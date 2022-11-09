Тур: 12. Стадион: Колос.
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ПенальтиДовбик Артём
24' Желтая карточкаБабенко Руслан
1:1
31' ПенальтиМилько Вадим
34' Желтая карточкаМилько Вадим
1:2
36' ГолДовбик Артём
42' Желтая карточкаНазаренко Александр
53' Желтая карточкаЧерноморец Александр
65' Желтая карточкаБолбат Сергей
1:3
77' ГолДовбик Артём
90'+4
Ход матча
5'
0:1
24'
31'
1:1
34'
36'
65'
77'
1:3
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кузык ДенисПолузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Днепр-1
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
102
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|3 (3)
|0.27
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.18
|Ильин Олег
|1
|0.09
|Мякушко Сергей
|1
|0.09
|Безбородько Денис
|1
|0.09
|Чоботенко Сергей
|1
|0.09
|Гончаренко Роман
|1
|0.09
|Болбат Сергей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|9 (2)
|0.82
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.36
|Пихалёнок Александр
|3
|0.27
|Адамюк Владимир
|3
|0.27
|Хамаче Янис
|2
|0.18
|Сарапий Эдуард
|2
|0.18
|Громов Артём
|1
|0.09
|Когут Игорь
|1
|0.09
|Логинов Сергей
|1
|0.09
|Валентин Рубчинский
|1
|0.09
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|5
|0
|Безбородько Денис
|5
|0
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Ореховский Павел
|3
|0
|Ильин Олег
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Колос Ковалёвка
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
1
14
Колос Ковалёвка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Днепр-1
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
1
50%
2
14%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
30%
7
26%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
3
30%
6
22%
61-75
2
20%
7
26%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0
Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
29
92
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|5 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|5
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:3 Днепр-1
Исход игры
Колос Ковалёвка
8.3% (10)
Ничья
15% (18)
Днепр-1
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
44.2% (53)
0:1 Днепр-1
18.3% (22)
1:1 Ничья
12.5% (15)
0:2 Днепр-1
7.5% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
4.2% (5)
1:0 Колос Ковалёвка
3.3% (4)
1:3 Днепр-1
3.3% (4)
2:3 Днепр-1
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!