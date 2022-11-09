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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
44' Желтая карточка
Бернард Дуарте
45' Желтая карточка
Младен Себастьян
60' Желтая карточка
Флорес Дейби
71' Желтая карточка
Перес Рубен
0:1
78' Гол
Иоаннидис Фотис
88' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
90' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
90'+5
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
13
Корнелиус
Дерек
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
12
Хацитеодоридис
Илиас
20
Флорес
Дейби
25
Морсай
Йонатан
9
Соуза
Жоау
Педру
27
Шенгелия
Леван
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
Панетоликос
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
Панатинаикос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.64
0.42

Среднее время на гол

141
216

Всего голов

30
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.55

Среднее время на гол

36
165

Всего голов

37
11

Голов в среднем за матч

1.61
0.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
188

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 7 (1) 0.58
Шенгелия Леван 2 0.17
Даго Надре 2 0.17
Коловос Димитрис 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.67
Шпорар Андраж 5 (2) 0.42
Паласиос Себастьян 4 0.33
Вербич Беньямин 1 0.08
Санчес Факундо 1 0.08
Гнезда-Черин Адам 1 0.08
Иоаннидис Фотис 1 0.08
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 4 0
Диас Хорхе 2 1
Шенгелия Леван 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Младен Себастьян 2 0
Флорес Дейби 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Хуанкар 3 0
Гнезда-Черин Адам 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Панатинаикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
0
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
10
Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Панатинаикос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 0
4
31%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0

Результаты матчей

Панетоликос
Панатинаикос

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 3:0 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Олимпиакос 1:0 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. Левадиакос 0:1 12 1 4 7 6 - 15 7
14. ОФИ 0:3 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 3:0 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Олимпиакос 1:0 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 0:3 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 3:0 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 1:0 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:3 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 0:1 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
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    • Желтая карточка
      45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Бернард Дуарте получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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