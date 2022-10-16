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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Локомотив Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 41
Локомотив Москва 90.2% (37)
X 7.3% (3)
Химки 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Химки
5.90
5.90
7.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Лопес Педро Габриэл 4 1.33
Камано Франсуа 1 0.33
Керк Джирано 1 0.33
Изидор Вильсон 1 0.33
Миранчук Антон 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.33
Мирзов Резиуан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живоглядов Дмитрий 1 0
Миранчук Антон 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Волков Захар 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5
Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Локомотив Москва 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Химки 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    5.90
    5.90
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Химки
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    51.2% (21)
    2:0 Локомотив Москва
    22% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    14.6% (6)
    0:0 Ничья
    4.9% (2)
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    Локомотив Москва
    Химки
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