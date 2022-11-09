Тур: 12. Стадион: Украина.
0'
0:0
7' Не забитый пенальтиХомченовский Дмитрий
18' Желтая карточкаСулейманов Таулан
29' Красная карточкаПонедельник Андрей
32' Желтая карточкаКравец Василий
39' Вторая желтая карточкаСулейманов Таулан
48' Желтая карточкаБацула Андрей
49' Желтая карточкаЯворский Сергей
1:0
50' ПенальтиКапич Рифет
52' Желтая карточкаЛоврич Драган
54' Красная карточкаМарлисон
55' Желтая карточкаСтецков Тимур
90' Желтая карточкаУстименко Денис
90' Желтая карточкаРодригес Фелипе
90'+5
Ход матча
7'
32'
48'
49'
50'
1:0
52'
54'
55'
90'
90'
55
Дибанго
Иван
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|3
|0.27
|Волошин Назар
|2
|0.18
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.09
|Капич Рифет
|1 (1)
|0.09
|Татарков Никита
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|3 (1)
|0.25
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.17
|Сулейманов Таулан
|2
|0.17
|Степанюк Руслан
|1
|0.08
|Кравец Василий
|1
|0.08
|Кравчук Андрей
|1
|0.08
|Чеснаков Владимир
|1
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.08
|Юрченко Владлен
|1
|0.08
|Толи Ардит
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Волошин Назар
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Понедельник Андрей
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|5
|0
|Сулейманов Таулан
|2
|1
|Яворский Сергей
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
6
Кривбасс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
5
Кривбасс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0
Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Кривбасс
Ворскла
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
93
29
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|5 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|5
Прогнозы на матч Кривбасс 1:0 Ворскла
Исход игры
Кривбасс
15% (18)
Ничья
33.3% (40)
Ворскла
51.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
32.77% (39)
Меньше
67.23% (80)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 Ворскла
23.3% (28)
0:1 Ворскла
21.7% (26)
1:0 Кривбасс
7.5% (9)
2:1 Кривбасс
6.7% (8)
0:2 Ворскла
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
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