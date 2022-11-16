Интересно, что в эти минуты "Факел" владеет мячом, создавая угрозу у ворот соперника. Кассьерра отрабатывает в обороне, не позволяя соперника довести дело до забитого гола.

Накрывает "Зенит" сейчас "Факел". Ерохин играет сейчас за пределы поля. Мяч выбит подальше от рамки.

Бакаев сейчас Калинина сбивает. Чуть ли не наступает игрок питерцев на ногу оппонента. Успел чуть сгруппироваться игрок "Факела", избежав сильной травмы.

Калинин сбросил с себя перчатки, но не потому, что ему жарко, а просто, чтобы вбросить мяч в игру. Правда, точно сделать это не удалось. Все равно мяч теряют гости.

Вынужден сейчас сосредоточиться в обороне "Зенит". Смог все-таки "Факел" прижать соперника к воротам. Стали чаще бить "огнеопасные", и этот факт вряд ли радует питерцев.

Дальний удар по воротам со смещения сейчас наносит по рамке соперника Акбашев. Провожают взглядом выстрел защитники. Не играет и вратарь, в этом нет нужды.

Мантуан снова с левого края выполнял резанную красивую подачу, но никому из партнеров не удалось сыграть по снаряду и отправить сферу в сторону ворот.

Середина первого тайма у нас идет фактически. Владеет мячом в центре поля питерский коллектив, что совсем не нравится болельщикам, которые освистывают футболистов "Зенита".

Пяткой сыграл Клаудиньо, после чего, видя то, что его накрывают, форвард питерцев сыграл в подкате на партнера. Сыграно очень надежно.

Честно говоря, пока совсем пока нет голевых моментов в нашей встрече, хотя хочется, чтобы игра развязалась в полной мере. Но пока осторожничают команды.

Черняков снес соперника на газон. Бакаев был срублен на скорости. В итоге футболист "Факела" получил в свой пассив карточку желтого цвета.

Питерцы с каждой минутой все ближе к воротам соперника. Уже на подступах к штрафной "Факела" оказался Кассьерра, который с линии штрафной попытался закрутить мяч в сторону ворот, но направил сферу выше цели.

Мантуан резкую передачу делал гна Клаудиньо. Тот головой скидывал мяч в центр штрафной, где первыми на мяче были защитники "Факела".

Мантуан попробовал пробить по воротам соперника. Пока не очень у Густаво получается игра. С 23-х метров он направлял сферу в сторону рамки. Выше мяч полетел.

Полчаса отыграли соперники уже. "Факел" на левом фланге со снарядом. Идет передача, но не находит она адресата.

18' Ответная атака команды хозяев. Ивахнов дальним ударом проверяет в створе Кержаков. Михаил фиксирует сферу, добираясь в прыжке до мяча.

17' МОМЕНТ! Сутормин сейчас к линии штрафной устремился. Нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч прямо в руки киперу прилетел. Спокойно сыграл в рамке Городовой.

16' Еще один проход Мантуана по левому флангу, и более нацеленная передача на Кассьерру, которому не удается пробить головой по снаряду.

15' Без пауз у нас проходит игра. Квеквескири снова на ударной позиции оказался, но его удар пришелся выше цели метров на пять.

14' Бакаев и Кузяев сейчас отбиваются в своей штрафной, выбивая мяч подальше от рамки. "Факел" в этой ситуации старается максимально эффективно прессинговать своего соперника.

13' Кстати говоря, поддержка у "Факела" сегодня солидная. Нельзя сказать, что 100%-ный аншлаг, но фанатов пришло посмотреть на "Зенит" немало.

11' Мантуан по левому флангу разбегался со снарядом. Последовала передача в центр штрафной, где Кассьерру уверенно опередил вышедший из рамки Городовой.

10' Угловой удар подали футболисты "Факела". Последовал навес на дальнюю штангу, где были только игроки питерской команды.

9' Калинин наступил на ногу Бакаеву, после чего последний упал с криками на газон. Желтой карточки не получил 13-й номер хозяев за этот фол.