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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Shadyhanov P.
Факел
0:0
Первый тайм
Зенит
Факел
Зенит

История личных встреч

Факел
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 1 (1) 0.2
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 0.4
Сергеев Иван II 2 0.4
Вендел Жералдо 0 0
Клаудиньо Родригес 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черняков Даниил 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Акбашев Роман 1 0
Божин Сергей 1 0
Максимов Максим 1 0
Мендель Андрей 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Морозов Евгений 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 1
Ерохин Александр 1 0
Родригао де Соуза 1 0
Вендел Жералдо 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Факел
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
6
100%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1
Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0
Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Факел
Зенит

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Факел
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 0:0 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Факел 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Мантуан снова с левого края выполнял резанную красивую подачу, но никому из партнеров не удалось сыграть по снаряду и отправить сферу в сторону ворот.
  • 37'
    Дальний удар по воротам со смещения сейчас наносит по рамке соперника Акбашев. Провожают взглядом выстрел защитники. Не играет и вратарь, в этом нет нужды.
  • 36'
    Вынужден сейчас сосредоточиться в обороне "Зенит". Смог все-таки "Факел" прижать соперника к воротам. Стали чаще бить "огнеопасные", и этот факт вряд ли радует питерцев.
  • 35'
    Калинин сбросил с себя перчатки, но не потому, что ему жарко, а просто, чтобы вбросить мяч в игру. Правда, точно сделать это не удалось. Все равно мяч теряют гости.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бакаев сейчас Калинина сбивает. Чуть ли не наступает игрок питерцев на ногу оппонента. Успел чуть сгруппироваться игрок "Факела", избежав сильной травмы.
  • 32'
    Накрывает "Зенит" сейчас "Факел". Ерохин играет сейчас за пределы поля. Мяч выбит подальше от рамки.
  • 31'
    Интересно, что в эти минуты "Факел" владеет мячом, создавая угрозу у ворот соперника. Кассьерра отрабатывает в обороне, не позволяя соперника довести дело до забитого гола.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники уже. "Факел" на левом фланге со снарядом. Идет передача, но не находит она адресата.
  • 28'
    Мантуан попробовал пробить по воротам соперника. Пока не очень у Густаво получается игра. С 23-х метров он направлял сферу в сторону рамки. Выше мяч полетел.
  • 27'
    Мантуан резкую передачу делал гна Клаудиньо. Тот головой скидывал мяч в центр штрафной, где первыми на мяче были защитники "Факела".
  • 25'
    Питерцы с каждой минутой все ближе к воротам соперника. Уже на подступах к штрафной "Факела" оказался Кассьерра, который с линии штрафной попытался закрутить мяч в сторону ворот, но направил сферу выше цели.
  • Желтая карточка
    24'
    Черняков снес соперника на газон. Бакаев был срублен на скорости. В итоге футболист "Факела" получил в свой пассив карточку желтого цвета.
  • 23'
    Честно говоря, пока совсем пока нет голевых моментов в нашей встрече, хотя хочется, чтобы игра развязалась в полной мере. Но пока осторожничают команды.
  • 21'
    Пяткой сыграл Клаудиньо, после чего, видя то, что его накрывают, форвард питерцев сыграл в подкате на партнера. Сыграно очень надежно.
  • 20'
    Середина первого тайма у нас идет фактически. Владеет мячом в центре поля питерский коллектив, что совсем не нравится болельщикам, которые освистывают футболистов "Зенита".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      18'
      Ответная атака команды хозяев. Ивахнов дальним ударом проверяет в створе Кержаков. Михаил фиксирует сферу, добираясь в прыжке до мяча.
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Сутормин сейчас к линии штрафной устремился. Нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч прямо в руки киперу прилетел. Спокойно сыграл в рамке Городовой.
    • 16'
      Еще один проход Мантуана по левому флангу, и более нацеленная передача на Кассьерру, которому не удается пробить головой по снаряду.
    • 15'
      Без пауз у нас проходит игра. Квеквескири снова на ударной позиции оказался, но его удар пришелся выше цели метров на пять.
    • 14'
      Бакаев и Кузяев сейчас отбиваются в своей штрафной, выбивая мяч подальше от рамки. "Факел" в этой ситуации старается максимально эффективно прессинговать своего соперника.
    • 13'
      Кстати говоря, поддержка у "Факела" сегодня солидная. Нельзя сказать, что 100%-ный аншлаг, но фанатов пришло посмотреть на "Зенит" немало.
    • 11'
      Мантуан по левому флангу разбегался со снарядом. Последовала передача в центр штрафной, где Кассьерру уверенно опередил вышедший из рамки Городовой.
    • Угловой
      10'
      Угловой удар подали футболисты "Факела". Последовал навес на дальнюю штангу, где были только игроки питерской команды.
    • Фол, нарушение
      9'
      Калинин наступил на ногу Бакаеву, после чего последний упал с криками на газон. Желтой карточки не получил 13-й номер хозяев за этот фол.
    • 7'
      Сутормин выполнил прострел с правого края в штрафную соперника - прямо в руки голкиперу "Факела" сфера прилетела. Уверенно в рамке отработал страж.
    • 6'
      Плотно играет в обороне сейчас "Факел". Не дают хозяева толком разогнаться сопернику. Питерцы будут стремиться взломать оборону воронежцев.
    • Опасный момент
      5'
      Квеквескири сейчас получил мяч у дужки штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше мишени. Было очень опасно!
    • 4'
      Питерский коллектив активно прессингует своего соперника, пытаясь забить быстрый мяч. Команда высокого уровня, а потому и будет играть сегодня только на победу.
    • 2'
      Футболисты "Факела" сегодня предстали на поле в синих цветах, тогда как игроки питерского "Зенита" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
      Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия);
      Ассистент: Андрей Болотенков (Москва, Россия);
      Резервный: Игорь Панин (Дмитров, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Факела» и питерского «Зенита». Встреча состоится в Воронеже, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 176
    Факел 8% (14)
    X 6.8% (12)
    Зенит 85.2% (150)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Зенит
    8.60
    5.40
    8.90
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    БетСити

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    Прогнозы на матч Факел 0:0 Зенит

    Исход игры
    Факел
    8% (14)
    Ничья
    6.8% (12)
    Зенит
    85.2% (150)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    52.85% (65)
    Нет
    47.15% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    19.9% (35)
    1:2 Зенит
    18.8% (33)
    1:3 Зенит
    13.1% (23)
    0:3 Зенит
    6.3% (11)
    0:1 Зенит
    4% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (4)
    1:4 Зенит
    1.7% (3)
    0:4 Зенит
    1.1% (2)
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    Факел
    Зенит
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