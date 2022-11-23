Второй тайм стартовал у нас! Удачи командам, поехали!

Судя по всему, замен в перерыве в составе команд не произошло. В прежнем сочетании игроков на поле вернулись футболисты.

В случае победы в этой встрече "Ахмат" вырвется на первую строчку в турнирной таблице своей группы Фонбет Кубка России. Этого уже давно ждут болельщики.

В программе 5-го тура Фонбет Кубка России еще две встречи. Они начнутся чуть позже. На своем поле "Крылья Советов" примут "Спартак", а "Краснодар" сыграет против "Локомотива". Также на своем поле.

МОМЕНТ! Макаров оказался у ворот соперника. Произвел он удар по рамке противника, но угодил в голкипера. Будет угловой в исполнении "бело-голубых".

Маричаль зацепил сопернику за шею, повалив его на газон. Был в этой ситуации фол. Рефери среагировал, зафиксировав положение "вне игры".

Первый тайм

— Свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:0! Впереди "Ахмат"!

44' Захарян у нас успел получить где-то карточку желтого цвета. Видимо, за разговор с судейской коллегией.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САДУЛАЕВ! 2:0!

Второй мяч влетает в ворота "Динамо". Лечи исполнил пенальти не идеально. Чуть левее цели он пробил, и от руки вратаря мяч юркнул в сетку!

40' Маричаль пошел в подкат на правом краю штрафной своей команды, после чего завалил на газон Садулаева. Рефери зафиксировал нарушение. Стало быть, пенальти!

38' Снова угловой у ворот соперника "Динамо" удается заработать. На сей раз с правого края последует навес. Ждем, чем все это закончится.

36' Все в порядке с Кутицкому. Хотя бы ему замена не потребуется. Футболист сможет встречу продолжить, хотя какие-то вопросы о его состоянии остаются.

34' Кутицкий на газоне у нас оказался. Посмотрим, что по итогу решат по нему медики. У нас же остается около 10 минут до конца первого тайма.