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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Фролов Антон
ЦСКА Москва
0:1
Перерыв
Торпедо Москва
Незасчитанный гол Облякова (виде...
0:1. Гол Марио Чурича с пенальти...

Ход матча

11'
0:1
Чурич Марио
20'
 
Каймаков Михаил
Прогнозы 135
ЦСКА Москва 94.8% (128)
X 3% (4)
Торпедо Москва 2.2% (3)
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ЦСКА Москва
Ничья
Торпедо Москва
2.30
6.15
9.52
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Торпедо Москва

История личных встреч

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан да Силва 1 0.25
Кучаев Константин 1 0.25
Чалов Фёдор 1 0.25
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.25
Ермаков Никита 1 0.25
Гайич Милан III 1 0.25
Мойзес Моура 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рязанцев Александр 1 0.25
Лебеденко Игорь 1 0.25
Караев Давид 1 0.25
Чурич Марио 1 (1) 0.25
Роганович Боян 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Каймаков Михаил 2 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 1:0 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! ЦСКА пока что неожиданно проигрывает дома "Торпедо". Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Зделар мощно пробил с дальней дистанции - Довбня сначала отбил мяч перед собой, но затем забрал его в руки, так как никого из соперников на добивании не было.
  • 45'
    Обляков по левому флангу набрал высокую скорость, но защитник "Торпедо" сумел всё-таки в рискованном подкате чисто выбить мяч за боковую линию.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Угловой
    44'
    Свой первый угловой в матче на левом фланге заработали "армейцы". После подачи стандарта "зелёно-чёрные" не сразу, но всё-таки сумели вынести мяч подальше.
  • 43'
    Отметим, что не так уж много вариантов у ЦСКА для усиления игры заменами. Карраскаль сегодня в заявку на матч не попал вовсе.
  • 42'
    Владимир Федотов начал явно беспокоиться у кромки поля. Мяч пока что складывается явно не по его сценарию.
  • 41'
    Всё-таки сил торпедовцам хватает на концовку тайма. Гости сейчас стараются использовать каждую возможность для проведения контратак.
  • Опасный момент
    40'
    Отбились "армейцы" после подачи углового. Тороп тут же забросил мяч далеко вперёд на Ушакова, который пробивал в дальнюю "девятку" от левого угла штрафной площади, но немного промахнулся.
  • Угловой
    39'
    Эркинов с левого фланга в контратаке ворвался в штрафную площадку и наносил силовой удар, но выстрел на себя принял Зайнутдинов, от которого мяч ушёл на угловой.
  • 38'
    Гаич получил пас на правом фланге атаки, но его прострельную передачу успели блокировать соперники.
  • 37'
    Вероятность победы ЦСКА у букмекеров снизилась до 43%. Победа гостей в основное время на эту минуту оценивается 29%.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! В контратаке Латпев пробивал издали, но мяч срикошетил на левый край штрафной площади на Эркинова, но ему не удалось пробить бросившегося навстречу Эркинова.
  • 35'
    С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, но там защитники "Торпедо" спокойно разрядили ситуацию выносом.
  • 34'
    Торпедовцы начинают постепенно чуть ниже опускаться к своей штрафной площади - усталость постепенно накапливается.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Тренерский штаб Владимира Федотова имеет претензии, которые высказывает четвёртому арбитру. Они просмотрели повтор на планшете, но не согласны с решением судей.
    • 32'
      Не стали "армейцы" протестовать против судейского решения. Интересно, будут ли после матча у боссов ЦСКА протесты. Будем ждать новостей по этому поводу.
    • Судья
      31'
      ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:1! Главный арбитр после долгих размышлений принял решение отметить взятие ворот из-за офсайда у Щенникова.
    • Видеоповтор
      29'
      Видеоассистенты взяли паузу, рассматривая голевой эпизод. Щенников был в офсайде, но был ли он активным?
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Иван Обляков!!!
      После подачи с левого фланга гости не смогли выбить мяч из штрафной площади, а удачный для себя отскок подкараулил Обляков, который с острого угла с левого края сумел пробить Довбню.
    • Фол, нарушение
      27'
      Чаще стали фолить торпедовцы. Сейчас Самсонов в средней зоне нарушил правила против Медины.
    • Опасный момент
      26'
      Ушаков неподалёку от чужой штрафной площади отобрал мяч, после чего наносил удар по воротам, но слабовато получилось - Довбня в падении намертво мяч поймал.
    • 25'
      У "Торпедо" появляются шансы для контратак, но гости не пользуются этими возможностями, концентрируясь строго на разрушительной игре.
    • 24'
      ЦСКА никак не удаётся зажать соперника на одной трети поля. Торпедовцам пока что продолжает удаваться навязывать более классным соперникам выгодный для себя невысокий темп матча.
