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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Дерби
62
Келлехер
Каомхин
22
Кэлвин
Рамзи
2
Гомес
Джо
47
Филлипс
Натаниэль
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
42
Кларк
Бобби
43
Байчетич
Стефан
94
Фрауэндорф
Мелкаму
81
Стюарт
Лэйтон
28
Карвалью
Фабиу
1
Уайлдсмит
Джо
12
Смит
Кори
6
Кэшин
Айрен
3
Форсайт
Крэйг
15
Робертс
Хэйдон
11
Мендес-Лейнг
Натаниэл
8
Берд
Макс
4
Хурихэйн
Конор
17
Сибли
Луи
9
Коллинз
Джеймс
II
23
Осула
Вильям
Ливерпуль
4-3-3
Дерби
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Дерби

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дерби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бархузен Том 1 0.5
Сибли Луи 1 0.5

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дерби
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Дерби
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торки - Дерби 2:2 Моркам - Дерби 1:1 Дерби - Бристоль Роверс 4:2 Дерби - Эксетер Сити 0:0
Ипсвич - Дерби 1:0 Дерби - Академия Манчестер Сити 1:3 Аккрингтон - Дерби 0:3 Дерби - Порт Вейл 1:2 Мансфилд Таун - Дерби 1:1 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:2 Дерби - Уиком 2:1 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Дерби - Плимут 2:3 Дерби - Гримсби 3:1 Дерби - Питерборо Юнайтед 2:1 Дерби - Вест Бромвич 1:0 Флитвуд Таун - Дерби 0:0 Шрусбери Таун - Дерби 0:0 Дерби - Барнсли 2:1 Мансфилд Таун - Дерби 1:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Дерби

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Дерби

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Дерби от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2022, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 128
    Ливерпуль 97.7% (125)
    X 0.8% (1)
    Дерби 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Дерби
    4.90
    6.30
    6.85
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Дерби

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.7% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Дерби
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    22.69% (27)
    Нет
    77.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    38.3% (49)
    3:0 Ливерпуль
    25% (32)
    3:1 Ливерпуль
    11.7% (15)
    2:1 Ливерпуль
    6.3% (8)
    5:0 Ливерпуль
    3.1% (4)
    1:0 Ливерпуль
    3.1% (4)
    4:0 Ливерпуль
    2.3% (3)
    4:1 Ливерпуль
    1.6% (2)
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    Дерби
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