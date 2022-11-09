Тур: 14. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 11454 Главный судья: Муньис Алехандро
0'
4' Желтая карточкаАльдерете Омар
8' Желтая карточкаЭли Родриго
1:0
26' ГолБаптистао Лео
27' Желтая карточкаАленья Карлес
35' Желтая карточкаБаптистао Лео
53' Желтая карточкаДе ла Ос Сесар
72' Желтая карточкаРобертоне Лукас
76' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
86' Желтая карточкаМартинес Фернардо
87' Вторая желтая карточкаЭли Родриго
90' Желтая карточкаБабич Срджян
90' Желтая карточкаРамазани Ларжи
90' Желтая карточкаИглесиас Хуан
90'+7
Ход матча
8'
26'
1:0
27'
35'
53'
72'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 0
-
7 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 0
Владение мячом
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
13
Сория
Давид
12
Амави
Жордан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Хетафе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.21
|Баптистао Лео
|2
|0.14
|Умар Садик
|2
|0.14
|Рамазани Ларжи
|2
|0.14
|Эмбарба Адриан
|1
|0.07
|Мелеро Гонсало
|1
|0.07
|Эгуарас Иниго
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.07
|Лазаро
|1
|0.07
|Бабич Срджян
|1
|0.07
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.07
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.29
|Аленья Карлес
|2
|0.14
|Альварес Гастон
|2
|0.14
|Дамиан Суарес
|1
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Майораль Борха
|1
|0.07
|Иглесиас Хуан
|1
|0.07
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|5
|0
|Эли Родриго
|3
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Де ла Ос Сесар
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Баптистао Лео
|3
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Робертоне Лукас
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Бабич Срджян
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|6
|0
|Дуарте Домингуш
|5
|0
|Дьене Даконам
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Унал Энес
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Порту Кристиан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Альварес Гастон
|0
|1
|Сория Давид
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хетафе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
1
4
Альмерия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Хетафе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
16
13
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
1
5%
5
26%
1-15
7
32%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
6
27%
5
26%
61-75
5
23%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2
Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1
Результаты матчей
Альмерия
Хетафе
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
410
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|10.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Альмерия
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Альмерия
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Хетафе
|Аленья Карлес
|6
Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Хетафе
Исход игры
Альмерия
46.3% (57)
Ничья
40.7% (50)
Хетафе
13% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
67.8% (80)
Нет
32.2% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (43)
1:0 Альмерия
23.6% (29)
2:1 Альмерия
18.7% (23)
1:2 Хетафе
8.1% (10)
0:1 Хетафе
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!