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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Москалёв Владимир
Пари НН
0:0
Первый тайм
Краснодар
Пари НН
Краснодар

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александров Виктор 2 0.5
Сулейманов Тимур 1 0.25
Калинский Николай 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.5
Литвинов Вячеслав 2 0.5
Ахметов Ильзат 1 0.25
Олусегун Олакунле 1 0.25
Бородин Сергей Алексеевич 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоцкий Дмитрий 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Александров Виктор 1 0
Жоао Фелисио Мендеш 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Самко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0
Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0
Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
2. Краснодар 0:0 4 2 1 1 6 - 2 8
3. Пари НН 0:0 4 2 1 1 3 - 3 6
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 3 2 1 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 3 1 1 1 4 - 2 5
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Очередная остановка в нашем поединке. Получил в прошлом эпизоде повреждение Кротов. Без помощи медиков не обойтись.
  • 36'
    Теперь уже на фланге Кротову в подкате заехал по ногам Ахметов. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.
  • 35'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Каккоев и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 34'
    Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяча в центре поля, но без особого продвижения вперед.
  • 33'
    Налетел на соперника в центре поля в подкате Кевин. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр в этом эпизоде.
  • 32'
    Забросил Пенчиков в штрафную соперника, куда врывался Майга, но вышел из ворот Агкацев и вынес мяч кулаком.
  • 31'
    С фланга низом отдавал пас Юлдошев под удар Янсане, но тот нарушил правила в борьбе против Кевина.
  • 29'
    С правого фланга Навесил в центр штрафной Кривцов, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 28'
    Сместился с правого фланга к центру штрафной Кротов и пробил по воротам, но в сторону смог отбить мяч из-под перекладины вратарь.
  • 27'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Каккоев, но мяч спокойно отбил кулаками перед собой Агкацев.
  • 26'
    Петров на фланге получил сзади по ногам в подкате от Жигулёва. Штрафной удар исполнять будут игроки "Краснодара".
  • 25'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной в касание Янсане после прострела от Пенчикова, но мяч в подкате заблокировал Бородин.
  • 24'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Мендеш. Здесь спокойно головой вынес мяч подальше  от ворот Литвинов.
  • 23'
    Мягко забросил Каккоев в штрафную соперника на ход Жигулёву, но тому пробить головой помешал в силовой борьбе Бородин.
  • 22'
    Продавил соперника по центру Янсане и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
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    • 21'
      Забросил по флангу Каккоев на ход Янсане, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 20'
      С левого фланга Юлдошев навес исполнил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес за пределы поля Литвинов.
    • 19'
      Прорывался по флангу Рамирес, но потерял мяч и вынужден был сбивать соперника. Штрафной удар исполнять будут нижегородцы.
    • 18'
      В центре поля налетел на соперника Юлдошев в подкате. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 17'
      С левого фланга покатил в центр штрафной Майга на ход Юлдошеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 16'
      Проникающий пас исполнял Ахметов в штрафную на ход Кевину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Александров.
    • 15'
      Диагональ исполнял Сперцян на левый фланг, куда забегал Ахметов, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 14'
      С дальней дистанции пробил по воротам Сперцян. Отбил перед собой Нигматуллин, а после не позволил добить Кордобе, прижав мяч к газону.
    • 13'
      Тонко отдавал пас в штрафную Сперцян на ход Ионову, но в последний момент мяч перехватил в подкате Пенчиков.
    • Опасный момент
      12'
      Пробивал головой в падении на дальней штанге Кордоба после подачи от Ионова, но мяч в падении смог отбить в сторону Нигматуллин.
    • Штанга
      11'
      Ворвался в штрафную соперника Сперцян и пробил в ближний угол, но на этот раз хозяев от пропущенного гола спасла штанга.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Кевин в борьбе против Кротова. Штрафной удар исполнять будут краснодарцы.
    • 9'
      Прорвался по левому флангу Кривцов и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Кордоба в борьбе с защитником.
    • 8'
      После совещания с ассистентами арбитр уверенно показал желтую карточку Мендешу, за фол в прошлом эпизоде.
    • 7'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Сперцян повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 6'
      Со штрафного навесил Жигулёв на дальнюю штангу, куда ворвался Каккоев и пробил головой, но не попал в створ ворот.
    • 5'
      На правой бровке получил по ногам Кротов в борьбе против Кевина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Пари НН".
    • 4'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Сперцян на ход Кордобе, но тот проиграл борьбу за мяч Александрову.
    • 3'
      Мягко забросил в штрафную соперника Жигулёв на ход Янсане, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционны для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Настала пора очередного игрового дня Кубка России, в котором встретятся "Пари НН" и "Краснодар". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 130
    Пари НН 12.3% (16)
    X 20% (26)
    Краснодар 67.7% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Краснодар
    3.44
    3.46
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Пари НН
    12.2% (16)
    Ничья
    20.6% (27)
    Краснодар
    67.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.07% (86)
    Меньше
    28.93% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    88.43% (107)
    Нет
    11.57% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    53.4% (70)
    1:1 Ничья
    16.8% (22)
    2:1 Пари НН
    6.9% (9)
    0:1 Краснодар
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Краснодар
    2.3% (3)
    1:0 Пари НН
    2.3% (3)
    1:3 Краснодар
    1.5% (2)
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    Пари НН
    Краснодар
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