра
Акаш
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хартли ПитерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Vishal Yadav
-
-
-
27 Sk Sahil
-
-
18 Ritwik Das
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Джамшедпур
Хайдарабад
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.4
|Хартли Питер
|1
|0.2
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.2
|Harrison Sawyer
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|2
|0.33
|Ясир Мохаммад
|2
|0.33
|Огбече Бартоломью
|2
|0.33
|João Victor I
|2 (1)
|0.33
|Сиверио Хавьер
|1
|0.17
|Эррера Борха
|1
|0.17
|Онайндиа Одеи
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|2
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Laldinliana Renthlei
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишра Акаш
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|1
|0
|João Victor I
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Hitesh Sharma
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайдарабад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
7
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хайдарабад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
75%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 АТК - Хайдарабад 2:2
Результаты матчей
Джамшедпур
Хайдарабад
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|4.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Ченнаин
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Керала Бластерс
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|8.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Ист Бенгал
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|5.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Ист Бенгал
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (4)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (2)
|Хайдарабад
|Ясир Мохаммад
|2 (2)
|Хайдарабад
|Огбече Бартоломью
|2 (1)
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|2