Владимир Федотов начал явно беспокоиться у кромки поля. Мяч пока что складывается явно не по его сценарию.

Отметим, что не так уж много вариантов у ЦСКА для усиления игры заменами. Карраскаль сегодня в заявку на матч не попал вовсе.

Свой первый угловой в матче на левом фланге заработали "армейцы". После подачи стандарта "зелёно-чёрные" не сразу, но всё-таки сумели вынести мяч подальше.

Обляков по левому флангу набрал высокую скорость, но защитник "Торпедо" сумел всё-таки в рискованном подкате чисто выбить мяч за боковую линию.

Зделар мощно пробил с дальней дистанции - Довбня сначала отбил мяч перед собой, но затем забрал его в руки, так как никого из соперников на добивании не было.

Первый тайм окончен! ЦСКА пока что неожиданно проигрывает дома "Торпедо". Отдыхаем...

Торпедовцы начинают постепенно чуть ниже опускаться к своей штрафной площади - усталость постепенно накапливается.

С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, но там защитники "Торпедо" спокойно разрядили ситуацию выносом.

ОПАСНО! В контратаке Латпев пробивал издали, но мяч срикошетил на левый край штрафной площади на Эркинова, но ему не удалось пробить бросившегося навстречу Эркинова.

Вероятность победы ЦСКА у букмекеров снизилась до 43%. Победа гостей в основное время на эту минуту оценивается 29%.

Гаич получил пас на правом фланге атаки, но его прострельную передачу успели блокировать соперники.

Эркинов с левого фланга в контратаке ворвался в штрафную площадку и наносил силовой удар, но выстрел на себя принял Зайнутдинов, от которого мяч ушёл на угловой.

Отбились "армейцы" после подачи углового. Тороп тут же забросил мяч далеко вперёд на Ушакова, который пробивал в дальнюю "девятку" от левого угла штрафной площади, но немного промахнулся.

Всё-таки сил торпедовцам хватает на концовку тайма. Гости сейчас стараются использовать каждую возможность для проведения контратак.

33' Тренерский штаб Владимира Федотова имеет претензии, которые высказывает четвёртому арбитру. Они просмотрели повтор на планшете, но не согласны с решением судей.

32' Не стали "армейцы" протестовать против судейского решения. Интересно, будут ли после матча у боссов ЦСКА протесты. Будем ждать новостей по этому поводу.

31' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:1! Главный арбитр после долгих размышлений принял решение отметить взятие ворот из-за офсайда у Щенникова.

29' Видеоассистенты взяли паузу, рассматривая голевой эпизод. Щенников был в офсайде, но был ли он активным?

28' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Иван Обляков!!!

После подачи с левого фланга гости не смогли выбить мяч из штрафной площади, а удачный для себя отскок подкараулил Обляков, который с острого угла с левого края сумел пробить Довбню.

27' Чаще стали фолить торпедовцы. Сейчас Самсонов в средней зоне нарушил правила против Медины.

26' Ушаков неподалёку от чужой штрафной площади отобрал мяч, после чего наносил удар по воротам, но слабовато получилось - Довбня в падении намертво мяч поймал.

25' У "Торпедо" появляются шансы для контратак, но гости не пользуются этими возможностями, концентрируясь строго на разрушительной игре.

24' ЦСКА никак не удаётся зажать соперника на одной трети поля. Торпедовцам пока что продолжает удаваться навязывать более классным соперникам выгодный для себя невысокий темп матча.