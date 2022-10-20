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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Ivanov S.
Зенит
0:0
Первый тайм
Крылья Советов
Прогнозы 156
Зенит 91.7% (143)
X 4.5% (7)
Крылья Советов 3.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Крылья Советов
1.41
9.80
9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Жералдо
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
II
11
Клаудиньо
Родригес
91
Бязров
Давид
1
Куарезма
Иван
23
Адамов
Арсен
28
Алип
Нуралы
2
Чистяков
Дмитрий
4
Круговой
Данил
7
Бакаев
Зелимхан
21
Ерохин
Александр
31
Мантуан
Густаво
19
Сутормин
Алексей
17
Мостовой
Андрей
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
44
Барач
Матео
18
Соколов
Артём
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
13
Липовой
Данил
17
Хубулов
Владимир
73
Шитов
Владислав
95
Гапонов
Илья
39
Фролов
Евгений
Вадимович
24
Евгеньев
Роман
9
Пиняев
Сергей
31
Зотов
Георгий
30
Чиркович
Александар
15
Глушенков
Максим
20
Рахманович
Амер
14
Коваленко
Александр
Зенит
Крылья Советов

История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 0.67
Дуглас Сантос 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 1 0.33
Цыпченко Дмитрий 1 0.33
Чиркович Александар 1 0.33
Хубулов Владимир 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 1
Ерохин Александр 1 0
Вендел Жералдо 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыпченко Дмитрий 2 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0
Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 0:0 4 2 1 1 3 - 1 7
3. Зенит 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Крылья Советов 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Урал Каштанов Алексей 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    "Зенит" плотно наседает на чужие ворота, но при этом ударов по воротам Овсянникова пока нет.
  • 6'
    Самарцы сделали несколько длинных забросов вперёд, но защитники "Зенита" легко выиграли борьбу вверху.
  • 5'
    Витюгов у угла штрафной площади отобрал мяч у Клаудиньо.
  • Угловой
    4'
    Клаудиньо исполнил первый угловой удар в матче. Его навес к воротам гости нейтрализовали, нен дав сыграть вверху Родригао.
  • 3'
    "Зенит" сразу прижал соперника к штрафной площади. Передачи в центр самарцами перехватываются.
  • 2'
    "Зенит" играет в бирюзовой форме, "Крылья Советов" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газпром Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группы В кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 156
Зенит 91.7% (143)
X 4.5% (7)
Крылья Советов 3.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Крылья Советов
1.41
9.80
9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Зенит 0:0 Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Зенит
91.2% (145)
Ничья
5% (8)
Крылья Советов
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
51.64% (63)
Нет
48.36% (59)
Популярный счёт
2:0 Зенит
27% (43)
3:1 Зенит
19.5% (31)
2:1 Зенит
12.6% (20)
3:0 Зенит
6.3% (10)
4:1 Зенит
2.5% (4)
1:0 Зенит
1.9% (3)
3:2 Зенит
1.9% (3)
4:0 Зенит
1.3% (2)
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Зенит
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