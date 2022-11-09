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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен английскому футболу. В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги сойдутся лицом к лицу игроки лондонского «Арсенала» и «Брайтона». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!