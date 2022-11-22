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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Фёдоров Андрей
Торпедо Москва
1:1
Перерыв
Сочи

Ход матча

17'
Савич Игор
 
24'
Лаптев Денис
 
29'
 
Юсупов Артём
45'
 
Маргасов Тимофей
46'
Рязанцев Александр
Савич Игор
 
46'
Турищев Максим
Лаптев Денис
 
51'
0:1
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
56'
Караев Давид
1:1
67'
Смольников Игорь
Караев Давид
 
67'
Орехов Александр
Эркинов Хожимат
 
74'
 
Шипунов Тимофей
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
74'
 
Батырев Амир
Сарвели Владислав
76'
 
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
76'
Самсонов Артём
 
77'
Шапич Стефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
Прогнозы 142
Торпедо Москва 21.1% (30)
X 16.9% (24)
Сочи 62% (88)
+1
выиграет Сочи
No comment No comment No comment
sindbad111 #
+1
выиграет Сочи, со счетом 1:2
Сочи выиграет
Artem Sefikhanov #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Сочи
1.99
3.45
3.50
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Торпедо Москва
Сочи

История личных встреч

Торпедо Москва
Сочи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.4
Рязанцев Александр 1 0.2
Лебеденко Игорь 1 0.2
Чурич Марио 1 (1) 0.2
Роганович Боян 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурмистров Никита 1 0.2
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 1 0.2
Юрганов Игорь 1 0.2
Сарвели Владислав 1 0.2
Батырев Амир 1 0.2

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Савич Игор 2 0
Каймаков Михаил 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 1 0
Лаптев Денис 1 0
Шапич Стефан 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 0 1
Джорджевич Лука 1 0
Джанаев Сослан 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Юсупов Артём 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Миладинович Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
0
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сочи

