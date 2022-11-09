Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Фиорентина имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Удар от ворот произведет Салернитана

44' Куаме Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Де Вильена Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Салернитана

39' Бираги Кристиано из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

39' Амрабат Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Салернитана

35' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Оооо... вот это был удар! Кабрал Артур должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Кабрал Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Миленкович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Оооо... вот это был удар! Куаме Кристиан должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Куаме Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Маццокки Паскуале из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Бонаццоли Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

24' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Мандрагора Роландо . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Амрабат Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Бонавентура Джакомо забивает с левой ноги!

15' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

11' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Салернитана

9' Амрабат Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Салернитана

6' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Куаме Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

2' Удар от ворот произведет Фиорентина

1' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля