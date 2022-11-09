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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 14475 Главный судья: Мелеро Марио
Мальорка
1:0
Второй тайм: 84'
Атлетико М
0'
15' Желтая карточка
Молина Науэль
1:0
16' Гол
Мурики Ведат
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Мората Альваро
26' Желтая карточка
Баба Иддрису
34' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
36' Желтая карточка
Ли Кан Ин
71' Желтая карточка
Руис Иньиго

Ход матча

15'
 
Молина Науэль
16'
Мурики Ведат
(Коста Хауме)
1:0
21'
 
Мората Альваро
26'
Баба Иддрису
 
30'
 
Корреа Анхель
Молина Науэль
34'
 
Де Пауль Родриго
36'
Ли Кан Ин
 
46'
Батталья Родриго
Баба Иддрису
 
59'
 
Лемар Тома
Карраско Янник
69'
 
Коке Хорхе
Де Пауль Родриго
69'
 
Регилон Серхио
Мандава Рейнилду
71'
Руис Иньиго
 
72'
Гренье Клеман
Ли Кан Ин
 
72'
Дьедью Амат
Санчес Антонио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 129
Мальорка 1.6% (2)
X 11.6% (15)
Атлетико М 86.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетико М
3.92
4.40
3.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
18
Коста
Хауме
10
Санчес
Антонио
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
20
Витсель
Аксель
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
Мальорка
5-4-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.57
Ли Кан Ин 2 0.14
Маффео Пабло 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Дьедью Амат 1 0.07
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.36
Мората Альваро 5 0.36
Корреа Анхель 3 0.21
Фелиш Жоау 2 0.14
Де Пауль Родриго 1 0.07
Карраско Янник 1 0.07
Эрмосо Марио 1 0.07
Льоренте Маркос 1 0.07
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Мурики Ведат 3 1
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Вальент Мартин 4 0
Санчес Антонио 4 0
Ли Кан Ин 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Молина Науэль 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Результаты матчей

Мальорка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
7
Мальорка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
6
32%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4

