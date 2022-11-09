Тур: 12. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
6' ПенальтиГарсия Леви
2:0
11' ГолГачинович Мийат
32' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
3:0
60' ГолМанталос Петрос
90'+4
Ход матча
6'
1:0
11'
60'
3:0
66'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 1
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
АЕК
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.89
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
0.56
Среднее время на гол
73
162
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|7 (2)
|0.58
|Гачинович Мийат
|4
|0.33
|Араужо Серхио
|3
|0.25
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.25
|Пинеда Орбелин
|3
|0.25
|Манталос Петрос
|1
|0.08
|Шимански Дамиан
|1
|0.08
|Мукуди Ароль
|1
|0.08
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.17
|Диамантис Апостолос
|2
|0.17
|Нейра Хуан
|1
|0.08
|Диуссе Ассан
|1
|0.08
|Балояннис Константинос
|1
|0.08
|Герреро Мигель
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
10
1
АЕК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
1
9%
76-90
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
23
7
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
2
29%
31-45
5
22%
2
29%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
2
9%
2
29%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
5
24%
31-45
1
20%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0
Результаты матчей
АЕК
ОФИ
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕК
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
84
111
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5