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 1:1 5 2 1 2 5 - 5 7
4. Сочи 1:1 5 0 1 4 5 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Сочи 1:1 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:1 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Пенальти
  • Не забитый пенальти
    Снова НЕТ ГОЛА! Достаточно свежий Сиссако пробивал по верху, но Бабурину удалось парировать непростой мяч.
  • Не забитый пенальти
    НЕТ ГОЛА! Капитан "Торпедо" Самсонов пробил почти по центру ворот - Адамов справился.
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! 0:1! Артём Макарчук!
    Уверенно защитник "барсов" развёл мяч и вратаря по разным углам.
  • Серия пенальти
    Начинается серия пенальти. Первыми бить будут сочинцы.
  • Второй тайм
  • Свисток
    Основное время матча окончен! Ждём серию пенальти...
  • 90'
    Со стандарта Терехов наносил удар, но лишь проверил на прочность "стенку" из футболистов "Торпедо".
  • Фол, нарушение
    90'
    Макарчук заработал штрафной удар метрах в 3- от ворот соперника по центральной оси.
  • 90'
    Юсупов в ответной атаке пробил от левого угла чужой штрафной площади, но получилось у него несильно и неточно.
  • 90'
    Торпедовцы продолжают выглядеть свежее и быстрее на поле, стараясь всё-таки вырвать победу в основное время, не доводя дело до серии пенальти.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • Судья
    89'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Но он не засчитан! После навеса с правого фланга Кутепов точно пробил головой из центра штрафной площади, но Смольников во время удара врезался в Адамова, из-за чего взятие ворот и не было зафиксировано.
  • Опасный момент
    88'
    После подачи с левого фланга мяч срикошетил на дальний край штрафной площади на свободного Заику, который с лёту наносил удар, но промахнулся по воротам метра на 2-3.
  • Замена
    87'
    Последняя замена в составе "Сочи": вместо Ивана Енина на поле вышел Илья Кутепов.
  • Опасный момент
    86'
    ОПАСНО! Провалились в обороне сочинцы, из-за чего Турищев выскочил на рандеву с Адамовым, но пробить мимо вратаря молодому форварду не удалось.
  • Опасный момент
    85'
    Кравцов нашёл возможность для удара со средней дистанции, но мяч всё-таки пролетел немного мимо правого угла ворот "Торпедо".
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    • 84'
      Юсупов протащил мяч на правый фланг атаки гостей, откуда пытался сделать пас на ближний край штрафной площади, но ближайший защитник "Торпедо" отбил мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      83'
      Мелкадзе, казалось, чисто выиграл борьбу за мяч в районе центрального круга, но всё-таки прозвучал свисток, зафиксировавший нарушение правил с его стороны.
    • 82'
      Предыдущие два матча игрового дня заканчивались серией послематчевых пенальти. Всё идёт к тому, что и в этой встрече мы её увидим.
    • 81'
      Несколько заведёнными обе команды выглядят под занавес матча. Не исключено, что кто-то всё-таки будет удалён в этой игре.
    • 80'
      Заброс вперёд прошёл на Мелкадзе, но тот с трудом обработал сложный мяч, после чего оказался в окружении сразу трёх соперников.
    • 79'
      Не получается у сочинцев задержаться на чужой половине поля. Торпедовцы двигаются получше. С дальней дистанции сейчас Самсонов пробил в правый нижний угол, но слабовато, так что Адамов в падении выловил мяч.
    • Желтая карточка
      78'
      Шапич в середине поля отмахнулся от Мелкадзе, за что также получил в свой пассив жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      77'
      Артур Фёдоров всё-таки решил, что на красную карточку эпизод не тянет, продемонстрировав заменённому Жоаозиньо только жёлтую карточку.
    • Видеоповтор
      76'
      Вот так так! Арбитра пригласили к монитору на предмет получения красной карточки Жоаозиньо, который двинул в лицо Самсонова перед своей заменой. Какое будет решение?
    • Замена
      75'
      Двойная замена в составе "Сочи": вместо Жоаозиньо и Владислава Сарвели на поле вышли Тимофей Шипунов и Амир Батырев.
    • Офсайд
      74'
      Смольников в ответной атаке поторопился со своим рывком в свободную зону на правом фланге атаки, поэтому пас застал его в положении "вне игры".
    • Угловой
      73'
      Угловой с левого фланга "барсы" подали без опасности для своих ворот. Подбор остался за гостями, которые также не смогли провести острую атаку вторым темпом.
    • Опасный момент
      72'
