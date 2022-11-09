Тур: 12. Стадион: Арена Львов.
0:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
0:1
30' ПенальтиМудрик Михаил
0:2
65' ГолКрыськив Дмитрий
71' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
90'+3
Ход матча
11'
30'
0:1
65'
71'
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Верес
Шахтёр Донецк
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
108
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.33
|Дахновский Виталий
|3
|0.25
|Кучеров Валерий
|2
|0.17
|Гайдучик Николай
|1
|0.08
|Шарай Станислав
|1
|0.08
|Сергийчук Михаил
|1
|0.08
|Лебеденко Александр
|1
|0.08
|Шестаков Михаил
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|6 (1)
|0.6
|Мудрик Михаил
|5 (1)
|0.5
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.2
|Зубков Александр
|2
|0.2
|Михайличенко Богдан
|1
|0.1
|Швед Марьян
|1
|0.1
|Лукас Тэйлор
|1
|0.1
|Траоре Лассина
|1
|0.1
|Джурасек Невен
|1
|0.1
|Конопля Ефим
|1
|0.1
|Бондаренко Артём
|1
|0.1
|Очеретько Олег
|1
|0.1
|Судаков Георгий
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Петряк Иван
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Клёц Дмитрий
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Гагун Роман
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Мудрик Михаил
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Траоре Лассина
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Верес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
12
14
Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Шахтёр Донецк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
6
26%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3
Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
Верес
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Верес
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
61
13
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
21
26
12
17
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
91
48
73
210
46
111
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|5 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|5
Прогнозы на матч Верес 0:2 Шахтёр Донецк
Исход игры
Верес
0% (0)
Ничья
1.6% (2)
Шахтёр Донецк
98.4% (120)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
47.5% (57)
Нет
52.5% (63)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
36.9% (45)
1:2 Шахтёр Донецк
33.6% (41)
1:3 Шахтёр Донецк
12.3% (15)
0:1 Шахтёр Донецк
9% (11)
0:3 Шахтёр Донецк
4.9% (6)
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