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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Левников Кирилл
Ахмат
2:0
Второй тайм
Динамо Москва

Ход матча

17'
Конате Мохамед
1:0
27'
 
Лесовой Даниил
Грулёв Вячеслав
40'
 
Захарян Арсен
42'
Садулаев Лечи
2:0
50'
Уциев Ризван
 
Прогнозы 140
Ахмат 23.6% (33)
X 45% (63)
Динамо Москва 31.4% (44)
-1
выиграет Ахмат
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sindbad111 #
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Ничья
Динамо Москва
2.35
3.50
2.80
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Ахмат
Динамо Москва

История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.79

Среднее время на гол

53
114

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.37
0.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
108

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейников Иван 3 (1) 0.6
Ильин Владимир 2 (1) 0.4
Конате Мохамед II 2 0.4
Садулаев Лечи 2 (1) 0.4
Агаларов Гамид 1 0.2
Фольмер Кирилл 1 0.2
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.4
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Захарян Арсен 1 0.2
Гладышев Ярослав 1 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Фомин Даниил 0 0
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 2 0
Агаларов Гамид 0 1
Трошечкин Александр 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лещук Игорь 1 0
Фомин Даниил 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Захарян Арсен 1 0
Осокин Денис 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Ахмат
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0

Результаты матчей

Ахмат
Динамо Москва

Точный счет

3:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2:0 5 3 0 2 11 - 8 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 0:2 5 2 0 3 7 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 0:2 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:2 3 0 0 3 2 - 6 1
2. Ахмат 2:0 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Маричаль зацепил сопернику за шею, повалив его на газон. Был в этой ситуации фол. Рефери среагировал, зафиксировав положение "вне игры".
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Макаров оказался у ворот соперника. Произвел он удар по рамке противника, но угодил в голкипера. Будет угловой в исполнении "бело-голубых".
  • Фол, нарушение
    53'
    Уциев фолит сейчас против соперника, после чего видит перед собой карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать!
  • 51'
    В программе 5-го тура Фонбет Кубка России еще две встречи. Они начнутся чуть позже. На своем поле "Крылья Советов" примут "Спартак", а "Краснодар" сыграет против "Локомотива". Также на своем поле.
  • 49'
    В случае победы в этой встрече "Ахмат" вырвется на первую строчку в турнирной таблице своей группы Фонбет Кубка России. Этого уже давно ждут болельщики.
  • 47'
    Судя по всему, замен в перерыве в составе команд не произошло. В прежнем сочетании игроков на поле вернулись футболисты.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал у нас! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:0! Впереди "Ахмат"!
  • Желтая карточка
    44'
    Захарян у нас успел получить где-то карточку желтого цвета. Видимо, за разговор с судейской коллегией.
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САДУЛАЕВ! 2:0!
    Второй мяч влетает в ворота "Динамо". Лечи исполнил пенальти не идеально. Чуть левее цели он пробил, и от руки вратаря мяч юркнул в сетку!
  • Пенальти!
    40'
    Маричаль пошел в подкат на правом краю штрафной своей команды, после чего завалил на газон Садулаева. Рефери зафиксировал нарушение. Стало быть, пенальти!
  • Угловой
    38'
    Снова угловой у ворот соперника "Динамо" удается заработать. На сей раз с правого края последует навес. Ждем, чем все это закончится.
  • 36'
    Все в порядке с Кутицкому. Хотя бы ему замена не потребуется. Футболист сможет встречу продолжить, хотя какие-то вопросы о его состоянии остаются.
  • 34'
    Кутицкий на газоне у нас оказался. Посмотрим, что по итогу решат по нему медики. У нас же остается около 10 минут до конца первого тайма.
  • 32'
    Кому-то из игроков "Динамо" сейчас плохо. Оказался футболист на газоне. Будем надеяться, что ничего серьезного с игроком не случилось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Не смог сейчас Конате нанести толковый удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко, доставшись голкиперу "Динамо", сыгравшему очень внимательно в створе.
    • Замена
      28'
      Практически полчаса отыграли соперники. Вместо Грулёва на поле у нас Лесовой появился в составе команды гостей.
    • 26'
      Пока не может 20-й номер "Динамо" встречу продолжить. Скорее всего, его и вовсе заменят. По крайней мере, уже носилки на газоне появились.
    • Травма, повреждение
      24'
      Семёнов на полном ходу сбивает Грулёва, и тот показывает, что ему нужна замена. Уже вышли медики к кромке поля. Будет оказана помощь игроку.
    • 22'
      Пока то что показывает "Динамо" в атаке, недостаточно даже для того, чтобы счет своим голам в этом противостоянии. Но времени еще много. Будет интересно.
    • Фол, нарушение
      20'
      Даса чуть ли не затоптал сейчас соперника. Повалил он соперника на газон. В результате футболисту "Ахмата" Конате даже потребовалась помощь. Такого парня просто так не свалить.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОНАТЕ! 1:0!
      Открывает счет "Ахмат". Мощный удар удался с линии штрафной игроку "Ахмата". Мяч прямо под перекладину влетел. Кипер "Динамо" даже не успел среагировать.
    • Офсайд
      16'
      Атаковали игроки "Ахмата" по центру, но у Садулаева обнаружен был офсайд тем временем. Да, "вне игры" действительно имело место быть.
    • Угловой
      14'
      Сазонов пришел в атаку сейчас. После подачи с левого края нанес он удар по воротам. Мяч полетел значительно выше цели, но было опасно!
    • Угловой
      12'
      Неудачной получилась подача "Ахмата" от угла поля. В ответную атаку сбегали гости, и Грулёв нанес удар прямо в голову сопернику. Будет угловой.
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Садулаев! Нанес он дальний удар по воротам соперника, и смог переложиться в рамке голкипер, который в прыжке сумел перевести сферу на угловой!
    • 8'
      Пока толком без опасных моментов в нашей встрече. Хочется надеяться, что встреча не будет скучной и подарит нам опасные эпизоды и голы.
    • 6'
      Грулёв теперь попытался нанести выстрел по рамке соперника, однако мяч и тут полетел слишком сильно и неточно.
    • 5'
      Пытается сейчас атаковать "Динамо". Фомин на линии штрафной получил мяч, но нанес он крайне неточный выстрел по рамке соперника. Выше цели.
    • 3'
      Футболисты "Ахмата" сегодня вышли на поле в зеленых цветах, а игроки команды "Динамо" - в голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Грозном!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия);
      Ассистент: Роман Милюченко (Санкт-Петербург, Россия);
      Резервный: Антон Фролов (Москва, Россия)
    • Доброго времен суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Ахмата» и «Динамо». Встреча состоится в Грозном, на стадионе «Имени Султана Билимханова».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 140
    Ахмат 23.6% (33)
    X 45% (63)
    Динамо Москва 31.4% (44)
    -1
    выиграет Ахмат
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Динамо Москва
    2.35
    3.50
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 2:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    23.6% (33)
    Ничья
    45% (63)
    Динамо Москва
    31.4% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (59)
    Меньше
    54.62% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    86.15% (112)
    Нет
    13.85% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (54)
    1:2 Динамо Москва
    20.7% (29)
    2:1 Ахмат
    15% (21)
    0:1 Динамо Москва
    4.3% (6)
    1:0 Ахмат
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    1:3 Динамо Москва
    1.4% (2)
    0:2 Динамо Москва
    1.4% (2)
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