      С дальней дистанции солидно к мячу приложился Кравцов - мяч после небольшого рикошета от защитника "Торпедо" пролетел рядом с левой штангой.
    • 71'
      Поникшими к середине второго тайма выглядят сочинцы. Такое ощущение, что они уже смирились с тем, что в плей-офф Фонбет Кубка России они играть не будут.
    • Угловой
      69'
      Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но в штрафной площади сочинцы выиграли борьбу, после чего Рязанцев нарушил правила против Жоаозиньо.
    • Замена
      68'
      Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Хожимата Эркинова и Давида Караева на поле вышли Игорь Смольников и Александр Орехов.
    • Фол, нарушение
      67'
      В глубине поля штрафной удар заработали сочинцы. Заброс последовал от Жоаозиньо в штрафную площадку, где Маргасов переадресовывал мяч к вратарской площади головой, однако там Бабурин сыграл на выходе.
    • Фол, нарушение
      66'
      Сиссако теперь в средней зоне грубовато нарушил правила, но его судья на первый раз решил простить, ограничившись устным замечанием.
    • 65'
      Юсупов пытался вертикальной передачей вскрыть центр обороны соперника, отдавая мяч в направлении Мелкадзе, но защитники московской команды сыграли надёжно на перехвате.
    • Травма, повреждение
      64'
      Шапичу потребовалась медицинская помощь после фола Мелкадзе, который шипами сыграл против него в голеностоп. Повреждённое место замораживается сейчас специальными баллончиками.
    • Желтая карточка
      63'
      Мелкадзе, не успевая за мячом, грубо нарушил правила на линии чужой штрафной площади против Шапича, за что получил жёлтую карточку.
    • 62'
      Очень активно у кромки поля себя ведёт Андрей Талалаев, подстёгивая своих подопечных к агрессивной игре и активным действиям.
    • 61'
      Торпедовцы продолжают владеть инициативой после своего первого гола. Настроены они в этом матче биться за победу.
    • Замена
      60'
      Двойная замена в составе "Сочи": вместо Тимофея Маргасова и Луки Джорджевича на поле вышли Мусса Сиссако и Георгий Мелкадзе.
    • 59'
      Снова "Торпедо" превратилось в большого фаворита в вопросе выхода в плей-офф Кубка России. Сочинцам надо забивать минимум два мяча в оставшееся время, чтобы на что-то ещё претендовать.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давид Караев!!!
      После подачи углового сочинцы отбились, но подбор остался за хозяевами поля. Атака вторым темпом закончилась великолепным дальним ударом от Караева точно в левую "девятку".
    • Видеоповтор
      57'
      Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели предыдущий эпизод, приняв решения что явной ошибки Артур Фёдоров не допустил, так что пенальти не будет.
    • Судья
      56'
      После подачи углового следовал удар по воротам метров с пяти - мяч попал в Маргасова. Торпедовцы апеллируют, что была игра рукой, но свисток арбитра молчит.
    • Угловой
      55'
      Рязанцев с левого края простреливал вдоль ворот, но защитникам "Сочи" удалось отбить мяч на угловой.
    • 54'
      Енин готовил удар по воротам соперника из-за пределов штрафной площади, но делал это слишком очевидно, из-за чего его смогли накрыть соперники.
    • 53'
      Остаётся надежда у "Сочи" выйти в плей-офф Кубка России, но для этого южанам надо забивать ещё, так как в матче первого круга они проиграли дома "Торпедо" со счётом 1:3.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Жоаозиньо!!!
      Обрезались торпедовцы в середине поля, после чего сразу же нарвались на контратаку, в ходе которой Кравцов вывел Жоаозиньо 1 на 1 с Бабуриным, и натурализованный бразилец поразил правый нижний угол ворот.
    • Угловой
      50'
      После подачи углового с левого фланга мяч на некоторое время застрял в штрафной площади хозяев поля, но торпедовцам всё-таки удалось вынести мяч подальше.
    • Опасный момент
      49'
      Пас к левому углу штрафной площади прошёл на Макарчука, который на силу пробил под перекладину, но Бабурину удалось перевести мяч на угловой.
    • 48'
      Резкий пас последовал в штрафную площадку гостей, но Турищев там не сумел обработать мяч, который срикошетил к Адамову.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Игора Савича и Дениса Лаптева на поле вышли Александр Рязанцев и Максим Турищев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Торпедо" и "Сочи" пока что на голы не наиграли.
    • Желтая карточка
      45'
