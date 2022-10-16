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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 36
Динамо Москва 50% (18)
X 36.1% (13)
Ростов 13.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ростов
4.70
4.20
5.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 1 0.33
Гладышев Ярослав 1 0.33
Грулёв Вячеслав 1 0.33
Захарян Арсен 1 0.33
Лесовой Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 (1) 1.33
Щетинин Кирилл 1 0.33
Тугарев Роман 1 (1) 0.33

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 1 0
Осокин Денис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Глебов Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1
Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Динамо Москва 50% (18)
    X 36.1% (13)
    Ростов 13.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ростов
    4.70
    4.20
    5.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - Ростов онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    50% (18)
    Ничья
    36.1% (13)
    Ростов
    13.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    41.7% (15)
    1:1 Ничья
    27.8% (10)
    2:2 Ничья
    8.3% (3)
    1:2 Ростов
    5.6% (2)
    1:0 Динамо Москва
    5.6% (2)
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    Ростов
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