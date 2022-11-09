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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Саутгемптон
1:1
Итог после пенальти
6
5
Шеффилд Уэнсдей
1
Маккарти
Алекс
19
Дженепо
Мусса
4
Лянко
Войнович
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
23
Эдози
Самуэль
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
7
Арибо
Джо
9
Армстронг
Адам
18
Мара
Секу
31
Стокдэйл
Дэвид
6
Иорфа
Доминик
20
Ихьекве
Майкл
34
Макгиннес
Марк
18
Джонсон
Марвин
13
Патерсон
Каллум
19
Бакинсон
Тайрик
10
Бэннан
Барри
17
Деле-Баширу
Фисайо
9
Грегори
Ли
11
Виндасс
Джош
Саутгемптон
4-4-2
Шеффилд Уэнсдей
4-3-1-2

История личных встреч

Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
5:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.25

Среднее время на гол

38
360

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
0.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
315

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 1
Доминик Баллар 1 0.5
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.5
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Деннис 2 0.67
Деле-Баширу Фисайо 1 0.33
Виндасс Джош 1 0.33
Со Силла 1 0.33
Браун Джеден 1 0.33

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патерсон Каллум 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Саутгемптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Моркам 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Бёртон 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Роверс 1:1 Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Шеффилд Уэнсдей - Лестер (до 23 лет) 2:0 Кембридж Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Челтенем 3:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Порт Вейл - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Уиком 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Бёртон 2:3 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 2:2 Моркам - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Шеффилд Уэнсдей - Барнсли 0:2 Брэдфорд Сити - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Форест Грин 5:0 Шеффилд Уэнсдей - Рочдейл 3:0 Болтон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Чарльтон 1:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
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