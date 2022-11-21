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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Крылья Советов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 84
Крылья Советов 9.5% (8)
X 11.9% (10)
Спартак Москва 78.6% (66)
0
выиграет Спартак Москва
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Спартак Москва
3.75
1.90
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Спартак Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.54

Среднее время на гол

98
167

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.28
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
83

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиркович Александар 2 0.5
Глушенков Максим 1 0.25
Цыпченко Дмитрий 1 0.25
Хубулов Владимир 0 0
Пиняев Сергей 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 0.75
Мелёшин Павел 2 0.5
Соболев Александр 1 0.25
Рассказов Николай 1 0.25
Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
Николсон Шамар 1 0.25
Зиньковский Антон 0 0
Джикия Георгий 0 0
Игнатов Михаил Александрович 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыпченко Дмитрий 2 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пруцев Данил 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Рыбус Мацей 1 0
Мевля Миха 1 0
Промес Куинси 1 0
Соболев Александр 1 0
Джикия Георгий 1 0
Николсон Шамар 1 0
Умяров Наиль 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
7
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
4
44%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1
Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0
Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4

Результаты матчей

Крылья Советов
Спартак Москва

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 84
    Крылья Советов 9.5% (8)
    X 11.9% (10)
    Спартак Москва 78.6% (66)
    0
    выиграет Спартак Москва
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Спартак Москва
    3.75
    1.90
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    9.5% (8)
    Ничья
    11.9% (10)
    Спартак Москва
    78.6% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.66% (46)
    Меньше
    31.34% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.09% (55)
    Нет
    17.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    45.2% (38)
    1:1 Ничья
    10.7% (9)
    0:2 Спартак Москва
    7.1% (6)
    0:1 Спартак Москва
    4.8% (4)
    2:1 Крылья Советов
    3.6% (3)
    1:0 Крылья Советов
    2.4% (2)
    1:3 Спартак Москва
    2.4% (2)
    2:3 Спартак Москва
    2.4% (2)
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    Крылья Советов
    Спартак Москва
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