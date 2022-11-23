No comment No comment No comment
sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|2
|0.4
|Ахметов Ильзат
|2
|0.4
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.4
|Олусегун Олакунле
|1
|0.2
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Педро
|4
|0.8
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.2
|Камано Франсуа
|1
|0.2
|Керк Джирано
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|10
|2.
|Пари НН
|5
|4
|0
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Локомотив Москва
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|8
|4.
|Химки
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Крылья Советов
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|3.
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Факел
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|2.
|Оренбург
|5
|3
|0
|2
|12 - 12
|8
|3.
|Динамо Москва
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|7
|4.
|Ростов
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|11
|2.
|ЦСКА Москва
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|10
|3.
|Торпедо Москва
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|4.
|Сочи
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Краснодар
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Оренбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|8
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Торпедо Москва
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|3.
|Пари НН
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1