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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Lyubimov A.
Динамо Москва
1:0
Второй тайм
Ростов
Динамо - Ростов. 1:0. Гол Дениса...
Динамо - Ростов. Сэйв Песьякова ...

Ход матча

29'
 
Голенков Егор
29'
Лещук Игорь
 
44'
Макаров Денис
(Фомин Даниил)
1:0
45'
 
Миронов Андрей Сергеевич
46'
 
Комличенко Николай
Голенков Егор
46'
 
Тугарев Роман
Мельников Степан
46'
 
Осипенко Максим
Поярков Николай
Прогнозы 141
Динамо Москва 51.1% (72)
X 28.4% (40)
Ростов 20.6% (29)
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3.94
4.30
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История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 1 0.25
Гладышев Ярослав 1 0.25
Грулёв Вячеслав 1 0.25
Макаров Денис 1 0.25
Захарян Арсен 1 0.25
Фомин Даниил 0 0
Лесовой Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 (1) 1
Щетинин Кирилл 1 0.25
Тугарев Роман 1 (1) 0.25

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лещук Игорь 1 0
Норманн Матиас 1 0
Осокин Денис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1
Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
2. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
3. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 4 2 0 2 5 - 5 7
2. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Ростов 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    С выходом Комличенко и Осипенко "Ростов" должен стать мобильнее впереди. Команда имеет хороших игроков, что оставляет южанам надежду на то, что они могут перевернуть эту игру.
  • 50'
    Даса с правого края резко пасовал мяч в штрафную соперника, после чего на выходе уверенно сыграл голкипер "Ростова" Песьяков.
  • 48'
    Макаров выходил под углом на ударную позицию, но не успел принять решение, что делать со снарядом. Соперники выбили у него сферу в аут.
  • Замена
    47'
    Были замены в перерыве. Будем разбираться. Осипенко вместо Пояркова, Тугарев вместо Мельникова, Комличенко вместо Голенкова. Все замены в составе "Ростова". У "Динамо" без перестановок.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Москве. Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма "бело-голубые" впереди за счет гола под занавес первого тайма - 1:0. Через 15 минут продолжим!
  • Желтая карточка
    45'
    Нам подсказывают, что Миронов получил карточку под занавес тайма.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 1:0!
    Забивает все же "Динамо"! Вроде как, Фомин отдал передачу сейчас на Макарова. Тот оторвался в центре от преследователя, после чего в касание с полуразворота нанес удар в дальний угол. Песьяков сыграл чуть ли не в шпагате, но до мяча добраться не сумел!
  • 42'
    Уткин выполнил навес с правого фланга, но слишком простой была подача со стороны игрока "Ростова". "Динамо" не испытало никаких проблем при выносе сферы.
  • Фол, нарушение
    41'
    Поактивнее стали динамовцы поддавливать Песьякова, больше момент у ворот "Ростова". Но пытается коллектив южан разогнать свое наступление по правому флангу, и Лангович получает тычок в спину от оппонента. Уткин у мяча, ждем подачи со стандартного положения.
  • 40'
    5 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Скопинцев с 25-ти метров нанес удар по воротам соперника - выше цели сфера пошла.
  • 39'
    Уткин после подачи с левого края сбрасывал мяч на партнера, но на мяч первым подоспел защитник "Динамо", которому удалось выбить сферу в аут.
  • Опасный момент
    38'
    СКОПИНЦЕВ! Теперь и Дмитрий отметился дальним ударом! С линии штрафной фактически пробивал 7-й номер "бело-голубых". Снаряд прямо в руки вратарю прилетел!
  • 36'
    К концовке первого тайма стали активнее прессинговать соперника игроки "Динамо", стали создавать огромное количество моментов. Удивительно, как оборона и вратарь "Ростова" держатся... 
  • Опасный момент
    35'
    МОМЕНТ! Макаров снова получил мяч в центр и с 23-х метров нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо в руки голкиперу, который выловил сферу на удобной для себя высоте!
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    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Сколько Песьяков отбил мячей уже? Сколько? Снова забег Макарова по правому краю, который нанес выстрел по воротам соперника. Сфера прилетела прямо под опорную ногу Песьякову. Сергей и тут успел сыграть в сторону, сумев спасти свой коллектив.
    • Угловой
      32'
      Чуть не угадал я, шестой корнер в матче, и пятый для "Динамо", но не принес он никаких дивидендов команде хозяев, но мяч остался у команды "бело-голубых".
    • Угловой
      31'
      Сильянов поставил корпус сейчас Тюкавину, но, получив прессинг со стороны соперника, вынужденно выбил мяч на угловой. Какой там корнер по счете? 7? Или 8 уже?
    • Желтая карточка
      30'
      Голенков сейчас спиной пытался сыграть в чужой штрафной, что не понравилось вратарю "Динамо". Лещук оттолкнул от себя оппонента, и едва не завязалась заварушка. В итоге каждый из игроков получил в свой пассив по карточке желтого цвета.
    • 29'
      Ну, и пока Песьяков является лучшим игроком матча, и это бесспорно. Спасает он свой коллектив на регулярной основе. Причем делает это весьма эффективно.
