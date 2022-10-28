Тур: 14. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
История личных встреч
Сассуоло
Рома
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.89
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.31
|Лорьенте Арман
|2
|0.15
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.15
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.08
|Торстведт Кристиан
|1
|0.08
|Альварес Агустин
|1
|0.08
|Берарди Доменико
|1
|0.08
|Харрауи Абдау
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.38
|Смоллинг Крис
|3
|0.23
|Абрахам Тэмми
|2
|0.15
|Пеллегрини Лоренцо
|1 (1)
|0.08
|Вольпато Кристиан
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Ибаньес Рожер
|1
|0.08
|Матич Неманья
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лопес Максим
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Лорьенте Арман
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Сассуоло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
3
6
Сассуоло
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Рома
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2
Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Результаты матчей
Сассуоло
Рома
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
58
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
Исход игры
Сассуоло
5.4% (2)
Ничья
10.8% (4)
Рома
83.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
77.78% (28)
Нет
22.22% (8)
Популярный счёт
1:2 Рома
59.5% (22)
0:2 Рома
10.8% (4)
0:1 Рома
8.1% (3)
1:1 Ничья
8.1% (3)
2:1 Сассуоло
5.4% (2)
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