Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Ростов
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|1
|0.33
|Гладышев Ярослав
|1
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.33
|Захарян Арсен
|1
|0.33
|Лесовой Даниил
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4 (1)
|1.33
|Щетинин Кирилл
|1
|0.33
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.33
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норманн Матиас
|1
|0
|Осокин Денис
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|0
|Глебов Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1
Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Пари НН
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Локомотив Москва
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Ростов
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Динамо Москва
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Динамо Владивосток
|Крамаренко Сергей
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
Исход игры
Динамо Москва
50% (18)
Ничья
36.1% (13)
Ростов
13.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
91.43% (32)
Нет
8.57% (3)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
41.7% (15)
1:1 Ничья
27.8% (10)
2:2 Ничья
8.3% (3)
1:2 Ростов
5.6% (2)
1:0 Динамо Москва
5.6% (2)
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