Были замены в перерыве. Будем разбираться. Осипенко вместо Пояркова, Тугарев вместо Мельникова, Комличенко вместо Голенкова. Все замены в составе "Ростова". У "Динамо" без перестановок.

Макаров выходил под углом на ударную позицию, но не успел принять решение, что делать со снарядом. Соперники выбили у него сферу в аут.

Даса с правого края резко пасовал мяч в штрафную соперника, после чего на выходе уверенно сыграл голкипер "Ростова" Песьяков.

С выходом Комличенко и Осипенко "Ростов" должен стать мобильнее впереди. Команда имеет хороших игроков, что оставляет южанам надежду на то, что они могут перевернуть эту игру.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма "бело-голубые" впереди за счет гола под занавес первого тайма - 1:0. Через 15 минут продолжим!

МОМЕНТ! Макаров снова получил мяч в центр и с 23-х метров нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо в руки голкиперу, который выловил сферу на удобной для себя высоте!

СКОПИНЦЕВ! Теперь и Дмитрий отметился дальним ударом! С линии штрафной фактически пробивал 7-й номер "бело-голубых". Снаряд прямо в руки вратарю прилетел!

Уткин после подачи с левого края сбрасывал мяч на партнера, но на мяч первым подоспел защитник "Динамо", которому удалось выбить сферу в аут.

Поактивнее стали динамовцы поддавливать Песьякова, больше момент у ворот "Ростова". Но пытается коллектив южан разогнать свое наступление по правому флангу, и Лангович получает тычок в спину от оппонента. Уткин у мяча, ждем подачи со стандартного положения.

Уткин выполнил навес с правого фланга, но слишком простой была подача со стороны игрока "Ростова". "Динамо" не испытало никаких проблем при выносе сферы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 1:0! Забивает все же "Динамо"! Вроде как, Фомин отдал передачу сейчас на Макарова. Тот оторвался в центре от преследователя, после чего в касание с полуразворота нанес удар в дальний угол. Песьяков сыграл чуть ли не в шпагате, но до мяча добраться не сумел!

34' МОМЕНТИЩЕ! Сколько Песьяков отбил мячей уже? Сколько? Снова забег Макарова по правому краю, который нанес выстрел по воротам соперника. Сфера прилетела прямо под опорную ногу Песьякову. Сергей и тут успел сыграть в сторону, сумев спасти свой коллектив.

32' Чуть не угадал я, шестой корнер в матче, и пятый для "Динамо", но не принес он никаких дивидендов команде хозяев, но мяч остался у команды "бело-голубых".

31' Сильянов поставил корпус сейчас Тюкавину, но, получив прессинг со стороны соперника, вынужденно выбил мяч на угловой. Какой там корнер по счете? 7? Или 8 уже?

30' Голенков сейчас спиной пытался сыграть в чужой штрафной, что не понравилось вратарю "Динамо". Лещук оттолкнул от себя оппонента, и едва не завязалась заварушка. В итоге каждый из игроков получил в свой пассив по карточке желтого цвета.

29' Ну, и пока Песьяков является лучшим игроком матча, и это бесспорно. Спасает он свой коллектив на регулярной основе. Причем делает это весьма эффективно.

28' Угловой заработали гости. После подачи углового Лещук упустил снаряд из рук, и только чудом сферу в ворота не отправил никто из ростовчан. Впрочем, там кто-то против него правила нарушал. Фол в атаке определен с запозданием.

26' Очень близки к голу игроки "Динамо". Причем с каждой минутой они все ближе. Рано или поздно мяч в ворота "Ростова" все-таки влетит. Такое количество моментов обязательно перерастет в качество.

25' МАКАРОВ! Было очень опасно! На подступах к штрафной соперника он получил снаряд, подработал его под удобную ногу и направил сферу в дальний от себя левый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой!

24' У кромки поля оба наставника "дежурят", но Валерий Карпин, в целом, чуть активнее себя проявляет. Явно недоволен игрой своей команды наставник ростовчан.