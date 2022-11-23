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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Карасёв Сергей
Краснодар
1:0
Первый тайм
Локомотив Москва
Краснодар
Локомотив Москва

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.77
0.79

Среднее время на гол

50
114

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.74
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

51
97

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.4
Ахметов Ильзат 2 0.4
Литвинов Вячеслав 2 0.4
Олусегун Олакунле 1 0.2
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Педро 4 0.8
Миранчук Антон 1 (1) 0.2
Камано Франсуа 1 0.2
Керк Джирано 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Самко Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живоглядов Дмитрий 1 0
Миранчук Антон 1 0
Керк Джирано 1 0
Педринью Роша 1 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2

Результаты матчей

Краснодар
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 0:1 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 0:1 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 0:1 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Кордоба нарушил правила на чужой половине поля, ударив по ногам своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • 21'
    "Локомотив" выстраивается перед своей штрафной и очень глубоко обороняется, позволяя "Краснодару" большое пространство.
  • 19'
    Гости за счёт длинный диагональных передач пытаются раскачать оборону соперника, но точными они получаются не всегда.
  • 18'
    "Локомотив" владеет мячом, но только на своей половине поля. Пока создать остроты гости не могут. При атаках "Краснодар" более опасен.
  • 16'
    Тикнизян выполнил подачу со штрафного стандарта. Мяч полетел на дальнюю штангу, но голкипер отлично сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • 15'
    Ахметов на дриблинге прорвался по левому флангу поля в чужую штрафную, когда понял что появился большой риск потерять мяч, толкнул его в центральную зону, Ионов пробил в касание выше ворот.
  • 13'
    Успокоилась игра, команды решили взять небольшую паузу. "Краснодар" владеет мячом, подбираясь к чужой штрафной.
  • 12'
    С правой стороны поля выполнял передачу Керк в центральную зону чужой штрафной. Тикнизян с одиннадцати не сумел нанести удар по воротам, не справился с обработкой.
  • 10'
    "Краснодар" в позиционной атаки подобрался к чужой штрафной, но создать остроту у ворот Худякова не получилось. Защитник вступил в единоборство и завладел мячом.
  • 9'
    Краснодар зарабатывает угловой после контратаки. Сперцян выполнил подачу с правой стороны поля, но мяч был отбит защитником и выбит из штрафной.
  • 7'
    Марадишвили выполнил удар из-за пределов штрафной площади, но мяч слетел с ноги и полетел сильно неточно.
  • 6'
    "Локомотив" пробует настроить свою игру после шокирующего начала и достаточно долго комбинирует передачами на чужой половине поля.
  • 4'
    + 9 градусов сегодня в Краснодаре. Для местных жителей это настоящие заморозки, но после быстрого забитого мяча, Краснодар точно потеплел!
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Ильзат Ахметов!
    Первой же атакой "Краснодар" создал голевой момент и забил гол. Ионов выполнил аккуратную подачу точно на голову Ахметова, Ильзат пробил в правый угол, без шансов для вратаря!
     
  • 2'
    Хозяева играют в белых цветах, а гостям выдан комплект зелёной формы. Сегодня ожидается жаркий матч. Составы обеих команд по максимум боевые!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм стартовал! Пожелаем командам удачи и хорошего результата. Погнали!
    • До матча
    • Доброго вечера, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Краснодар" - "Локомотив" в рамках кубка страны в рамках 5-го тура группового этапа. Проводить текстовую трансляцию буду я, Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на отличный футбол и яркое противостояние!
    Прогнозы 147
    Краснодар 70.1% (103)
    X 19.7% (29)
    Локомотив Москва 10.2% (15)
    +1
    выиграет Краснодар
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.10
    2.20
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар 1:0 Локомотив Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    70.1% (103)
    Ничья
    19.7% (29)
    Локомотив Москва
    10.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.02% (80)
    Меньше
    37.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (99)
    Нет
    23.26% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    41.5% (61)
    1:1 Ничья
    13.6% (20)
    1:0 Краснодар
    11.6% (17)
    2:0 Краснодар
    6.1% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    5.4% (8)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:2 Краснодар
    2.7% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    2% (3)
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