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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Химки
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 68
Химки 32.4% (22)
X 26.5% (18)
Пари НН 41.2% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Пари НН
2.55
2.80
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Пари НН

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1.2

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
120

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.25
Мирзов Резиуан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александров Виктор 2 0.5
Сулейманов Тимур 1 0.25
Шильцов Константин 1 0.25
Калинский Николай 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Жоао Фелисио Мендеш 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Мирзов Резиуан 2 0
Волков Захар 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нигматуллин Артур 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Александров Виктор 1 0
Жоао Фелисио Мендеш 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0

Результаты матчей

Химки
Пари НН

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Химки 32.4% (22)
    X 26.5% (18)
    Пари НН 41.2% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Пари НН
    2.55
    2.80
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - Пари НН

    Исход игры
    Химки
    32.4% (22)
    Ничья
    26.5% (18)
    Пари НН
    41.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (32)
    Меньше
    51.52% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    74.24% (49)
    Нет
    25.76% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Пари НН
    27.9% (19)
    1:1 Ничья
    25% (17)
    2:1 Химки
    16.2% (11)
    1:0 Химки
    11.8% (8)
    0:1 Пари НН
    8.8% (6)
    0:2 Пари НН
    2.9% (2)
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    Химки
    Пари НН
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