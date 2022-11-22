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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Чебан Сергей
Химки
0:0
Первый тайм
Пари НН
Прогнозы 139
Химки 21.6% (30)
X 33.8% (47)
Пари НН 44.6% (62)
+1
выиграет Пари НН
No comment No comment No comment
sindbad111 #
+1
выиграет Пари НН, со счетом 1:2
Пари НН выиграет
Artem Sefikhanov #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Пари НН
2.15
3.40
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Химки
Пари НН

История личных встреч

Химки
Пари НН

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1.2

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
120

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.2
Мирзов Резиуан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александров Виктор 2 0.4
Сулейманов Тимур 1 0.2
Шильцов Константин 1 0.2
Калинский Николай 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Жоао Фелисио Мендеш 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Мирзов Резиуан 2 0
Волков Захар 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нигматуллин Артур 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Александров Виктор 1 0
Жоао Фелисио Мендеш 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0

Результаты матчей

Химки
Пари НН

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 5 3 1 1 4 - 3 9
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 0:0 5 0 1 4 1 - 9 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 12
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0:0 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Пари НН 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Химки 0:0 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Доводят гости мяч до правого фланга, Кротов простреливает в штрафную хозяев, но защитники снова играют надежно.
  • 20'
    Майга снова пытается пробить из-за пределов штрафной, но вновь один из игроков "Химок" оказывается на пути мяча.
  • 19'
    Юлдошев с левого фланга подает в чужую штрафную, Сулейманов головой подрезает мяч в дальний угол, но в створ не попадает.
  • 18'
    Хороши нижегородцы и в прессинге, накрывая соперника на фланге, но довести момент до удара сходу не удается.
  • 17'
    Владеет инициативой "Пари НН" в первой части первого тайма, слабовато выглядят "Химки".
  • 16'
    Рыбчинский отмечается попыткой обводящего удара, однако мяч проходит мимо дальнего угла.
  • 15'
    Здорово комбинируют гости, выводя на удар Михайлова, полёт мяча в падении блокирует Никитин.
  • 14'
    Майга получает мяч на радиусе штрафной, но плотный удар малийца с российским паспортом блокирует защитник.
  • 13'
    Еще одна атака гостей завершается дальним ударом в исполнении кого-то из нижегородцев - мяч проходит мимо створа.
  • Опасный момент
    12'
    Кротов после заброса из глубины врывается в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол, но попадает лишь в сетку с внешней стороны!
  • Фол, нарушение
    11'
    Снова Александров в центре внимания, в этот раз сам защитник "Пари НН" получил по ноге в центре поля.
  • Угловой
    9'
    Угловой исполнили футболисты "Пари НН", Александров перевисел в воздухе Никитина, при этом отоварив локтем по голове защитника "Химок".
  • 8'
    "Химки" добились единственной ничьей в Кубке именно в Нижнем Новгороде, тогда основное время завершилось 1:1, а по пенальти победили волжане.
  • Угловой
    7'
    После короткого розыгрыша углового Глушаков навесил в голову сопернику. Вторым темпом у Долгова не получился удар из пределов штрафной.
  • 6'
    Выбрались в контратаку футболисты "Химок", Боженов получил мяч в центральной зоне и пробил по воротам, снаряд срикошетил от колена Александрова и ушел на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      Масоэро после навеса с углового подрезал мяч в дальний угол, однако в створ аргентинцу попасть не удалось.
    • 4'
      Прострел Кротова с правого края штрафной прерывают защитники "Химок", первый угловой сегодня мы увидим в исполнении нижегородцев.
    • 3'
      Напомним, что "Пари НН" имеет 8 очков и лидирует в группе, "Химки" с одним баллом уже лишились шансов на выход с первого-второго места.
    • 2'
      В спокойном темпе начинается встреча, вряд ли мы сегодня увидим искрометный футбол, хотя погодные условия должны вынуждать игроков двигаться активно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Кубка России "Химки" принимают "Пари НН". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 139
    Химки 21.6% (30)
    X 33.8% (47)
    Пари НН 44.6% (62)
    +1
    выиграет Пари НН
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    +1
    выиграет Пари НН, со счетом 1:2
    Пари НН выиграет
    Artem Sefikhanov #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Пари НН
    2.15
    3.40
    3.20
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    Где смотреть матч Химки 0:0 Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Химки 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Химки
    21.6% (30)
    Ничья
    33.8% (47)
    Пари НН
    44.6% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.09% (53)
    Меньше
    58.91% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (95)
    Нет
    26.36% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (42)
    1:2 Пари НН
    24.5% (34)
    0:1 Пари НН
    12.2% (17)
    2:1 Химки
    10.1% (14)
    1:0 Химки
    9.4% (13)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    0:2 Пари НН
    2.2% (3)
    1:3 Пари НН
    1.4% (2)
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