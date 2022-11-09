Тур: 12. Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras.
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаБернард Дуарте
45' Желтая карточкаМладен Себастьян
60' Желтая карточкаФлорес Дейби
71' Желтая карточкаПерес Рубен
0:1
78' ГолИоаннидис Фотис
88' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
90' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
90'+5
Ход матча
44'
45'
60'
71'
78'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Панетоликос
Панатинаикос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.64
0.42
Среднее время на гол
141
216
Всего голов
30
6
Голов в среднем за матч
2.5
0.55
Среднее время на гол
36
165
Всего голов
37
11
Голов в среднем за матч
1.61
0.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
188
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|7 (1)
|0.58
|Шенгелия Леван
|2
|0.17
|Даго Надре
|2
|0.17
|Коловос Димитрис
|1
|0.08
|Морсай Йонатан
|1
|0.08
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.67
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.42
|Паласиос Себастьян
|4
|0.33
|Вербич Беньямин
|1
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.08
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.08
|Бернард Дуарте
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|4
|0
|Диас Хорхе
|2
|1
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Панатинаикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
0
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
10
Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Панатинаикос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 0
4
31%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0
Результаты матчей
Панетоликос
Панатинаикос
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
48
66
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|3:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Левадиакос
|0:1
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|14.
|ОФИ
|0:3
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|0:3
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|0:1
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5