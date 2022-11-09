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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Первый тайм: 19'
Ворскла
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Хомченовский Дмитрий
18' Желтая карточка
Сулейманов Таулан

Ход матча

7'
Хомченовский Дмитрий
0:0
18'
 
Сулейманов Таулан
26'
Стецков Тимур
Вернидуб Виталий
 
Прогнозы 120
Кривбасс 15% (18)
X 33.3% (40)
Ворскла 51.7% (62)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ворскла
3.60
3.40
2.26
Все Коэффициенты
23
Сарнавский
Богдан
7
Понедельник
Андрей
8
Капич
Рифет
25
Ловрич
Драган
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
15
Вернидуб
Виталий
44
Банада
Евгений
20
Микитишин
Артур
27
Дебелко
Роман
19
Волошин
Назар
31
Ризнык
Дмитрий
20
Кравец
Василий
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
29
Бацула
Андрей
7
Олейник
Денис
80
Юрченко
Владлен
16
Сулейманов
Таулан
33
Марлисон
Кривбасс
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.27
Волошин Назар 2 0.18
Хобленко Алексей 1 (1) 0.09
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.25
Олейник Денис 2 (1) 0.17
Сулейманов Таулан 2 0.17
Степанюк Руслан 1 0.08
Кравец Василий 1 0.08
Кравчук Андрей 1 0.08
Чеснаков Владимир 1 0.08
Скляр Александр 1 0.08
Юрченко Владлен 1 0.08
Толи Ардит 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Стецков Тимур 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Яворский Сергей 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Кравец Василий 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Марлисон 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
6
Кривбасс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ворскла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
5
Кривбасс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
42%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0
Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Кривбасс
Ворскла

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:0 11 10 1 0 25 - 5 31
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 0:1 11 4 3 4 9 - 12 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 0:0 12 4 3 5 13 - 14 15
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 0:0 11 1 4 6 6 - 13 7
14. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
15. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 1:0 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 0:1 7 4 2 1 7 - 2 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Ворскла 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 0:1 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 0:0 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    [player1] уходит с поля. Стецков Тимур выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Сулейманов Таулан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Кривбасс пробил пенальти, но промахнулся
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Кривбасс 15% (18)
X 33.3% (40)
Ворскла 51.7% (62)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ворскла
3.60
3.40
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Кривбасс 0:0 Ворскла

Исход игры
Кривбасс
15% (18)
Ничья
33.3% (40)
Ворскла
51.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
32.77% (39)
Меньше
67.23% (80)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 Ворскла
23.3% (28)
0:1 Ворскла
21.7% (26)
1:0 Кривбасс
7.5% (9)
2:1 Кривбасс
6.7% (8)
0:2 Ворскла
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
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