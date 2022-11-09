Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Эли Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Хетафе

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Баптистао Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Баптистао Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Рефери не любит споров - именно за это Аленья Карлес сейчас получил желтую

26' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Альмерия

17' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эли Родриго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Судья подбегает и показывает Альдерете Омар из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.

4' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля