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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Атромитос
2:0
Первый тайм: 30'
Астерас
0'
1:0
9' Гол
Хациисаяс Димитриос
2:0
12' Гол
Кьяртанссон Видар
20' Желтая карточка
20' Желтая карточка
Костаньо Хосе

Ход матча

9'
Хациисаяс Димитриос
1:0
12'
Кьяртанссон Видар
(Робай Гаэтан)
2:0
20'
 
20'
 
Костаньо Хосе

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Астерас
2.44
3.24
3.20
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
3
Nicolaos
Athanasiou
17
Эрлингмарк
Огюст
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
1
Пападопулос
Никос
25
Гардавски
Михаэль
87
Жуканович
Эрвин
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
40
Паскуаль
Андрес
23
Риера
Адриан
9
Барралес
Джеронимо
Атромитос
4-3-3
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Атромитос
Астерас

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

44 матча

38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

22.7%
47.7%
29.6%
10 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

К
1:3
С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.27
0.84

Тотал матчей

2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

70
107

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.33
Marios Tzavidas 2 0.17
Робай Гаэтан 2 0.17
Кечрида Вайди 1 0.08
Муньис Хуан 1 0.08
Ротариу Дорин 1 0.08
Хациисаяс Димитриос 1 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Georgios Tzovaras 1 0.08
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.25
Рехис Франсеск 2 0.17
Барралес Джеронимо 1 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.08
Станко Калеб 1 0.08
Бенито Асьер 1 0.08
Костаньо Хосе 1 0.08
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Гонсалес Эдер 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Хациисаяс Димитриос 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Кечрида Вайди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 5 0
Иглесиас Матиас 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Мунафо Хуан 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Барралес Джеронимо 2 0
Тилика Лео 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Результаты матчей

Атромитос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3
АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0
Астерас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3
Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2

Результаты матчей

Атромитос
Астерас

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 12 10 2 0 21 - 4 32
2. АЕК 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 2:0 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 0:0 12 3 5 4 13 - 13 14
9. Астерас 0:2 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 7 6 1 0 10 - 2 19
2. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
3. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
5. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Атромитос 2:0 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 0:2 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 0:2 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 2:0 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
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Атромитос
Ничья
Астерас
2.44
3.24
3.20
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Астерас
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