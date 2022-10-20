Стадион: Газпром Арена. Главный судья: Ivanov S.
0:0
Первый тайм
14
Кузяев
Далер
91
Бязров
Давид
23
Адамов
Арсен
28
Алип
Нуралы
23
Бейл
Гленн
44
Барач
Матео
95
Гапонов
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Гапонов Илья
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Зенит
Крылья Советов
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|0.67
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|1
|0.33
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.33
|Чиркович Александар
|1
|0.33
|Хубулов Владимир
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаудиньо Родригес
|1
|1
|Ерохин Александр
|1
|0
|Вендел Жералдо
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0
Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|3.
|Зенит
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Крылья Советов
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 1
|Динамо Владивосток
|Крамаренко Сергей
|1 1
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Зенит
91.2% (145)
Ничья
5% (8)
Крылья Советов
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
51.64% (63)
Нет
48.36% (59)
Популярный счёт
2:0 Зенит
27% (43)
3:1 Зенит
19.5% (31)
2:1 Зенит
12.6% (20)
3:0 Зенит
6.3% (10)
4:1 Зенит
2.5% (4)
1:0 Зенит
1.9% (3)
3:2 Зенит
1.9% (3)
4:0 Зенит
1.3% (2)
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