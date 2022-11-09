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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Первый тайм: 9'
Днепр-1
0'
0:1
5' Пенальти
Довбик Артём

Ход матча

5'
0:1
Довбик Артём
Прогнозы 120
Колос Ковалёвка 8.3% (10)
X 15% (18)
Днепр-1 76.7% (92)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Днепр-1
5.80
5.30
1.68
Все Коэффициенты
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
3
Гончаренко
Роман
44
Чоботенко
Сергей
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
14
Милько
Вадим
50
Болбат
Сергей
9
Смирный
Евгений
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
99
Gabriel
Gomes
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
Колос Ковалёвка
Днепр-1

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Днепр-1

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
102

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 3 (3) 0.27
Ильин Олег 1 0.09
Милько Вадим 1 0.09
Мякушко Сергей 1 0.09
Безбородько Денис 1 0.09
Чоботенко Сергей 1 0.09
Гончаренко Роман 1 0.09
Болбат Сергей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Попов Кирилл 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (2) 0.64
Гуцуляк Алексей 4 0.36
Пихалёнок Александр 3 0.27
Адамюк Владимир 3 0.27
Хамаче Янис 2 0.18
Сарапий Эдуард 2 0.18
Когут Игорь 1 0.09
Громов Артём 1 0.09
Логинов Сергей 1 0.09
Валентин Рубчинский 1 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безбородько Денис 5 0
Лысенко Владимир 4 0
Милько Вадим 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Ореховский Павел 3 0
Ильин Олег 3 0
Чоботенко Сергей 2 0
Смирный Евгений 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 3 0
Сваток Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Колос Ковалёвка
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Днепр-1
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

1
14
Колос Ковалёвка
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Днепр-1
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

2
14

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
1
50%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
24
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
22%
6
25%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
3
33%
6
25%
61-75
2
22%
6
25%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0
Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Днепр-1

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:0 11 10 1 0 25 - 5 31
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 0:1 11 4 3 4 9 - 12 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 0:0 12 4 3 5 13 - 14 15
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 0:0 11 1 4 6 6 - 13 7
14. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
15. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 1:0 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 0:1 7 4 2 1 7 - 2 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Ворскла 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 0:1 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 0:0 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Колос Ковалёвка 8.3% (10)
X 15% (18)
Днепр-1 76.7% (92)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Днепр-1
5.80
5.30
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Днепр-1

Исход игры
Колос Ковалёвка
8.3% (10)
Ничья
15% (18)
Днепр-1
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
44.2% (53)
0:1 Днепр-1
18.3% (22)
1:1 Ничья
12.5% (15)
0:2 Днепр-1
7.5% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
4.2% (5)
1:0 Колос Ковалёвка
3.3% (4)
1:3 Днепр-1
3.3% (4)
2:3 Днепр-1
1.7% (2)
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Колос Ковалёвка
Днепр-1
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