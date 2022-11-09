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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
80
Палмер
Коул
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
26
Кулибали
Калиду
32
Кукурелья
Марк
12
Лофтус-Чик
Рубен
8
Ковачич
Матео
20
Закария
Денис
67
Холл
Льюис
22
Зиеш
Хаким
18
Броя
Армандо
10
Пулишич
Кристиан
Манчестер Сити
4-3-3
Челси
3-4-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

41 матч

53.7%
7.3%
39%
22 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Среднее время на гол

59
85

Всего голов

65
51

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

56
72

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/16 финала Кубка Английской лиги, в котором "Манчестер Сити" сыграет дома с "Челси". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 25 минут.



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Прогнозы 149
Манчестер Сити 84.6% (126)
X 6% (9)
Челси 9.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
4.55
5.05
6.80
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

Исход игры
Манчестер Сити
84.7% (127)
Ничья
6% (9)
Челси
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
84.17% (101)
Меньше
15.83% (19)
Обе команды забьют
Да
84.17% (101)
Нет
15.83% (19)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
48% (72)
3:1 Манчестер Сити
9.3% (14)
1:0 Манчестер Сити
6.7% (10)
2:0 Манчестер Сити
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Челси
2.7% (4)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
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