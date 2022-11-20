История личных встреч
Химки
Пари НН
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.43
Среднее время на гол
75
210
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1.2
Среднее время на гол
78
75
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
77
120
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|1
|0.25
|Мирзов Резиуан
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Александров Виктор
|2
|0.5
|Сулейманов Тимур
|1
|0.25
|Шильцов Константин
|1
|0.25
|Калинский Николай
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камышев Илья
|1
|1
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Волков Захар
|0
|1
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Гойло Никита
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0
Результаты матчей
Химки
Пари НН
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Химки
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|4.
|Факел
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
Прогнозы на матч Химки - Пари НН
Исход игры
Химки
32.4% (22)
Ничья
26.5% (18)
Пари НН
41.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (32)
Меньше
51.52% (34)
Обе команды забьют
Да
74.24% (49)
Нет
25.76% (17)
Популярный счёт
1:2 Пари НН
27.9% (19)
1:1 Ничья
25% (17)
2:1 Химки
16.2% (11)
1:0 Химки
11.8% (8)
0:1 Пари НН
8.8% (6)
0:2 Пари НН
2.9% (2)
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