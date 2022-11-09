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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 11454 Главный судья: Муньис Алехандро
Альмерия
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
4' Желтая карточка
Альдерете Омар
8' Желтая карточка
Эли Родриго
1:0
26' Гол
Баптистао Лео
27' Желтая карточка
Аленья Карлес
35' Желтая карточка
Баптистао Лео
53' Желтая карточка
Де ла Ос Сесар
72' Желтая карточка
Робертоне Лукас
76' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
86' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
87' Вторая желтая карточка
Эли Родриго
90' Желтая карточка
Бабич Срджян
90' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
90' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
90'+7

Ход матча

4'
 
Альдерете Омар
8'
Эли Родриго
 
26'
Баптистао Лео
(Эмбарба Адриан)
1:0
27'
 
Аленья Карлес
35'
Баптистао Лео
 
46'
 
Мунир Эль-Хаддади
Максимович Неманья
53'
Де ла Ос Сесар
 
59'
 
Латаса Хуан
Амави Жордан
70'
Рамазани Ларжи
Баптистао Лео
 
70'
Портильо Франсиско
Эмбарба Адриан
 
72'
Робертоне Лукас
 
75'
Эгуарас Иниго
Робертоне Лукас
 
76'
 
Мунир Эль-Хаддади
83'
Саму Гарсия
Туре Эль Билал
 
83'
Соуза Диего
Мелеро Гонсало
 
86'
Мартинес Фернардо
 
87'
Эли Родриго
 
90'
Бабич Срджян
 
90'
Рамазани Ларжи
 
90'
 
Иглесиас Хуан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 0
  • 7 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Альмерия 46.3% (57)
X 40.7% (50)
Хетафе 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
3
Мелеро
Гонсало
6
Де
ла
Ос
Сесар
12
Баптистао
Лео
9
Туре
Эль
Билал
10
Эмбарба
Адриан
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
21
Иглесиас
Хуан
12
Амави
Жордан
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Альмерия
4-3-3
Хетафе
3-5-2

История личных встреч

Альмерия
Хетафе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
4:0
С
0:1
П
1:0
КК
1:0
КК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
2:1
П
2:2
ПД
4:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.21
Баптистао Лео 2 0.14
Умар Садик 2 0.14
Рамазани Ларжи 2 0.14
Эмбарба Адриан 1 0.07
Мелеро Гонсало 1 0.07
Эгуарас Иниго 1 0.07
Робертоне Лукас 1 0.07
Лазаро 1 0.07
Бабич Срджян 1 0.07
Де ла Ос Сесар 1 0.07
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.29
Аленья Карлес 2 0.14
Альварес Гастон 2 0.14
Дамиан Суарес 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Майораль Борха 1 0.07
Иглесиас Хуан 1 0.07
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Баптистао Лео 3 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Бабич Срджян 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 6 0
Дуарте Домингуш 5 0
Дьене Даконам 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Унал Энес 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Амави Жордан 1 1
Порту Кристиан 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Мата Хайме 2 0
Майораль Борха 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Альварес Гастон 0 1
Сория Давид 1 0
Альдерете Омар 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0

Результаты матчей

Альмерия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хетафе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

1
4
Альмерия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Хетафе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

16
13
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
1
5%
5
26%
1-15
7
32%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
6
27%
5
26%
61-75
5
23%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2
Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1

Результаты матчей

Альмерия
Хетафе

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
4
10
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М 0:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
9. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
10. Мальорка 1:0 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
7. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Мальорка 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М 0:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Хетафе Аленья Карлес 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11454 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Альмерия: 55%, Хетафе: 45%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 97'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 97'
    Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Желтая карточка
    96'
    Иглесиас Хуан получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Альмерия 46.3% (57)
    X 40.7% (50)
    Хетафе 13% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Альмерия
    46.3% (57)
    Ничья
    40.7% (50)
    Хетафе
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (43)
    1:0 Альмерия
    23.6% (29)
    2:1 Альмерия
    18.7% (23)
    1:2 Хетафе
    8.1% (10)
    0:1 Хетафе
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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