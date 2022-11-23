—

Доброго времен суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Ростова». Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!