    • 23'
      "Красно-синий - самый сильный!" - скандируют сейчас на трибунах болельщики ЦСКА, которые продолжают сохранять позитивный настрой, веря в любимую команду.
    • Желтая карточка
      22'
      Каймаков в середине поля грубо сыграл, наступив на ногу Зделару, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
    • 21'
      Гаич на своём правом фланге сейчас в простой ситуации выпустил мяч за боковую линию. Похоже, что мяч попал на какую-то кочку, из-за чего и произошёл данный казус.
    • 20'
      За кромкой поля начали разминаться Смольников и Лебеденко. Не исключено, что Андрею Талалаеву придётся производить замену ещё по ходу первого тайма.
    • Травма, повреждение
      19'
      Лаптев получил какое-то повреждение - арбитру пришлось вызывать медицинскую бригаду в помощь нападающему "Торпедо".
    • 18'
      Гаич с правого фланга простреливал в район 11-метровой отметки, но там внимательно сыграл Нетфуллин, который просто вынес мяч подальше.
    • 17'
      Контратаку решили гости развить с помощью длинного заброса мяча в зону атаки, но Ушаков был первым на мяче, который хладнокровно сделал пас головой на Торопа.
    • 16'
      Гаич по правому флангу пытался прорваться через двух защитников, но замысел не прошёл - только аут заработал Милан.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Медина выдал пас за спины соперникам на ход Чалову, который вырвался 1 на 1 с Довбней, но не сумел пробить вратаря.
    • 14'
      "Торпедо" продолжает высоко встречать своих соперников, ещё на чужой половине поля. Отличный настрой на игру у "автозаводцев".
    • 13'
      Букмекеры продолжают видеть фаворитом матча ЦСКА. Победа хозяев поля в основное время сейчас оценивается вероятностью 55%.
    • 12'
      Хорошую завязку этого матча мы получили. Посмотрим, как будут складываться события в дальнейшем.
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марио Чурич!!!
      С левой ноги Чурич пробил почти по центру. Бросившийся в правый от себя угол Тороп ногами мяч достал, но игровой снаряд всё-таки вошёл в ворота.
    • Пенальти!
      10'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА! Первый угловой на правом фланге заработали гости. После подачи мяч заметался в штрафной площади, и в итоге ле Таллек получил по ногам. Арбитр тут же уверенно указал на точку. Мухин правила нарушил.
    • 9'
      Сами "армейцы" не стремятся включать максимальные скорости в этом матче, терпеливо выжидая своих возможностей, надеясь победить просто на классе.
    • 8'
      Букмекеры перед матчем видели ЦСКА большим фаворитом матча. По первым минутам мы видим больше равную борьбу - "автозаводцы" даже не думают играть на отбой.
    • 7'
      Левым флангом ЦСКА построил свою атаку, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Довбня уверенно сработал на перехвате, намертво зафиксировав мяч в руках.
    • 6'
      В ответной атаке Лаптев пробивал с линии штрафной площади, но смягчил удар Зделар, после чего Торопу не пришлось даже руками мяч ловить - вратарь остановил мяч ногой.
    • Опасный момент
      5'
      Гаич с правого фланга отдал пас на ближний край штрафной площади на Медину, который низом пробивал по воротам, но не слишком сильно получилось - Довбня в падении намертво мяч забрал.
    • Фол, нарушение
      4'
      Левым флангом провели атаку гости, откуда прошла подача в штрафную площадку, но борьбу там выиграли "армейцы", после чего Лаптев нарушил правила.
    • 3'
      Вязкая борьба идёт в середине поля. Торпедовцы на первых минутах высоко встречают своих соперников, не позволяя им спокойно начинать свои атаки.
    • 2'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах "ВЭБ Арены", но с первых минут они стараются вести себя громко, активно поддерживая своих любимцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура группового этапа пути команд РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют московские ЦСКА и "Торпедо".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 135
    ЦСКА Москва 94.8% (128)
    X 3% (4)
    Торпедо Москва 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.30
    6.15
    9.52
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    94.9% (129)
    Ничья
    2.9% (4)
    Торпедо Москва
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.15% (51)
    Меньше
    57.85% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    33.88% (41)
    Нет
    66.12% (80)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    43.4% (59)
    2:1 ЦСКА Москва
    15.4% (21)
    3:1 ЦСКА Москва
    11.8% (16)
    3:0 ЦСКА Москва
    6.6% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    5.9% (8)
    4:0 ЦСКА Москва
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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