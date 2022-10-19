Рыбус всё-таки выполнял навес к линии вратарской площади, но там один из защитников сыграл надёжно и просто, выбив мяч головой на угловой, который традиционно для этого матча не был опасным.

Дмитрий Пятибратов явно чем-то недоволен у кромки поля. Понимает тренер "Факела", что с таким "Спартаком" его команда вполне может претендовать даже на победу.

Черов по правому флангу подключился в атаку, где в борьбе с Хлусевичем выполнял прострельную передачу, но мяч лишь врезался в сетку с внешней стороны ворот.

Зиньковский снова сместился на левый фланг атаки гостей, где заработал новый угловой. Промес выполнил подачу в штрафную площадку, где на съёме продолжают работать игроки "Факела".

Тяжелее в последние минуты становится "Факелу". Зиньковский с мячом с правого фланга сместился в центр и наносил дальний удар, но он получился несильным и неточным.

На своей половине поля Зиньковский теперь отработал в отборе, после чего заработал на себе фол.

Рыбус протащил мяч на левый фланг атаки, но выполнить прострел в штрафную площадку ему не позволили, поэтому поляку пришлось просто пасовать назад.

По правому краю следовал теперь заброс на правый край штрафной площади "красно-белых" на Ивахнова, но нападающего сумел опередить Максименко, который выскочил из ворот к линии штрафной площади.

Зиньковский с правого фланга выполнил навес в центр штрафной площади на Николсона, но высоковато летел мяч - Шамар достал его головой, но вместо прицельного удара по воротам мы увидели какую-то скидку за пределы поля.

Угловой на правом фланге заработали гости из Москвы. Но стандартные положения в этот вечер не получаются опасными - защитники играют куда лучше нападающих.

В целом мы пока что смотрим за достаточно равным матчем. "Спартаку" пока что не удаётся на деле доказать свой статус фаворита.

Зиньковский сместился на левый фланг атаки, где получил пас пяткой от Промеса, но после этого выполнил слабую и запоздалую подачу в штрафную площадку.

Зиньковский заработал штрафной удар на правом фланге атаки, неподалёку от угла штрафной площади. Отсюда теоретически мощно нанести и прямой удар по воротам.

20' Задержался мяч в штрафной площади "Спартака" после очередного углового, разгорелся даже небольшой пожар, но всё-таки дело не дошло до акцентированного удара по воротам Максименко.

19' Заброс на правый край штрафной площади гостей уже следовал на ход Черову, но того на мгновение опередил Рыбус, который просто отбил мяч на угловой.

18' Зорин на правый край штрафной площади отдал пас на Пруцева, который простреливал вдоль ворот - Городовой отбил мяч в поле, после чего сработали уже защитники.

17' Уже свой третий угловой в этом матче заработали воронежцы. С левого фланга подача пошла в штрафную площадку, но в воздухе защитники "Спартака" пока что доминируют в своих владениях.

16' На трибунах в Воронеже, как обычно, мощная шумовая поддержка местной команды. Она помогает местной команде противостоять более классным и статусным командам.

15' Угловой с правого фланга хозяева поля подали, но спартаковцы достаточно легко отбились. Теперь пошла борьба за контроль мяча в центральной зоне.

14' Пруцев в прошлом эпизоде придержал за руку Максимова, но нападающий слишком уж красиво падал - за такие дела судьи, как правило, пенальти не ставят.

13' Максимов обыгрался с партнёром и вошёл с левого фланга в штрафную площадку, где падал в борьбе с защитников. Свисток судьи молчит.

12' Сложно воронежцам начинать свои атаки без Аппаева, который всегда мог зацепиться и протащить мяч вперёд даже без поддержки.