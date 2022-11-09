Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
Позже
82
Льюис
Рико
21
Гомес
Серхио
80
Палмер
Коул
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
22
Зиеш
Хаким
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Холл ЛьюисПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
41 матч
53.7%
7.3%
39%
22 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.52
1.06
Среднее время на гол
59
85
Всего голов
65
51
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
56
72
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
84.7% (127)
Ничья
6% (9)
Челси
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
84.17% (101)
Меньше
15.83% (19)
Обе команды забьют
Да
84.17% (101)
Нет
15.83% (19)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
48% (72)
3:1 Манчестер Сити
9.3% (14)
1:0 Манчестер Сити
6.7% (10)
2:0 Манчестер Сити
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Челси
2.7% (4)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
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