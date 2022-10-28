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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Болонья
Прогнозы 37
Интер Милан 97.3% (36)
X 0% (0)
Болонья 2.7% (1)
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Интер Милан
Ничья
Болонья
10.00
6.00
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Болонья

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

28 матчей

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.69

Среднее время на гол

42
53

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

0.69
1.33

Среднее время на гол

130
67

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.46
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 (1) 0.46
Барелла Николо 5 0.38
Джеко Эдин 3 0.23
Корреа Хоакин 3 0.23
Брозович Марсело 2 0.15
Чалханоглу Хакан 1 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Лукаку Ромелу 1 0.08
Де Врей Стефан 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.54
Барроу Муса 2 0.15
Фергюсон Льюис 2 0.15
Сориано Роберто 1 0.08
Пош Штефан 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Орсолини Риккардо 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 3 0
Медель Гари 3 0
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Лукуми Джон 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
7
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

8
9
Интер Милан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Болонья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
31%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
23%
2
11%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
15%
6
33%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
6
33%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
6
33%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0
Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3

Результаты матчей

Интер Милан
Болонья

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
6
7
4
9
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
8. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 37
    Интер Милан 97.3% (36)
    X 0% (0)
    Болонья 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Болонья
    10.00
    6.00
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    97.3% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (15)
    Нет
    57.14% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    40.5% (15)
    2:1 Интер Милан
    32.4% (12)
    1:0 Интер Милан
    8.1% (3)
    3:0 Интер Милан
    5.4% (2)
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