Макарчук заработал штрафной удар метрах в 3- от ворот соперника по центральной оси.

ОПАСНО! Провалились в обороне сочинцы, из-за чего Турищев выскочил на рандеву с Адамовым, но пробить мимо вратаря молодому форварду не удалось.

Последняя замена в составе "Сочи": вместо Ивана Енина на поле вышел Илья Кутепов.

После подачи с левого фланга мяч срикошетил на дальний край штрафной площади на свободного Заику, который с лёту наносил удар, но промахнулся по воротам метра на 2-3.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Но он не засчитан! После навеса с правого фланга Кутепов точно пробил головой из центра штрафной площади, но Смольников во время удара врезался в Адамова, из-за чего взятие ворот и не было зафиксировано.

Торпедовцы продолжают выглядеть свежее и быстрее на поле, стараясь всё-таки вырвать победу в основное время, не доводя дело до серии пенальти.

Юсупов в ответной атаке пробил от левого угла чужой штрафной площади, но получилось у него несильно и неточно.

Двойная замена в составе "Сочи": вместо Жоаозиньо и Владислава Сарвели на поле вышли Тимофей Шипунов и Амир Батырев.

Вот так так! Арбитра пригласили к монитору на предмет получения красной карточки Жоаозиньо, который двинул в лицо Самсонова перед своей заменой. Какое будет решение?

Артур Фёдоров всё-таки решил, что на красную карточку эпизод не тянет, продемонстрировав заменённому Жоаозиньо только жёлтую карточку.

Шапич в середине поля отмахнулся от Мелкадзе, за что также получил в свой пассив жёлтую карточку.

Не получается у сочинцев задержаться на чужой половине поля. Торпедовцы двигаются получше. С дальней дистанции сейчас Самсонов пробил в правый нижний угол, но слабовато, так что Адамов в падении выловил мяч.

Заброс вперёд прошёл на Мелкадзе, но тот с трудом обработал сложный мяч, после чего оказался в окружении сразу трёх соперников.

Несколько заведёнными обе команды выглядят под занавес матча. Не исключено, что кто-то всё-таки будет удалён в этой игре.

Предыдущие два матча игрового дня заканчивались серией послематчевых пенальти. Всё идёт к тому, что и в этой встрече мы её увидим.

Мелкадзе, казалось, чисто выиграл борьбу за мяч в районе центрального круга, но всё-таки прозвучал свисток, зафиксировавший нарушение правил с его стороны.

Юсупов протащил мяч на правый фланг атаки гостей, откуда пытался сделать пас на ближний край штрафной площади, но ближайший защитник "Торпедо" отбил мяч в аут.

74' Смольников в ответной атаке поторопился со своим рывком в свободную зону на правом фланге атаки, поэтому пас застал его в положении "вне игры".

73' Угловой с левого фланга "барсы" подали без опасности для своих ворот. Подбор остался за гостями, которые также не смогли провести острую атаку вторым темпом.

72' С дальней дистанции солидно к мячу приложился Кравцов - мяч после небольшого рикошета от защитника "Торпедо" пролетел рядом с левой штангой.

71' Поникшими к середине второго тайма выглядят сочинцы. Такое ощущение, что они уже смирились с тем, что в плей-офф Фонбет Кубка России они играть не будут.

69' Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но в штрафной площади сочинцы выиграли борьбу, после чего Рязанцев нарушил правила против Жоаозиньо.

68' Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Хожимата Эркинова и Давида Караева на поле вышли Игорь Смольников и Александр Орехов.

67' В глубине поля штрафной удар заработали сочинцы. Заброс последовал от Жоаозиньо в штрафную площадку, где Маргасов переадресовывал мяч к вратарской площади головой, однако там Бабурин сыграл на выходе.

66' Сиссако теперь в средней зоне грубовато нарушил правила, но его судья на первый раз решил простить, ограничившись устным замечанием.

65' Юсупов пытался вертикальной передачей вскрыть центр обороны соперника, отдавая мяч в направлении Мелкадзе, но защитники московской команды сыграли надёжно на перехвате.

64' Шапичу потребовалась медицинская помощь после фола Мелкадзе, который шипами сыграл против него в голеностоп. Повреждённое место замораживается сейчас специальными баллончиками.

63' Мелкадзе, не успевая за мячом, грубо нарушил правила на линии чужой штрафной площади против Шапича, за что получил жёлтую карточку.

62' Очень активно у кромки поля себя ведёт Андрей Талалаев, подстёгивая своих подопечных к агрессивной игре и активным действиям.

61' Торпедовцы продолжают владеть инициативой после своего первого гола. Настроены они в этом матче биться за победу.

60' Двойная замена в составе "Сочи": вместо Тимофея Маргасова и Луки Джорджевича на поле вышли Мусса Сиссако и Георгий Мелкадзе.

59' Снова "Торпедо" превратилось в большого фаворита в вопросе выхода в плей-офф Кубка России. Сочинцам надо забивать минимум два мяча в оставшееся время, чтобы на что-то ещё претендовать.

58' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давид Караев!!!

После подачи углового сочинцы отбились, но подбор остался за хозяевами поля. Атака вторым темпом закончилась великолепным дальним ударом от Караева точно в левую "девятку".

57' Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели предыдущий эпизод, приняв решения что явной ошибки Артур Фёдоров не допустил, так что пенальти не будет.

56' После подачи углового следовал удар по воротам метров с пяти - мяч попал в Маргасова. Торпедовцы апеллируют, что была игра рукой, но свисток арбитра молчит.

55' Рязанцев с левого края простреливал вдоль ворот, но защитникам "Сочи" удалось отбить мяч на угловой.

54' Енин готовил удар по воротам соперника из-за пределов штрафной площади, но делал это слишком очевидно, из-за чего его смогли накрыть соперники.

53' Остаётся надежда у "Сочи" выйти в плей-офф Кубка России, но для этого южанам надо забивать ещё, так как в матче первого круга они проиграли дома "Торпедо" со счётом 1:3.

51' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Жоаозиньо!!!

Обрезались торпедовцы в середине поля, после чего сразу же нарвались на контратаку, в ходе которой Кравцов вывел Жоаозиньо 1 на 1 с Бабуриным, и натурализованный бразилец поразил правый нижний угол ворот.

50' После подачи углового с левого фланга мяч на некоторое время застрял в штрафной площади хозяев поля, но торпедовцам всё-таки удалось вынести мяч подальше.

49' Пас к левому углу штрафной площади прошёл на Макарчука, который на силу пробил под перекладину, но Бабурину удалось перевести мяч на угловой.

48' Резкий пас последовал в штрафную площадку гостей, но Турищев там не сумел обработать мяч, который срикошетил к Адамову.

47' Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Игора Савича и Дениса Лаптева на поле вышли Александр Рязанцев и Максим Турищев.