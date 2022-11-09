Тур: 14. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Ла Пенья Федерико
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолБонавентура Джакомо
1:1
55' ГолДиа Булайе
2:1
81' ГолЙович Лука
90' Желтая карточкаРадованович Иван
90'+6
Ход матча
15'
55'
1:1
81'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 0
Владение мячом
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
180
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.21
|Йович Лука
|3
|0.21
|Куаме Кристиан
|2
|0.14
|Миленкович Никола
|2
|0.14
|Иконе Жонатан
|2
|0.14
|Кабрал Артур
|2 (1)
|0.14
|Мандрагора Роландо
|1
|0.07
|Мартинес Лукас II
|1
|0.07
|Гонсалес Николас
|1
|0.07
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|6
|0.43
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.21
|Маццокки Паскуале
|2
|0.14
|Кандрева Антонио
|2
|0.14
|Де Вильена Тонни
|1
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Лассана
|1
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.07
|Фасио Федерико
|1
|0.07
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
4
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
11
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
33%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4
Результаты матчей
Фиорентина
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
68
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|14.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|16.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Салернитана
Исход игры
Фиорентина
83.9% (104)
Ничья
14.5% (18)
Салернитана
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
62.5% (75)
Нет
37.5% (45)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.7% (53)
2:0 Фиорентина
21.8% (27)
1:0 Фиорентина
12.9% (16)
1:1 Ничья
11.3% (14)
3:1 Фиорентина
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!