Тур: 14. Стадион: Сан-Сиро.
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Болонья
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
28 матчей
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2.13
1.69
Среднее время на гол
42
53
Всего голов
9
20
Голов в среднем за матч
0.69
1.33
Среднее время на гол
130
67
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
1.46
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|6 (1)
|0.46
|Барелла Николо
|5
|0.38
|Джеко Эдин
|3
|0.23
|Корреа Хоакин
|3
|0.23
|Брозович Марсело
|2
|0.15
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.08
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.08
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|Лукаку Ромелу
|1
|0.08
|Де Врей Стефан
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|7 (3)
|0.54
|Барроу Муса
|2
|0.15
|Фергюсон Льюис
|2
|0.15
|Сориано Роберто
|1
|0.08
|Пош Штефан
|1
|0.08
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.08
|Орсолини Риккардо
|1
|0.08
|Домингес Николас
|1
|0.08
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Медель Гари
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Орсолини Риккардо
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
7
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
8
9
Интер Милан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Болонья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
31%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
23%
2
11%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
15%
6
33%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Пропущено
18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
6
33%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0
Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3
Результаты матчей
Интер Милан
Болонья
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
33
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
85
67
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Исход игры
Интер Милан
97.3% (36)
Ничья
0% (0)
Болонья
2.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
42.86% (15)
Нет
57.14% (20)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
40.5% (15)
2:1 Интер Милан
32.4% (12)
1:0 Интер Милан
8.1% (3)
3:0 Интер Милан
5.4% (2)
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