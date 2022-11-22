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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|2
|0.4
|Рязанцев Александр
|1
|0.2
|Лебеденко Игорь
|1
|0.2
|Чурич Марио
|1 (1)
|0.2
|Роганович Боян
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурмистров Никита
|1
|0.2
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|1
|0.2
|Юрганов Игорь
|1
|0.2
|Сарвели Владислав
|1
|0.2
|Батырев Амир
|1
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Савич Игор
|2
|0
|Каймаков Михаил
|2
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Шапич Стефан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|0
|1
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Джанаев Сослан
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Юсупов Артём
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|5
|4
|0
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|4.
|Факел
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|11
|2.
|ЦСКА Москва
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|10
|3.
|Торпедо Москва
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|4.
|Сочи
|1:1
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Сочи
|1:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Пари НН
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1