Тур: 3. Стадион: Энфилд.
История личных встреч
Ливерпуль
Дерби
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дерби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бархузен Том
|1
|0.5
|Сибли Луи
|1
|0.5
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дерби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Дерби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Дерби
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торки - Дерби 2:2 Моркам - Дерби 1:1 Дерби - Бристоль Роверс 4:2 Дерби - Эксетер Сити 0:0
Ипсвич - Дерби 1:0 Дерби - Академия Манчестер Сити 1:3 Аккрингтон - Дерби 0:3 Дерби - Порт Вейл 1:2 Мансфилд Таун - Дерби 1:1 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:2 Дерби - Уиком 2:1 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Дерби - Плимут 2:3 Дерби - Гримсби 3:1 Дерби - Питерборо Юнайтед 2:1 Дерби - Вест Бромвич 1:0 Флитвуд Таун - Дерби 0:0 Шрусбери Таун - Дерби 0:0 Дерби - Барнсли 2:1 Мансфилд Таун - Дерби 1:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Дерби
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Дерби
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Дерби
Исход игры
Ливерпуль
94.4% (34)
Ничья
0% (0)
Дерби
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
26.47% (9)
Нет
73.53% (25)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.3% (12)
3:0 Ливерпуль
27.8% (10)
2:1 Ливерпуль
11.1% (4)
3:1 Ливерпуль
8.3% (3)
5:0 Ливерпуль
5.6% (2)
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