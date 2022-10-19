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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Сухой Алексей
Факел
0:0
Первый тайм
Спартак Москва
Прогнозы 143
Факел 7% (10)
X 6.3% (9)
Спартак Москва 86.7% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Спартак Москва
4.90
4.40
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Факел
Спартак Москва

История личных встреч

Факел
Спартак Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 0.75
Мелёшин Павел 2 0.5
Соболев Александр 1 0.25
Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
Джикия Георгий 0 0
Игнатов Михаил Александрович 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дашаев Аслан 1 0
Максимов Максим 1 0
Черняков Даниил 1 0
Морозов Евгений 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пруцев Данил 2 0
Рыбус Мацей 1 0
Промес Куинси 1 0
Соболев Александр 1 0
Джикия Георгий 1 0
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1
Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
2. Краснодар 0:0 4 2 1 1 6 - 2 8
3. Пари НН 0:0 4 2 1 1 3 - 3 6
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 3 2 1 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 3 1 1 1 4 - 2 5
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Рыбус протащил мяч на левый фланг атаки, но выполнить прострел в штрафную площадку ему не позволили, поэтому поляку пришлось просто пасовать назад.
  • Фол, нарушение
    34'
    На своей половине поля Зиньковский теперь отработал в отборе, после чего заработал на себе фол.
  • 33'
    Тяжелее в последние минуты становится "Факелу". Зиньковский с мячом с правого фланга сместился в центр и наносил дальний удар, но он получился несильным и неточным.
  • Угловой
    32'
    Зиньковский снова сместился на левый фланг атаки гостей, где заработал новый угловой. Промес выполнил подачу в штрафную площадку, где на съёме продолжают работать игроки "Факела".
  • 31'
    Черов по правому флангу подключился в атаку, где в борьбе с Хлусевичем выполнял прострельную передачу, но мяч лишь врезался в сетку с внешней стороны ворот.
  • 30'
    Дмитрий Пятибратов явно чем-то недоволен у кромки поля. Понимает тренер "Факела", что с таким "Спартаком" его команда вполне может претендовать даже на победу.
  • Угловой
    29'
    Рыбус всё-таки выполнял навес к линии вратарской площади, но там один из защитников сыграл надёжно и просто, выбив мяч головой на угловой, который традиционно для этого матча не был опасным.
  • Фол, нарушение
    28'
    Зиньковский заработал штрафной удар на правом фланге атаки, неподалёку от угла штрафной площади. Отсюда теоретически мощно нанести и прямой удар по воротам.
  • 27'
    Постепенно темп матча начал снижаться. Зрители, чтобы добавить динамики, решили запустить волну по трибунам.
  • 26'
    Зиньковский сместился на левый фланг атаки, где получил пас пяткой от Промеса, но после этого выполнил слабую и запоздалую подачу в штрафную площадку.
  • 25'
    В целом мы пока что смотрим за достаточно равным матчем. "Спартаку" пока что не удаётся на деле доказать свой статус фаворита.
  • Угловой
    24'
    Зато с количеством угловых никаких проблем нет. С левого фланга воронежцы подали новый корнер, после чего головой удалось пробить Чернякову, но получилось на порядок выше ворот.
  • Угловой
    23'
    Угловой на правом фланге заработали гости из Москвы. Но стандартные положения в этот вечер не получаются опасными - защитники играют куда лучше нападающих.
  • 22'
    Зиньковский с правого фланга выполнил навес в центр штрафной площади на Николсона, но высоковато летел мяч - Шамар достал его головой, но вместо прицельного удара по воротам мы увидели какую-то скидку за пределы поля.
  • 21'
    По правому краю следовал теперь заброс на правый край штрафной площади "красно-белых" на Ивахнова, но нападающего сумел опередить Максименко, который выскочил из ворот к линии штрафной площади.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      20'
      Задержался мяч в штрафной площади "Спартака" после очередного углового, разгорелся даже небольшой пожар, но всё-таки дело не дошло до акцентированного удара по воротам Максименко.
