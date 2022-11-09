Тур: 12. Стадион: Ливадиас.
0:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
40' ГолАндруцос Танасис
47' Желтая карточкаВрусаи Мариус
63' Желтая карточкаTriantafyllos Tsapras
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
21 Владение мячом, % 79
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 ПипаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Левадиакос
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
24 матча
4.2%
8.3%
87.5%
1 победа 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.92
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.79
1.33
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.17
|Бельмонт Антони
|1
|0.08
|Шкварка Михал
|1
|0.08
|Georgios Nikas
|1
|0.08
|Panagiotis Liagas
|1
|0.08
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|4 (1)
|0.33
|Биэл Пеп
|3
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.17
|Родригес Хамес
|2
|0.17
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Масурас Гиоргос
|1
|0.08
|Андруцос Танасис
|1
|0.08
|Ранджелович Лазар
|1
|0.08
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Цимопулос Темистоклис
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Маркович Матей
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Левадиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
10
Левадиакос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Олимпиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
26%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
8
57%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2
Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2
Результаты матчей
Левадиакос
Олимпиакос
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
110
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|3:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Левадиакос
|0:1
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|14.
|ОФИ
|0:3
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|0:3
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|0:1
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5