Здорово комбинируют гости, выводя на удар Михайлова, полёт мяча в падении блокирует Никитин.

Хороши нижегородцы и в прессинге, накрывая соперника на фланге, но довести момент до удара сходу не удается.

Юлдошев с левого фланга подает в чужую штрафную, Сулейманов головой подрезает мяч в дальний угол, но в створ не попадает.

Майга снова пытается пробить из-за пределов штрафной, но вновь один из игроков "Химок" оказывается на пути мяча.

Доводят гости мяч до правого фланга, Кротов простреливает в штрафную хозяев, но защитники снова играют надежно.

14' Майга получает мяч на радиусе штрафной, но плотный удар малийца с российским паспортом блокирует защитник.

13' Еще одна атака гостей завершается дальним ударом в исполнении кого-то из нижегородцев - мяч проходит мимо створа.

12' Кротов после заброса из глубины врывается в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол, но попадает лишь в сетку с внешней стороны!

11' Снова Александров в центре внимания, в этот раз сам защитник "Пари НН" получил по ноге в центре поля.

9' Угловой исполнили футболисты "Пари НН", Александров перевисел в воздухе Никитина, при этом отоварив локтем по голове защитника "Химок".

8' "Химки" добились единственной ничьей в Кубке именно в Нижнем Новгороде, тогда основное время завершилось 1:1, а по пенальти победили волжане.

7' После короткого розыгрыша углового Глушаков навесил в голову сопернику. Вторым темпом у Долгова не получился удар из пределов штрафной.