Стадион: ВЭБ Арена. Главный судья: Фролов Антон
0:1
Перерыв
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
0:1
20'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ушаков ЕгорЗащитник
- Защитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
-
27 Мойзес МоураЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Лукин МатвейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Савич ИгорПолузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
-
13 Шапич СтефанЗащитник
- Защитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коста МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
ЦСКА Москва
Торпедо Москва
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан да Силва
|1
|0.25
|Кучаев Константин
|1
|0.25
|Чалов Фёдор
|1
|0.25
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.25
|Ермаков Никита
|1
|0.25
|Гайич Милан III
|1
|0.25
|Мойзес Моура
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рязанцев Александр
|1
|0.25
|Лебеденко Игорь
|1
|0.25
|Караев Давид
|1
|0.25
|Чурич Марио
|1 (1)
|0.25
|Роганович Боян
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Каймаков Михаил
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Динамо Владивосток
|Крамаренко Сергей
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
94.9% (129)
Ничья
2.9% (4)
Торпедо Москва
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.15% (51)
Меньше
57.85% (70)
Обе команды забьют
Да
33.88% (41)
Нет
66.12% (80)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
43.4% (59)
2:1 ЦСКА Москва
15.4% (21)
3:1 ЦСКА Москва
11.8% (16)
3:0 ЦСКА Москва
6.6% (9)
1:0 ЦСКА Москва
5.9% (8)
4:0 ЦСКА Москва
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!