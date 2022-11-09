Анхель Корреа решился на удар с дальней дистанции, после которого игровой снаряд встретился с Хосе Копете.

Ничего не позволяет соперникам "Мальорка", поэтому они бьют издали. Сейчас Антуан Гризманн не попал в створ, выстрелив из-за штрафной.

Ведат Мурики оказал давление на Аугусто Фелипе, но защитник "Атлетико" справился, успев выполнить передачу на Яна Облака.

Контратаку правым флангом провели хозяева. Гонсалес ворвался в штрафную площадку, а потом был остановлен отличным подкатом Фелипе.

Гризманн исполнил корнер с левого фланга, но партнёров не нашёл, так как Мурики выпрыгнул выше всех и игровой снаряд выбил.

Мората откликается на подачу Гризманна с левого фланга и пробивает в падении головой - Райкович останавливает мяч на "ленточке".

А теперь и хозяева могли забивать, но уже Облак вступил в игру, отразив мяч ногой после удара Дьедью с центра штрафной.

Мурики потерял мяч на своей половине поля, но Копете подстраховал, успешно вступив в отбор, а потом ещё и штрафной заработал.

Анхель Корреа ворвался в штрафную площадку правым краем, но не успел выполнить подачу, выпустив игровой снаряд за лицевую линию.

Иньиго Руис сорвал контратаку соперника в центре поля, уронив Альваро Морату, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

В составе "Мальорки" произошла двойная замена. Ушли Ли Кан Ин и Санчес, вышли Дьедью и Гренье.

Лемар ушёл от Копете на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую, где успешно на перехвате сыграл Райкович.

Коке выполнил верховую передачу в штрафную площадку на Витселя, но Аксель не сумел дотянуться до игрового снаряда.

При помощи заброса хозяевам удалось перейти на чужую половину поля, но очень быстро гости игровой снаряд отобрали.

Появилось пространство у "Мальорки" на левом фланге, и Мурики рывок совершил, но затем решил взять паузу и подержать мяч.

А теперь и Янник Карраско решился на удар из-за штрафной, но на сей раз на пути игрового снаряда оказались защитники "Мальорки".

Небольшая пауза возникла. Джованни Гонсалес оказался на газоне, но очень быстро пришёл в себя, отказавшись от медицинского вмешательства.

Позиционная атака "Атлетико" завершилась дальним и точным ударом Родриго Де Пауля, после которого Предраг Райкович мяч забрал.

Стефан Савич нарушил правила около центрального круга, подтолкнув в спину Ведата Мурики, который уже готов был убегать в контратаку.

Медицинская бригада "Мальорки" справилась со своей работой. Ведат Мурики готов продолжать поединок, в котором его гол пока является единственным.

Гонсалес справился с подачей Льоренте с правого фланга, но выбил мяч прямо на Де Пауля, который пробил выше цели.

"Мальорка" продолжает держать оборону, и делает это очень уверенно, ничего не позволяя оппонентам. Лишь издали стреляют гости.

Раильо разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу в штрафную на Мурики, которого успел закрыть Фелипе, выбив мяч.

Двойная замена у "Атлетико". Уходят Де Пауль и Рейнилду, выходят Коке и Регилон.

Льоренте выполнил передачу по правому флангу на Гризманна, который мяч получил, но сразу же его накрыл Копете.

Ведат Мурики успешно сыграл в отборе на своей половине поля, а потом закрыл мяч корпусом и заставил Аугусто Фелипе нарушить правила.

Льоренте поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, где легко верх снял Копете.

Хауме Коста совершает рывок по левому флангу, добирается до лицевой линии и подаёт - Ведат Мурики пробивает мимо цели без сопротивления.

Вальент сместился на левый фланг и остановил Карраско, выбив игровой снаряд за боковую линию.

Сам же Карраско выполнил вбрасывание из-за боковой, добросив мяч до штрафной, но никому из партнёров не удалось выиграть воздух.

Корреа подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, которая адресата не нашла. По-прежнему без моментов гости.

Альваро Мората принял мяч на линии штрафной спиной к воротам, но тут же его встретили защитники и игровой снаряд отобрали.

Аксель Витсель выполнил передачу на правый фланг на Альваро Морату, который не справился с приёмом.

Мората добежал до штрафной площадки и пробил с левой ноги низом - Райкович в прыжке отразил мяч, а потом партнёры обстановку разрядили.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, за счёт гола Ведата Мурики "Мальорка" ведёт.

45' Карраско навесил в штрафную с правого фланга, найдя голову Копете, а потом после подбора мяч на трибуны отправил Де Пауль.

45' Иддрису Баба оказался на газоне после верхового единоборства с Акселем Витселем, после чего врачи "Мальорки" вышли на поле.

45' +2 минуты.

44' Коста упал около боковой линии после подката Савича. Сначала показалось, что может Стефан и жёлтую получить, но после повтора стало понятно, что защитник "Атлетико" даже не нарушил правила, сыграв в мяч.

43' Родриго Де Пауль едва не передержал мяч на своей половине поля, но сумел сохранить над ним контроль, оказавшись в окружении троих оппонентов, один из которых нарушил правила.

42' Антуан Гризманн решил нанести удар, который получился точным, но слабым, поэтому Предраг Райкович легко зафиксировал игровой снаряд.

41' Маркос Льоренте оказывается на газоне перед штрафной площадкой на правом фланге, получая по ногам от Хауме Косты.

