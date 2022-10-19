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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Оренбург
 
Позже
Ахмат
Оренбург
Ахмат

История личных встреч

Оренбург
Ахмат

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 2 (1) 0.67
Сиваков Михаил 1 0.33
Павловец Александр 1 0.33
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейников Иван 3 (1) 1
Ильин Владимир 1 0.33
Конате Мохамед II 1 0.33
Фольмер Кирилл 1 0.33
Садулаев Лечи 1 0.33

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Титков Николай 1 1
Николаев Тимур 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1
Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
2. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
3. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Ахмата». Встреча состоится в Оренбурге, на арене «Газовик».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Иванцов Кирилл. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
    Ассистент: Константин Шаламберидзе (Москва, Россия);
    Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия);
    Резервный: Александр Машлякевич (Москва, Россия)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 131
Оренбург 42.7% (56)
X 29.8% (39)
Ахмат 27.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ахмат
2.35
3.92
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
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Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат

Исход игры
Оренбург
42.5% (57)
Ничья
29.1% (39)
Ахмат
28.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
55% (66)
Меньше
45% (54)
Обе команды забьют
Да
85% (102)
Нет
15% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (36)
2:1 Оренбург
26.1% (35)
1:2 Ахмат
20.1% (27)
1:0 Оренбург
9% (12)
2:0 Оренбург
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Оренбург
1.5% (2)
0:1 Ахмат
1.5% (2)
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