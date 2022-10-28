Тур: 14. Стадион: Олимпийский стадион (Турин).
История личных встреч
Торино
Сампдория
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.21
Среднее время на гол
51
74
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.58
1.27
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.23
|Миранчук Алексей
|2
|0.15
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.15
|Радоньич Неманья
|1
|0.08
|Джиджи Коффи
|1
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.08
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.15
|Габбьядини Маноло
|1
|0.08
|Капуто Франческо
|1
|0.08
|Колли Омар
|1
|0.08
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.08
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван
|2
|2
|Линетти Кароль
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Станкович Деян
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сампдория
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сампдория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
6
1
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
17%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0
Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2
Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1
Результаты матчей
Торино
Сампдория
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
Тоталы голов в матче
Торино
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Сампдория
Исход игры
Торино
80% (28)
Ничья
14.3% (5)
Сампдория
5.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
58.82% (20)
Нет
41.18% (14)
Популярный счёт
2:1 Торино
40% (14)
1:0 Торино
25.7% (9)
1:1 Ничья
11.4% (4)
2:0 Торино
8.6% (3)
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