40' Гризманн выполнил передачу на правый край штрафной на Корреа. Анхель рывок совершил, но до круглого не добрался, встретившись со спиной Раильо.

38' Концовка первого тайма приближается. По одному голу забили команды, но дело в том, что "Атлетико" это сделал из положения "вне игры", поэтому уступает 0-1.

37' Ударная минутка в исполнении Ли Кан Ина. И в обыгрыш идёт, и стандарты зарабатывает, да ещё и исполняет их сам. А сейчас нарушил правила на Фелипе, получив "горчичник".

36' Долго готовился к исполнению стандарта Ли Кан Ин, но ничего интересного не придумал, пробив на силу в стенку.

35' А сейчас полезно действует Ли Кан Ин. Опережает Де Пауля перед штрафной "Атлетико" и вынуждает Родриго нарушить правила. Ещё и жёлтую получает аргентинец.

35' Часто берёт на себя игру Ли Кан Ин, пускаясь в дриблинг, но дивидендов это не приносит. Сейчас кореец не справился с Маркосом Льоренте на левом фланге.

34' "Мальорка" разыграла корнер на левом фланге, а потом Ли Кан Ин решил проникнуть в штрафную площадь, но обыграть один в один Альваро Морату не смог.

33' Давненько не было хозяев у чужой штрафной, а сейчас они до неё добрались, да ещё и права на исполнение углового добились.

31' Тем временем "матрасники" заработали аут на правом фланге, а после доставки игрового снаряда в штрафную площадку воздух проиграли.

30' А вот и замена у "Атлетико". Вместо Молины в игру вступает Корреа.

29' Стефан Савич попытался откликнуться на подачу с левого фланга, располагаясь на правом краю штрафной, но до круглого не добрался, да ещё и по лицу от Хосе Копете получил. Наверняка идёт проверка эпизода на предмет пенальти, но пока матч продолжается.

28' Диего Симеоне может провести первую замену до перерыва. Активно начал разминаться Анхель Корреа. Потенциальная перестановка очень даже логичная, так как в атаке у "Атлетико" пока ничего не получается.

27' Иддрису Баба записывает на свой счёт жёлтую карточку, проверяя на прочность ноги Альваро Мораты около центрального круга.

27' Иньиго Руис нашёл возможность для удара из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч значительно выше владений Яна Облака.

26' Показалось, что хозяева могут убежать в контратаку, но они добрались до центральной линии, а потом решили остановиться, сохранив мяч.

24' Сразу же показали нам количество офсайдов - 0:3 соотношение, и каждый раз в неправильным положении оказывался Альваро Мората.

23' Альваро Мората откликается на передачу из глубины поля и наносит результативный удар с линии вратарской, но взятие ворот отменяется, так как форвард "Атлетико" снова не выдержал офсайдную линию.

22' Янник Карраско выиграл воздух на линии штрафной площадки и решил пробить по воротам - в створ попал, но Предраг Райкович без труда забрал мяч.

21' Мурики нарушил правила метрах в тридцати от ворот. Гости выполнили подачу, которая ничего опасного не несла.

20' Альваро Мората получил мяч перед штрафной площадкой и решил нанести удар с левой - снова защитники "Мальорки" заблокировали.

18' Первый опасный момент завершается забитым голом, а теперь следим за реакцией "Атлетико", которому нужно проявлять себя у чужих ворот.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МУРИКИ!!! Облак справился с дальним ударом Санчеса, но отбил мяч перед собой. Коста оказался первым на подборе и выполнил передачу на Мурики, который из вратарской не промахнулся.

17' Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра. Её получает Науэль Молина за срыв контратаки соперника в центре поля.

16' Руис выиграл воздух на правом краю штрафной площадки и скинул на Мурики, который пробил в касание, но получилось слишком неточно.

15' Молина легко отобрал мяч у Косты на правом фланге, но затем сыграл неаккуратно, выпустив его за боковую линию.

14' Хозяевам удалось провести атаку правым флангом и довести дело до подачи, но защитники "Атлетико" без проблем сняли верх.

13' Два подряд верховых единоборства проиграли "матрасники" около центрального круга, да ещё и правила нарушили.

12' После исполнения углового удара гости проиграли воздух, но затем с подбора выстрелил Льоренте, и снова на пути мяча оказался игрок "Мальорки".

11' Мората ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил передачу в центр на Гризманна, который пробил вторым касанием и попал в соперника, заработав угловой.

10' Рейнилду поддержал атаку левым флангом и доставил мяч в штрафную площадку. Гризманн попытался открыться, но Раильо оказался быстрее.

9' "Мальорка" больше владеет игровым снарядом, но пока не может создать первый опасный момент. "Атлетико" предлагает плотную оборону.

7' Альваро Мората встретился с мячом перед чужой штрафной, а потом услышал свисток арбитра - ещё один офсайд у испанца.

6' Антонио Санчес выполнил передачу по правому флангу на Мурики, который проиграл позицию Рейнилду.

5' Гонсалес поддержал атаку правым флангом и добрался до лицевой линии, а подачу выполнить не сумел, так как Рейнилду успешно сыграл в отборе.

4' В спокойном темпе проходят первые минуты поединка. Обе команды дорожат игровым снарядом и не торопятся идти в атаку.

3' Свисток арбитра завершил позиционную атаку гостей. В положении "вне игры" оказался Альваро Мората.

2' "Атлетико" забирает мяч под контроль, но из-за прессинга "Мальорки" вынужден отходить на свою половину поля и включать в игру Яна Облака.