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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Торино
 
Позже
Сампдория
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
49
Радоньич
Неманья
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
1
Аудеро
Эмиль
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
2
Амионе
Бруно
24
Берешиньски
Бартош
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
28
Йепес
Жерар
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
34
Монтеваго
Даниэле
Торино
3-4-2-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Торино
Сампдория

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:2
К
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.21

Среднее время на гол

51
74

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.58
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.23
Миранчук Алексей 2 0.15
Санабрия Антонио 2 0.15
Лукич Саша 2 (1) 0.15
Радоньич Неманья 1 0.08
Джиджи Коффи 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Пеллегри Пьетро 1 0.08
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.15
Габбьядини Маноло 1 0.08
Капуто Франческо 1 0.08
Колли Омар 1 0.08
Сабири Абдельхамид 1 0.08
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Лерис Мехди 5 0
Джуричич Филип 4 0
Колли Омар 4 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Станкович Деян 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Амионе Бруно 1 0
Йепес Жерар 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сампдория
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сампдория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

6
1
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
17%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0
Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2
Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1

Результаты матчей

Торино
Сампдория

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%

Тоталы голов в матче

Торино
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
8. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
12. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
13. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 14-м туре чемпионата Италии "Торино" на своём поле сыграет с "Сампдорией". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 11 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 121
Торино 88.4% (107)
X 9.9% (12)
Сампдория 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Сампдория
3.45
6.45
5.90
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Прогнозы на матч Торино - Сампдория

Исход игры
Торино
88.4% (107)
Ничья
9.9% (12)
Сампдория
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
2:1 Торино
38% (46)
1:0 Торино
30.6% (37)
2:0 Торино
14% (17)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Торино
1.7% (2)
3:0 Торино
1.7% (2)
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