Результаты матчей

Мальорка
Атлетико М

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М 0:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
9. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
10. Мальорка 1:0 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
7. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Мальорка 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М 0:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Хетафе Аленья Карлес 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    85'
    А теперь и хозяева могли забивать, но уже Облак вступил в игру, отразив мяч ногой после удара Дьедью с центра штрафной. 
  • Опасный момент
    84'
    Мората откликается на подачу Гризманна с левого фланга и пробивает в падении головой - Райкович останавливает мяч на "ленточке". 
  • Угловой
    83'
    Гризманн исполнил корнер с левого фланга, но партнёров не нашёл, так как Мурики выпрыгнул выше всех и игровой снаряд выбил. 
  • 82'
    Контратаку правым флангом провели хозяева. Гонсалес ворвался в штрафную площадку, а потом был остановлен отличным подкатом Фелипе. 
  • 81'
    Ведат Мурики оказал давление на Аугусто Фелипе, но защитник "Атлетико" справился, успев выполнить передачу на Яна Облака. 
  • 80'
    Ничего не позволяет соперникам "Мальорка", поэтому они бьют издали. Сейчас Антуан Гризманн не попал в створ, выстрелив из-за штрафной. 
  • 78'
    Анхель Корреа решился на удар с дальней дистанции, после которого игровой снаряд встретился с Хосе Копете. 
  • 77'
    Появилось пространство у "Мальорки" на левом фланге, и Мурики рывок совершил, но затем решил взять паузу и подержать мяч. 
  • 76'
    При помощи заброса хозяевам удалось перейти на чужую половину поля, но очень быстро гости игровой снаряд отобрали. 
  • 75'
    Коке выполнил верховую передачу в штрафную площадку на Витселя, но Аксель не сумел дотянуться до игрового снаряда. 
  • 74'
    Лемар ушёл от Копете на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую, где успешно на перехвате сыграл Райкович. 
  • Замена
    73'
    В составе "Мальорки" произошла двойная замена. Ушли Ли Кан Ин и Санчес, вышли Дьедью и Гренье. 
  • Желтая карточка
    72'
    Иньиго Руис сорвал контратаку соперника в центре поля, уронив Альваро Морату, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • 71'
    Анхель Корреа ворвался в штрафную площадку правым краем, но не успел выполнить подачу, выпустив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Мурики потерял мяч на своей половине поля, но Копете подстраховал, успешно вступив в отбор, а потом ещё и штрафной заработал. 
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    • Замена
      69'
      Двойная замена у "Атлетико". Уходят Де Пауль и Рейнилду, выходят Коке и Регилон. 
    • 68'
      Раильо разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу в штрафную на Мурики, которого успел закрыть Фелипе, выбив мяч. 
    • 67'
      "Мальорка" продолжает держать оборону, и делает это очень уверенно, ничего не позволяя оппонентам. Лишь издали стреляют гости. 
    • 65'
      Гонсалес справился с подачей Льоренте с правого фланга, но выбил мяч прямо на Де Пауля, который пробил выше цели. 
    • 64'
      Медицинская бригада "Мальорки" справилась со своей работой. Ведат Мурики готов продолжать поединок, в котором его гол пока является единственным. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Стефан Савич нарушил правила около центрального круга, подтолкнув в спину Ведата Мурики, который уже готов был убегать в контратаку. 
    • 62'
      Позиционная атака "Атлетико" завершилась дальним и точным ударом Родриго Де Пауля, после которого Предраг Райкович мяч забрал. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Небольшая пауза возникла. Джованни Гонсалес оказался на газоне, но очень быстро пришёл в себя, отказавшись от медицинского вмешательства. 
    • Замена
      60'
      В составе "Атлетико" произошла замена. Вместо Карраско появился Лемар. 
    • 59'
      А теперь и Янник Карраско решился на удар из-за штрафной, но на сей раз на пути игрового снаряда оказались защитники "Мальорки". 
    • 58'
      Мората добежал до штрафной площадки и пробил с левой ноги низом - Райкович в прыжке отразил мяч, а потом партнёры обстановку разрядили. 
    • 57'
      Аксель Витсель выполнил передачу на правый фланг на Альваро Морату, который не справился с приёмом. 
    • 56'
      Альваро Мората принял мяч на линии штрафной спиной к воротам, но тут же его встретили защитники и игровой снаряд отобрали. 
    • 55'
      Корреа подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, которая адресата не нашла. По-прежнему без моментов гости. 
    • 53'
      Сам же Карраско выполнил вбрасывание из-за боковой, добросив мяч до штрафной, но никому из партнёров не удалось выиграть воздух. 
    • 52'
      Вальент сместился на левый фланг и остановил Карраско, выбив игровой снаряд за боковую линию. 
    • 51'
      Хауме Коста совершает рывок по левому флангу, добирается до лицевой линии и подаёт - Ведат Мурики пробивает мимо цели без сопротивления. 
    • 50'
      Льоренте поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, где легко верх снял Копете. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Ведат Мурики успешно сыграл в отборе на своей половине поля, а потом закрыл мяч корпусом и заставил Аугусто Фелипе нарушить правила. 
    • 48'
      Льоренте выполнил передачу по правому флангу на Гризманна, который мяч получил, но сразу же его накрыл Копете. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе хозяев произошла замена. Ушёл Иддрису Баба, вышел Родриго Батталья. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Вторая 45-минутка начинается! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершается первый тайм, за счёт гола Ведата Мурики "Мальорка" ведёт. 
    • 45'
      Карраско навесил в штрафную с правого фланга, найдя голову Копете, а потом после подбора мяч на трибуны отправил Де Пауль. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Иддрису Баба оказался на газоне после верхового единоборства с Акселем Витселем, после чего врачи "Мальорки" вышли на поле. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты. 
    • Судья
      44'
      Коста упал около боковой линии после подката Савича. Сначала показалось, что может Стефан и жёлтую получить, но после повтора стало понятно, что защитник "Атлетико" даже не нарушил правила, сыграв в мяч. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Родриго Де Пауль едва не передержал мяч на своей половине поля, но сумел сохранить над ним контроль, оказавшись в окружении троих оппонентов, один из которых нарушил правила. 
    • 42'
