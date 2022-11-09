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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
АЕК
3:0
Второй тайм: 75'
ОФИ
0'
1:0
6' Пенальти
Гарсия Леви
2:0
11' Гол
Гачинович Мийат
32' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
3:0
61' Гол
Манталос Петрос

Ход матча

6'
Гарсия Леви
1:0
11'
Гачинович Мийат
(Манталос Петрос)
2:0
32'
 
Тораринссон Гудмундур
61'
Манталос Петрос
(Гарсия Леви)
3:0
66'
Араужо Серхио
Гачинович Мийат
 
66'
Галанопулос Костас
Пинеда Орбелин
 
66'
 
Нуха Дико
Джу Месаке
66'
 
Дурмишай Фиорин
Герреро Мигель
70'
Махаирас Теодосиос
Манталос Петрос
 
74'
 
Стаикос Пасхалис
Переа Луис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
1.22
7.20
15.25
Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
5
Диуссе
Ассан
29
Мельядо
Мигель
7
Джу
Месаке
9
Герреро
Мигель
38
Балояннис
Константинос
АЕК
4-3-1-2
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

АЕК
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.89

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.56

Среднее время на гол

73
162

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 7 (2) 0.58
Гачинович Мийат 4 0.33
Араужо Серхио 3 0.25
Амрабат Нордин 3 (2) 0.25
Пинеда Орбелин 3 0.25
Манталос Петрос 1 0.08
Шимански Дамиан 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.17
Диамантис Апостолос 2 0.17
Нейра Хуан 1 0.08
Диуссе Ассан 1 0.08
Балояннис Константинос 1 0.08
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиассон Никлас 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Балояннис Константинос 4 0
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Диамантис Апостолос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
ОФИ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

10
1
АЕК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ОФИ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
5%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
29%
31-45
4
20%
2
29%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
2
10%
2
29%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
2
40%
5
28%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0

Результаты матчей

АЕК
ОФИ

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АЕК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 3:0 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Олимпиакос 1:0 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. Левадиакос 0:1 12 1 4 7 6 - 15 7
14. ОФИ 0:3 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 3:0 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Олимпиакос 1:0 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 0:3 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 3:0 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 1:0 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:3 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 0:1 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Тораринссон Гудмундур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви из команды АЕК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
1.22
7.20
15.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 3:0 ОФИ онлайн

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