    • Угловой
      28'
      Угловой заработали гости. После подачи углового Лещук упустил снаряд из рук, и только чудом сферу в ворота не отправил никто из ростовчан. Впрочем, там кто-то против него правила нарушал. Фол в атаке определен с запозданием.
    • 26'
      Очень близки к голу игроки "Динамо". Причем с каждой минутой они все ближе. Рано или поздно мяч в ворота "Ростова" все-таки влетит. Такое количество моментов обязательно перерастет в качество.
    • Опасный момент
      25'
      МАКАРОВ! Было очень опасно! На подступах к штрафной соперника он получил снаряд, подработал его под удобную ногу и направил сферу в дальний от себя левый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой!
    • 24'
      У кромки поля оба наставника "дежурят", но Валерий Карпин, в целом, чуть активнее себя проявляет. Явно недоволен игрой своей команды наставник ростовчан.
    • 22'
      Начала атака "Ростова" в последние минуты оживать. Несколько неплохих атак провели южане, но не несли они ничего опасного для соперника.
    • 21'
      Лангович в атаке попытался выполнить подачу в чужую штрафную, но Лещук был готов к этому навесу. Спокойно на выходе сыграл голкипер "Динамо", которому удалось зафиксировать мяч в перчатках.
    • Угловой
      20'
      Очередной угловой сейчас подали футболисты "Динамо", но на сей раз "бело-голубые" нарушили правила в атаке. Был фол, и теперь не торопится снаряд вводить в игру Песьяков.
    • Опасный момент
      18'
      Макаров сейчас попытался пробить по воротам "Ростова". С правого края ближе к штрафной он сместился, но пробил прямо по позиции ростовского кипера.
    • Офсайд
      17'
      Офсайд в атаке у "Динамо" фиксирует судейская бригада. На правый фланг переместился Лесовой, который в поисках мяча оказался во "вне игры".
    • 16'
      Уткин попытался в чужой штрафной принять мяч, но сделать на скорости это было очень сложно. По итогу футбольный снаряд игрок "Ростова" потерял.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! После прострела от Лесового мяч пришел к Ферни, который не ожидал такого подарка. Попытался он пробить по рамке соперника, но направил сферу прямо в руки голкиперу.
    • Угловой
      13'
      Лесовой показал рефери, что мяч ушел от соперников. Так и есть. Угловой в этой ситуации заработали игроки "Динамо". Если я не ошибаюсь, четыре стандарта от угла поля уже подали хозяева.
    • Угловой
      12'
      Еще один угловой подали футболисты "Динамо", но навес с правого края был слишком простым для обороны соперника. Последовал вынос подальше от рамки.
    • 10'
      Даса снова на правом фланге получил сферу, после чего выполнил подачу в центр штрафной соперника - мяч на выходе в свои перчатки забрал Песьяков.
    • 9'
      Снова Тюкавин сейчас на острие оказался, но пропустил он сферу для Фомина, который долго обрабатывал снаряд и нанести выстрел по рамке оппонента так и не сумел.
    • 8'
      Пока со лба Песьякова сходит седьмой пот, его команда попыталась провести первую осмысленную атаку по левому краю, но довести сферу до адресата не удалось южанам.
    • 7'
      Активнее на первых минутах встречи играет "Динамо". Скопинцев с левого фланга выполнил передачу, но мяч едва не срезался в дальнюю "девятку". Песьяков прыгал за мячом и успел повиснуть на перекладине, после чего буквально влетел в сетку собственных ворот. Но не упал.
    • Угловой
      5'
      Следом и еще один корнер подали футболисты "Динамо", и снова Тюкавин добирается до снаряда, однако в данном случае он выполняет своего рода скидку в руки Песьякову.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Песьяков! Вот так спасение! Тюкавин после розыгрыша углового с шести метров головой пробивал в левый угол, и Песьяков успел среагировать на этот выстрел!
    • Угловой
      3'
      Макаров с правого края ворвался в штрафную соперника. С правой нерабочей ноги простреливал он мяч в центр штрафной - защита в деле! Угловой.
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли сегодня на газон в бело-голубых цветах, тогда как игроки "Ростова" предстали в желто-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
      Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск, Россия);
      Резервный: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки московского «Динамо» и «Ростова». Встреча состоится в Москве, на «ВТБ Арене».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 141
    Динамо Москва 51.1% (72)
    X 28.4% (40)
    Ростов 20.6% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ростов
    3.45
    3.94
    4.30
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    51.4% (73)
    Ничья
    28.2% (40)
    Ростов
    20.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.33% (82)
    Меньше
    31.67% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    90.83% (109)
    Нет
    9.17% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    39.4% (56)
    1:1 Ничья
    19% (27)
    1:2 Ростов
    8.5% (12)
    2:2 Ничья
    7.7% (11)
    1:0 Динамо Москва
    6.3% (9)
    2:3 Ростов
    1.4% (2)
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