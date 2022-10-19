С фланга низом отдавал пас Юлдошев под удар Янсане, но тот нарушил правила в борьбе против Кевина.

Забросил Пенчиков в штрафную соперника, куда врывался Майга, но вышел из ворот Агкацев и вынес мяч кулаком.

Налетел на соперника в центре поля в подкате Кевин. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр в этом эпизоде.

Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяча в центре поля, но без особого продвижения вперед.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Каккоев и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Теперь уже на фланге Кротову в подкате заехал по ногам Ахметов. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.

Очередная остановка в нашем поединке. Получил в прошлом эпизоде повреждение Кротов. Без помощи медиков не обойтись.

Продавил соперника по центру Янсане и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Мягко забросил Каккоев в штрафную соперника на ход Жигулёву, но тому пробить головой помешал в силовой борьбе Бородин.

С правого фланга навесил в центр штрафной Мендеш. Здесь спокойно головой вынес мяч подальше от ворот Литвинов.

Пробивал по воротам из пределов штрафной в касание Янсане после прострела от Пенчикова, но мяч в подкате заблокировал Бородин.

Петров на фланге получил сзади по ногам в подкате от Жигулёва. Штрафной удар исполнять будут игроки "Краснодара".

С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Каккоев, но мяч спокойно отбил кулаками перед собой Агкацев.

Сместился с правого фланга к центру штрафной Кротов и пробил по воротам, но в сторону смог отбить мяч из-под перекладины вратарь.

С правого фланга Навесил в центр штрафной Кривцов, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

21' Забросил по флангу Каккоев на ход Янсане, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

20' С левого фланга Юлдошев навес исполнил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес за пределы поля Литвинов.

19' Прорывался по флангу Рамирес, но потерял мяч и вынужден был сбивать соперника. Штрафной удар исполнять будут нижегородцы.

18' В центре поля налетел на соперника Юлдошев в подкате. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

17' С левого фланга покатил в центр штрафной Майга на ход Юлдошеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

16' Проникающий пас исполнял Ахметов в штрафную на ход Кевину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Александров.

15' Диагональ исполнял Сперцян на левый фланг, куда забегал Ахметов, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

14' С дальней дистанции пробил по воротам Сперцян. Отбил перед собой Нигматуллин, а после не позволил добить Кордобе, прижав мяч к газону.

13' Тонко отдавал пас в штрафную Сперцян на ход Ионову, но в последний момент мяч перехватил в подкате Пенчиков.