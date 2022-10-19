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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Ахмата». Встреча состоится в Оренбурге, на арене «Газовик».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Иванцов Кирилл. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!