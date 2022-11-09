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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Левадиакос
0:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
40' Гол
Андруцос Танасис
48' Желтая карточка
Врусаи Мариус
63' Желтая карточка
Triantafyllos Tsapras
90'+4

Ход матча

39'
Цимопулос Темистоклис
Panagiotis Liagas
 
40'
0:1
Андруцос Танасис
(Эль-Араби Юссеф)
46'
Konstantinos Doumtsios
Петре Адриан
 
46'
Янниотас Яннис
Шкварка Михал
 
48'
 
Врусаи Мариус
63'
Triantafyllos Tsapras
 
64'
 
Бакамбу Седрик
Эль-Араби Юссеф
76'
 
Пипа
Андруцос Танасис
77'
 
Боулер Джош
Масурас Гиоргос
83'
 
Самассеку Диади
Родригес Хамес
83'
 
Фортунис Костас
Биэл Пеп
86'
Theodoros Tsirigotis
Stephen Kwabena
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
24
Panagiotis
Liagas
29
Баханак
Патрик
8
Georgios
Nikas
3
Panagiotis
Vichos
26
Шкварка
Михал
4
Stephen
Kwabena
19
Вракас
Георгиос
9
Петре
Адриан
91
Пасхалакис
Александрос
14
Андруцос
Танасис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
4
Рецос
Панайотис
17
Врусаи
Мариус
19
Масурас
Гиоргос
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
21
Биэл
Пеп
11
Эль-Араби
Юссеф
10
Родригес
Хамес
Левадиакос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-4-1-1

История личных встреч

Левадиакос
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

24 матча

4.2%
8.3%
87.5%
1 победа 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

К
2:0
К
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
3:1
С
0:2
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
0:5
С
0:1
С
4:0
С
3:1
С
0:4
С
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
4:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.92
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.79
1.33

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.17
Бельмонт Антони 1 0.08
Шкварка Михал 1 0.08
Georgios Nikas 1 0.08
Panagiotis Liagas 1 0.08
Triantafyllos Tsapras 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.33
Биэл Пеп 3 0.25
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.17
Вальбуэна Матьё 2 0.17
Родригес Хамес 2 0.17
Бухалакис Андреас 1 0.08
Родригес Гарри 1 0.08
Масурас Гиоргос 1 0.08
Андруцос Танасис 1 0.08
Ранджелович Лазар 1 0.08
Ин-Бом Хван 0 0
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Цимопулос Темистоклис 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Georgios Nikas 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Triantafyllos Tsapras 2 0
Шкварка Михал 1 0
Маркович Матей 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Врусаи Мариус 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Левадиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
10
Левадиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Олимпиакос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
33%
5
25%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
8
53%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2
Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1
Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

Левадиакос
Олимпиакос

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
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