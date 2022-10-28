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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Лечче
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 37
Лечче 0% (0)
X 5.4% (2)
Аталанта 94.6% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Аталанта
4.40
3.86
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лечче
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
3.67

Среднее время на гол

90
24

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.31
Сисей Ассан 3 0.23
Коломбо Лоренцо 2 0.15
Гонсалес Джоан 1 0.08
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 (1) 0.46
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.31
Пашалич Марио 1 0.08
Муриэль Луис 1 (1) 0.08
Малиновский Руслан 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Хатебур Ханс 1 0.08
Демирал Мерих 1 0.08
Скальвини Джорджио 1 0.08
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 4 1
Юмтити Самуэль 3 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Понграчич Марин 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Аталанта
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
8
Лечче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Аталанта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
67%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
64%
5
28%
31-45
3
27%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Пропущено

15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
20%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1
Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Лечче
Аталанта

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
6 раз 46%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лечче
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
8. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 37
    Лечче 0% (0)
    X 5.4% (2)
    Аталанта 94.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Аталанта
    4.40
    3.86
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лечче - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Лечче - Аталанта

    Исход игры
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    5.4% (2)
    Аталанта
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
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    0:2 Аталанта
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    0:1 Аталанта
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