    • Угловой
      19'
      Заброс на правый край штрафной площади гостей уже следовал на ход Черову, но того на мгновение опередил Рыбус, который просто отбил мяч на угловой.
    • Опасный момент
      18'
      Зорин на правый край штрафной площади отдал пас на Пруцева, который простреливал вдоль ворот - Городовой отбил мяч в поле, после чего сработали уже защитники.
    • Угловой
      17'
      Уже свой третий угловой в этом матче заработали воронежцы. С левого фланга подача пошла в штрафную площадку, но в воздухе защитники "Спартака" пока что доминируют в своих владениях.
    • 16'
      На трибунах в Воронеже, как обычно, мощная шумовая поддержка местной команды. Она помогает местной команде противостоять более классным и статусным командам.
    • Угловой
      15'
      Угловой с правого фланга хозяева поля подали, но спартаковцы достаточно легко отбились. Теперь пошла борьба за контроль мяча в центральной зоне.
    • Видеоповтор
      14'
      Пруцев в прошлом эпизоде придержал за руку Максимова, но нападающий слишком уж красиво падал - за такие дела судьи, как правило, пенальти не ставят.
    • Судья
      13'
      Максимов обыгрался с партнёром и вошёл с левого фланга в штрафную площадку, где падал в борьбе с защитников. Свисток судьи молчит.
    • 12'
      Сложно воронежцам начинать свои атаки без Аппаева, который всегда мог зацепиться и протащить мяч вперёд даже без поддержки.
    • 11'
      Зиньковский намеревался подключить в атаку по правому флангу Рассказова, но соперники прочитали данный замысел, сработав на перехвате.
    • 10'
      Не хватает на поле спартаковцам лидера атак команды Соболева. Николсон пока далеко не так опасен, как Александр в последние пару месяцев.
    • 9'
      Защитникам "Факела" пока что удаётся достаточно уверенно отбиваться. Попытались хозяева правым флангом провести контратаку, но она закончилась потерей.
    • Фол, нарушение
      8'
      Зиньковский на правом фланге в глубине поля заработал на себе штрафной удар. Видимо, сейчас будет подача в штрафную площадку.
    • 7'
      Магаль с дальней дистанции нанёс первый удар в створ ворот гостей, но получилось не слишком мощно, да ещё мяч шёл практически по центру ворот - никаких проблем для Максименко.
    • Угловой
      6'
      "Факел" в своей первой контратаке заработал угловой на левом фланге, откуда также следовала подача на ближнюю штангу, с которой справились обороняющиеся.
    • Угловой
      5'
      В первой атаке гостей правым флангом угловой заработал Зиньковский. Сам же Антон выполнил подачу на ближнюю штангу, но там защитники "Факела" легко отбились.
    • 4'
      Левым флангом первые две атаки провели в этом матче спартаковцы, но пока что из этой зоны по-настоящему обострить игру не получается.
    • 3'
      Началась встреча с небольшого сумбура в середине поля. "Факел" даёт понять, что так просто мяч отдавать сопернику не будет.
    • 2'
      Капитаном "Спартака" сегодня является Промес. Постоянный капитан "красно-белых" Джикия имеет повреждение и не попал в заявку на матч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура группового этапа пути команд РПЛ Фонбет Кубка России, в котором воронежский "Факел" сыграет дома с московским "Спартаком".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 143
    Факел 7% (10)
    X 6.3% (9)
    Спартак Москва 86.7% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Спартак Москва
    4.90
    4.40
    3.60
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    Прогнозы на матч Факел 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Факел
    6.9% (10)
    Ничья
    6.9% (10)
    Спартак Москва
    86.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    40.3% (58)
    0:2 Спартак Москва
    13.2% (19)
    1:3 Спартак Москва
    10.4% (15)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    0:1 Спартак Москва
    5.6% (8)
    2:1 Факел
    3.5% (5)
    0:4 Спартак Москва
    1.4% (2)
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    Факел
    Спартак Москва
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