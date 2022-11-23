Первый тайм

22' Кордоба нарушил правила на чужой половине поля, ударив по ногам своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч.

21' "Локомотив" выстраивается перед своей штрафной и очень глубоко обороняется, позволяя "Краснодару" большое пространство.

19' Гости за счёт длинный диагональных передач пытаются раскачать оборону соперника, но точными они получаются не всегда.

18' "Локомотив" владеет мячом, но только на своей половине поля. Пока создать остроты гости не могут. При атаках "Краснодар" более опасен.

16' Тикнизян выполнил подачу со штрафного стандарта. Мяч полетел на дальнюю штангу, но голкипер отлично сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

15' Ахметов на дриблинге прорвался по левому флангу поля в чужую штрафную, когда понял что появился большой риск потерять мяч, толкнул его в центральную зону, Ионов пробил в касание выше ворот.