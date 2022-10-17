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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

ЦСКА Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 37
ЦСКА Москва 91.9% (34)
X 2.7% (1)
Торпедо Москва 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Торпедо Москва
7.10
4.80
7.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан да Силва 1 0.33
Кучаев Константин 1 0.33
Чалов Фёдор 1 0.33
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.33
Ермаков Никита 1 0.33
Гайич Милан III 1 0.33
Мойзес Моура 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рязанцев Александр 1 0.33
Лебеденко Игорь 1 0.33
Караев Давид 1 0.33
Роганович Боян 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    ЦСКА Москва 91.9% (34)
    X 2.7% (1)
    Торпедо Москва 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    7.10
    4.80
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    91.9% (34)
    Ничья
    2.7% (1)
    Торпедо Москва
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (14)
    Нет
    60% (21)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    45.9% (17)
    2:1 ЦСКА Москва
    21.6% (8)
    3:1 ЦСКА Москва
    13.5% (5)
    4:0 ЦСКА Москва
    5.4% (2)
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    Торпедо Москва
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