ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Оренбург
 
Позже
Ростов
Прогнозы 154
Оренбург 39% (60)
X 31.2% (48)
Ростов 29.9% (46)
0
выиграет Оренбург
No comment No comment No comment
sindbad111 #
0
выиграет Ростов
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ростов
3.65
3.97
3.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Оренбург
Ростов

История личных встреч

Оренбург
Ростов

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
180

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловец Александр 2 0.5
Сычевой Владимир 2 (1) 0.5
Сиваков Михаил 1 0.25
Полуяхтов Владимир 1 0.25
Оганесян Степан 1 0.25
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1) 0.25
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 (1) 1
Щетинин Кирилл 1 0.25
Полоз Дмитрий 1 (1) 0.25
Тугарев Роман 1 (1) 0.25

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Титков Николай 1 1
Малых Андрей 1 0
Павловец Александр 1 0
Николаев Тимур 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Комличенко Николай 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0
Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1
Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2

Результаты матчей

Оренбург
Ростов

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 100%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
    Ассистент: Игорь Демешко (Химки, Россия);
    Ассистент: Наиль Сейфетдинов (Казань, Россия);
    Резервный: Сергей Куликов (Саранск, Россия).
  • Доброго времен суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Ростова». Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 154
Оренбург 39% (60)
X 31.2% (48)
Ростов 29.9% (46)
0
выиграет Оренбург
No comment No comment No comment
sindbad111 #
0
выиграет Ростов
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ростов
3.65
3.97
3.75
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Где смотреть матч Оренбург - Ростов онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург - Ростов

Исход игры
Оренбург
39% (60)
Ничья
31.2% (48)
Ростов
29.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
87.6% (113)
Нет
12.4% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.4% (33)
2:1 Оренбург
21.4% (33)
1:2 Ростов
18.2% (28)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Оренбург
3.9% (6)
2:0 Оренбург
2.6% (4)
3:1 Оренбург
1.9% (3)
0:1 Ростов
1.9% (3)
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