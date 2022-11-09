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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Верес
0:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
11' Желтая карточка
Степаненко Тарас
0:1
30' Пенальти
Мудрик Михаил
0:2
65' Гол
Крыськив Дмитрий
71' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
90'+3
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
30
Пятов
Андрей
5
Бондарь
Валерий
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
16
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
2
Траоре
Лассина
Верес
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Верес
Шахтёр Донецк

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.33
Дахновский Виталий 3 0.25
Кучеров Валерий 2 0.17
Гайдучик Николай 1 0.08
Шарай Станислав 1 0.08
Сергийчук Михаил 1 0.08
Лебеденко Александр 1 0.08
Шестаков Михаил 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 6 (1) 0.6
Мудрик Михаил 5 (1) 0.5
Крыськив Дмитрий 2 0.2
Зубков Александр 2 0.2
Михайличенко Богдан 1 0.1
Швед Марьян 1 0.1
Лукас Тэйлор 1 0.1
Траоре Лассина 1 0.1
Джурасек Невен 1 0.1
Конопля Ефим 1 0.1
Бондаренко Артём 1 0.1
Очеретько Олег 1 0.1
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Петряк Иван 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 1
Дахновский Виталий 5 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Клёц Дмитрий 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Пасич Евгений 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Тэйлор 1 1
Мудрик Михаил 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Верес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

12
14
Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Шахтёр Донецк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
4
27%
6
26%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3
Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

Верес
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верес
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
1
2
6
2.5
1
2
1
7
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
8
1.5
7
3
2
10
2.5
4
6
1
11
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Шахтёр Донецк 10 8 2 0 23 - 5 26
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 12 5 2 5 15 - 15 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 11 4 3 4 10 - 14 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 12 4 2 6 13 - 15 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
15. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 5 5 0 0 13 - 3 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Колос Ковалёвка Милько Вадим 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Мудрик Михаил из команды Шахтёр Донецк забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 122
    Верес 0% (0)
    X 1.6% (2)
    Шахтёр Донецк 98.4% (120)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Верес 0:2 Шахтёр Донецк онлайн

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    Прогнозы на матч Верес 0:2 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Верес
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (2)
    Шахтёр Донецк
    98.4% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (57)
    Нет
    52.5% (63)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    36.9% (45)
    1:2 Шахтёр Донецк
    33.6% (41)
    1:3 Шахтёр Донецк
    12.3% (15)
    0:1 Шахтёр Донецк
    9% (11)
    0:3 Шахтёр Донецк
    4.9% (6)
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