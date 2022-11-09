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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Фиорентина
2:1
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
15' Гол
Бонавентура Джакомо
1:1
55' Гол
Диа Булайе
2:1
81' Гол
Йович Лука
90' Желтая карточка
Радованович Иван
90'+6

Ход матча

15'
Бонавентура Джакомо
(Иконе Жонатан)
1:0
46'
 
Диа Булайе
Бонаццоли Федерико
46'
 
Маджоре Джулио
Де Вильена Тонни
55'
1:1
Диа Булайе
(Пёнтек Кшиштоф)
59'
 
Радованович Иван
Бохинен Эмиль
63'
Сапонара Риккардо
Куаме Кристиан
 
75'
 
Брадарич Домагой
Маццокки Паскуале
77'
Барак Антонин
Мандрагора Роландо
 
77'
Терзич Алекса
Бираги Кристиано
 
77'
Йович Лука
Кабрал Артур
 
81'
Йович Лука
(Сапонара Риккардо)
2:1
84'
 
Ботхейм Эрик
Кулибали Лассана
84'
Дункан Альфред
Бонавентура Джакомо
 
90'
 
Радованович Иван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Фиорентина 83.9% (104)
X 14.5% (18)
Салернитана 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
9
Кабрал
Артур
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
98
Пирола
Лоренцо
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
99
Пёнтек
Кшиштоф
9
Бонаццоли
Федерико
Фиорентина
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 3 0.21
Йович Лука 3 0.21
Куаме Кристиан 2 0.14
Миленкович Никола 2 0.14
Иконе Жонатан 2 0.14
Кабрал Артур 2 (1) 0.14
Мандрагора Роландо 1 0.07
Мартинес Лукас II 1 0.07
Гонсалес Николас 1 0.07
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.43
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.21
Маццокки Паскуале 2 0.14
Кандрева Антонио 2 0.14
Де Вильена Тонни 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Кулибали Лассана 1 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.07
Фасио Федерико 1 0.07
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Миленкович Никола 1 0
Кабрал Артур 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
4
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
11
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
33%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0
Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4

Результаты матчей

Фиорентина
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
6. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
7. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      92'
      Диа Булайе из команды Салернитана в офсайде
    • 92'
      Салернитана пытается что-то создать.
    • 92'
      Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Угловой
      91'
      Алекса Терзич из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
    • 91'
      Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Фиорентина: 58%, Салернитана: 42%.
    • 90'
      Бронн Дилан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Фиорентина 83.9% (104)
    X 14.5% (18)
    Салернитана 1.6% (2)
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    Где смотреть матч Фиорентина 2:1 Салернитана онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Салернитана

    Исход игры
    Фиорентина
    83.9% (104)
    Ничья
    14.5% (18)
    Салернитана
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.7% (53)
    2:0 Фиорентина
    21.8% (27)
    1:0 Фиорентина
    12.9% (16)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    3:1 Фиорентина
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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