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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Второй тайм: 72'
Панатинаикос
0'
44' Желтая карточка
Бернард Дуарте
45' Желтая карточка
Младен Себастьян
60' Желтая карточка
Флорес Дейби
71' Желтая карточка

Ход матча

44'
 
Бернард Дуарте
45'
Младен Себастьян
 
60'
Флорес Дейби
 
61'
Даго Надре
Шенгелия Леван
 
71'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
6.20
3.50
3.30
Все Коэффициенты
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
13
Корнелиус
Дерек
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
12
Хацитеодоридис
Илиас
20
Флорес
Дейби
25
Морсай
Йонатан
9
Соуза
Жоау
Педру
27
Шенгелия
Леван
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
Панетоликос
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
Панатинаикос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.64
0.42

Среднее время на гол

141
216

Всего голов

30
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.55

Среднее время на гол

36
165

Всего голов

37
11

Голов в среднем за матч

1.61
0.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
188

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 7 (1) 0.58
Шенгелия Леван 2 0.17
Даго Надре 2 0.17
Коловос Димитрис 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.67
Шпорар Андраж 5 (2) 0.42
Паласиос Себастьян 4 0.33
Вербич Беньямин 1 0.08
Санчес Факундо 1 0.08
Гнезда-Черин Адам 1 0.08
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 2 1
Шенгелия Леван 3 0
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Младен Себастьян 2 0
Флорес Дейби 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 3 0
Хуанкар 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Панатинаикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
0
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Панатинаикос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
10
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Панатинаикос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
4
31%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0

Результаты матчей

Панетоликос
Панатинаикос

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 12 10 2 0 21 - 4 32
2. АЕК 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 2:0 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 0:0 12 3 5 4 13 - 13 14
9. Астерас 0:2 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 7 6 1 0 10 - 2 19
2. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
3. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
5. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Атромитос 2:0 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 0:2 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 0:2 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 2:0 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    71'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Шенгелия Леван уходит с поля. Nadrey Dago выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Флорес Дейби получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Бернард Дуарте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
6.20
3.50
3.30
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Где смотреть матч Панетоликос 0:0 Панатинаикос онлайн

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