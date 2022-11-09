Тур: 3. Стадион: Сент-Мэрис.
1:1
Итог после пенальти
6
5
0'
0:1
24' ГолВиндасс Джош
27' Желтая карточкаПатерсон Каллум
1:1
45' ПенальтиУорд-Праус Джеймс
83' Желтая карточкаПерро Ромен
6 5
2:2
3:3
4:3
4:4
5:5
6:5
6:6
7:6
7:6
Ход матча
24'
27'
45'
60'
83'
121'
121'
2:2
121'
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
121'
5:5
121'
6:5
121'
6:6
122'
7:6
122'
7:6
Пен
6:5
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
18
Мара
Секу
10
Бэннан
Барри
11
Виндасс
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
-
46 Jimmy Morgan
-
Главный тренер: Ruben Selles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Виндасс ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Рис ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
24 Смит МайклНападающий
-
-
-
-
22 Rio Shipston
-
Главный тренер: Мур Даррен
История личных встреч
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.25
Среднее время на гол
38
360
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.71
0.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
315
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|1
|Доминик Баллар
|1
|0.5
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.5
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Деннис
|2
|0.67
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.33
|Виндасс Джош
|1
|0.33
|Со Силла
|1
|0.33
|Браун Джеден
|1
|0.33
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патерсон Каллум
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Саутгемптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Моркам 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Бёртон 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Роверс 1:1 Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Шеффилд Уэнсдей - Лестер (до 23 лет) 2:0 Кембридж Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Челтенем 3:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Порт Вейл - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Уиком 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Бёртон 2:3 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 2:2 Моркам - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Шеффилд Уэнсдей - Барнсли 0:2 Брэдфорд Сити - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Форест Грин 5:0 Шеффилд Уэнсдей - Рочдейл 3:0 Болтон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Чарльтон 1:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Сарридж Сэм
|2 (1)
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1