      Антуан Гризманн решил нанести удар, который получился точным, но слабым, поэтому Предраг Райкович легко зафиксировал игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Маркос Льоренте оказывается на газоне перед штрафной площадкой на правом фланге, получая по ногам от Хауме Косты. 
    • 40'
      Гризманн выполнил передачу на правый край штрафной на Корреа. Анхель рывок совершил, но до круглого не добрался, встретившись со спиной Раильо. 
    • 38'
      Концовка первого тайма приближается. По одному голу забили команды, но дело в том, что "Атлетико" это сделал из положения "вне игры", поэтому уступает 0-1. 
    • Желтая карточка
      37'
      Ударная минутка в исполнении Ли Кан Ина. И в обыгрыш идёт, и стандарты зарабатывает, да ещё и исполняет их сам. А сейчас нарушил правила на Фелипе, получив "горчичник". 
    • 36'
      Долго готовился к исполнению стандарта Ли Кан Ин, но ничего интересного не придумал, пробив на силу в стенку. 
    • Желтая карточка
      35'
      А сейчас полезно действует Ли Кан Ин. Опережает Де Пауля перед штрафной "Атлетико" и вынуждает Родриго нарушить правила. Ещё и жёлтую получает аргентинец. 
    • 35'
      Часто берёт на себя игру Ли Кан Ин, пускаясь в дриблинг, но дивидендов это не приносит. Сейчас кореец не справился с Маркосом Льоренте на левом фланге. 
    • 34'
      "Мальорка" разыграла корнер на левом фланге, а потом Ли Кан Ин решил проникнуть в штрафную площадь, но обыграть один в один Альваро Морату не смог. 
    • Угловой
      33'
      Давненько не было хозяев у чужой штрафной, а сейчас они до неё добрались, да ещё и права на исполнение углового добились. 
    • 31'
      Тем временем "матрасники" заработали аут на правом фланге, а после доставки игрового снаряда в штрафную площадку воздух проиграли. 
    • Замена
      30'
      А вот и замена у "Атлетико". Вместо Молины в игру вступает Корреа. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Стефан Савич попытался откликнуться на подачу с левого фланга, располагаясь на правом краю штрафной, но до круглого не добрался, да ещё и по лицу от Хосе Копете получил. Наверняка идёт проверка эпизода на предмет пенальти, но пока матч продолжается. 
    • 28'
      Диего Симеоне может провести первую замену до перерыва. Активно начал разминаться Анхель Корреа. Потенциальная перестановка очень даже логичная, так как в атаке у "Атлетико" пока ничего не получается. 
    • Желтая карточка
      27'
      Иддрису Баба записывает на свой счёт жёлтую карточку, проверяя на прочность ноги Альваро Мораты около центрального круга. 
    • 27'
      Иньиго Руис нашёл возможность для удара из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч значительно выше владений Яна Облака. 
    • 26'
      Показалось, что хозяева могут убежать в контратаку, но они добрались до центральной линии, а потом решили остановиться, сохранив мяч. 
    • 24'
      Сразу же показали нам количество офсайдов - 0:3 соотношение, и каждый раз в неправильным положении оказывался Альваро Мората. 
    • Офсайд
      23'
      Альваро Мората откликается на передачу из глубины поля и наносит результативный удар с линии вратарской, но взятие ворот отменяется, так как форвард "Атлетико" снова не выдержал офсайдную линию. 
    • 22'
      Янник Карраско выиграл воздух на линии штрафной площадки и решил пробить по воротам - в створ попал, но Предраг Райкович без труда забрал мяч. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Мурики нарушил правила метрах в тридцати от ворот. Гости выполнили подачу, которая ничего опасного не несла. 
    • 20'
      Альваро Мората получил мяч перед штрафной площадкой и решил нанести удар с левой - снова защитники "Мальорки" заблокировали. 
    • 18'
      Первый опасный момент завершается забитым голом, а теперь следим за реакцией "Атлетико", которому нужно проявлять себя у чужих ворот. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МУРИКИ!!! Облак справился с дальним ударом Санчеса, но отбил мяч перед собой. Коста оказался первым на подборе и выполнил передачу на Мурики, который из вратарской не промахнулся. 
    • Желтая карточка
      17'
      Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра. Её получает Науэль Молина за срыв контратаки соперника в центре поля. 
    • 16'
      Руис выиграл воздух на правом краю штрафной площадки и скинул на Мурики, который пробил в касание, но получилось слишком неточно. 
    • 15'
      Молина легко отобрал мяч у Косты на правом фланге, но затем сыграл неаккуратно, выпустив его за боковую линию. 
    • 14'
      Хозяевам удалось провести атаку правым флангом и довести дело до подачи, но защитники "Атлетико" без проблем сняли верх. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Два подряд верховых единоборства проиграли "матрасники" около центрального круга, да ещё и правила нарушили. 
    • 12'
      После исполнения углового удара гости проиграли воздух, но затем с подбора выстрелил Льоренте, и снова на пути мяча оказался игрок "Мальорки". 
    • Угловой
      11'
      Мората ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил передачу в центр на Гризманна, который пробил вторым касанием и попал в соперника, заработав угловой. 
    • 10'
      Рейнилду поддержал атаку левым флангом и доставил мяч в штрафную площадку. Гризманн попытался открыться, но Раильо оказался быстрее. 
    • 9'
      "Мальорка" больше владеет игровым снарядом, но пока не может создать первый опасный момент. "Атлетико" предлагает плотную оборону. 
    • Офсайд
      7'
      Альваро Мората встретился с мячом перед чужой штрафной, а потом услышал свисток арбитра - ещё один офсайд у испанца. 
    • 6'
      Антонио Санчес выполнил передачу по правому флангу на Мурики, который проиграл позицию Рейнилду. 
    • 5'
      Гонсалес поддержал атаку правым флангом и добрался до лицевой линии, а подачу выполнить не сумел, так как Рейнилду успешно сыграл в отборе. 
    • 4'
      В спокойном темпе проходят первые минуты поединка. Обе команды дорожат игровым снарядом и не торопятся идти в атаку. 
    • Офсайд
      3'
      Свисток арбитра завершил позиционную атаку гостей. В положении "вне игры" оказался Альваро Мората. 
    • 2'
      "Атлетико" забирает мяч под контроль, но из-за прессинга "Мальорки" вынужден отходить на свою половину поля и включать в игру Яна Облака. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Мальорка
    1.6% (2)
    Ничья
    11.6% (15)
    Атлетико М
    86.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    52.1% (62)
    Нет
    47.9% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    35.7% (46)
    0:1 Атлетико М
    34.1% (44)
    0:2 Атлетико М
    9.3% (12)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    1:3 Атлетико М
    1.6% (2)
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    Мальорка
    Атлетико М
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