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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Сассуоло
 
Позже
Рома
Прогнозы 37
Сассуоло 5.4% (2)
X 10.8% (4)
Рома 83.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Рома
3.82
3.94
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сассуоло
Рома

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.31
Лорьенте Арман 2 0.15
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.15
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Торстведт Кристиан 1 0.08
Альварес Агустин 1 0.08
Берарди Доменико 1 0.08
Харрауи Абдау 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.38
Смоллинг Крис 3 0.23
Абрахам Тэмми 2 0.15
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.08
Вольпато Кристиан 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Ибаньес Рожер 1 0.08
Матич Неманья 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 4 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Лорьенте Арман 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 1
Смоллинг Крис 3 0
Кристанте Бриан 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Ибаньес Рожер 3 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Дибала Пауло 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Сассуоло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

3
6
Сассуоло
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Рома
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2
Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0

Результаты матчей

Сассуоло
Рома

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
8. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Сассуоло 5.4% (2)
    X 10.8% (4)
    Рома 83.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Рома
    3.82
    3.94
    3.55
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома

    Исход игры
    Сассуоло
    5.4% (2)
    Ничья
    10.8% (4)
    Рома
    83.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    59.5% (22)
    0:2 Рома
    10.8% (4)
    0:1 Рома
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    2:1 Сассуоло
    5.4% (2)
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