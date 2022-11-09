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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
6' Пенальти
Гарсия Леви
2:0
11' Гол
Гачинович Мийат
32' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
3:0
60' Гол
Манталос Петрос
90'+4
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
5
Диуссе
Ассан
29
Мельядо
Мигель
7
Джу
Месаке
9
Герреро
Мигель
38
Балояннис
Константинос
АЕК
4-3-1-2
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

АЕК
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.89

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.56

Среднее время на гол

73
162

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 7 (2) 0.58
Гачинович Мийат 4 0.33
Араужо Серхио 3 0.25
Амрабат Нордин 3 (2) 0.25
Пинеда Орбелин 3 0.25
Манталос Петрос 1 0.08
Шимански Дамиан 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.17
Диамантис Апостолос 2 0.17
Нейра Хуан 1 0.08
Диуссе Ассан 1 0.08
Балояннис Константинос 1 0.08
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиассон Никлас 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Балояннис Константинос 4 0
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Диамантис Апостолос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

10
1
АЕК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
1
9%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

23
7
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
2
29%
31-45
5
22%
2
29%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
2
9%
2
29%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
5
24%
31-45
1
20%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0

Результаты матчей

АЕК
ОФИ

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЕК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Тораринссон Гудмундур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
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    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Гарсия Леви из команды АЕК забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕК 3:0 ОФИ онлайн

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