      Угловой с левого фланга подали гости, но всё едва не закончилось молниеносной контратакой "Торпедо", которую едва успел сорвать ценой жёлтой карточки Маргасов.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      Серьёзно упал темп по занавес первой половине игры. Все с нетерпением ожидают свистка на перерыв.
    • Офсайд
      43'
      Лаптев в зоне атаки сыграл немного невнимательно, из-за чего длинный заброс в его адрес закончился свистком судьи, зафиксировавший положение "вне игры".
    • 42'
      Видно, что под занавес первого тайма обе команды уже подустали. Тяжёлое поле после дождя, да и холодно в Москве - дышится в такую погоду не так просто.
    • 41'
      Ответили своей атакой "автозаводцы" левым флангом, откуда на средней высоте следовала прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "Сочи" её прервали.
    • Опасный момент
      40'
      С левого фланга подача от Макарчука прошла в район дальней штанги, откуда головой с линии вратарской площади пробивал Джорджевич, но мяч полетел выше ворот.
    • 39'
      Жоаозиньо протащил мяч на правый край штрафной площади, но с "тёщиной" правой ноги бить не стал, в итоге загнав себя в угол.
    • Опасный момент
      38'
      С дальней дистанции Кравцов достаточно опасно пробил по воротам хозяев - мяч пролетел рядом с левым нижним углом ворот. Как мне показалось, Бабурин ситуацию в броске не контролировал.
    • Видеоповтор
      37'
      Видеоассистенты главного арбитра не стали приглашать Артура Фёдорова к монитору, а это значит, что повода для назначения пенальти нет.
    • Судья
      36'
      Сейчас "барсы" всё-таки провели контрвыпад, и после подачи в штрафную площадку Сарвели пробил головой - мяч попал в защитника, причём сочинцы считают, что была игра рукой.
    • 35'
      Мало что получается в последние минуты у гостей, которым толком не удаётся даже за центр поля выйти, не говоря о чём-то большем.
    • Угловой
      34'
      Угловой с левого фланга хозяева подали в центр штрафной площади, откуда пошла скидка во вратарскую площадь, но там чётко на выходе сработал Адамов.
    • 33'
      Левым флангом торпедовцы продвинулись вперёд, но сразу две прострельные передачи в штрафную площадку из этой зоны были блокированы.
    • 32'
      Лаптев по правому флангу пытался запустить в прорыв скоростного Караева, но прочитано было такое действие защитниками "Сочи", один из которых просто выбил мяч в аут.
    • Травма, повреждение
      31'
      Больно досталось Савичу в предыдущем эпизоде. Арбитру пришлось приглашать на газон медицинскую бригаду, чтобы пострадавшего футболиста поставили на ноги.
    • Желтая карточка
      30'
      Юсупов в середине поля в пылу борьбу наступил шипами на ногу Савичу, за что незамедлительно был наказан жёлтой карточкой.
    • Опасный момент
      29'
      После подачи стандартного положения Лаптев спиной переправлял мяч в ворота соперника, но Адамов правильно занял позицию в рамке, что позволило ему поймать мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Терехов грубовато нарушил правила против Караева на левом фланге обороны "Сочи". Арбитр решил, что этот фол всё-таки на жёлтую карточку не тянет.
    • 27'
      Левым флангом провели атаку гости, откуда Джорджевич выполнял прострельную передачу в центр, но слишком близко к воротам шёл мяч, что позволило Бабурину сработать на перехвате.
    • Судья
      26'
      У главного арбитра матча Артура Фёдорова возникли проблемы с креплением радиотехники на теле. В связи с этим возникла небольшая пауза в игре.
    • Желтая карточка
      25'
      Кравцов на своей половине поля обокрал Лаптева, после чего готов был ринуться в контратаку, но Денис успел руками сорвать её ценой жёлтой карточки.
    • Фол, нарушение
      24'
      Самсонов подключился к атаке "Торпедо", но ему в чужой штрафной площади до мяча добраться не удалось - лишь нарушены были правила против Дркушича.
    • Опасный момент
      23'
      Активный Енин снова зацепился за мяч в чужой штрафной площади, но на этот раз он пробивал с 14 метров с разворота, из-за чего снова получилось слишком слабо и по центру ворот.
    • 22'
      Тут же сочинцы ответили своей атакой: с левого края Терехов отдал пас в центр штрафной площади на Сарвели, но мощный удар последнего пришёлся в защитника.
    • Опасный момент
      21'
      Ответили контратакой торпедовцы, в ходе которой Енин оказался на левом краю чужой штрафной площади с мячом, но с места он пробил слабовато, да ещё и практически прямо в Адамова мяч полетел.
    • 20'
      Захватили уже игровое и территориальное преимущество на поле "Лужников" футболисты "Сочи", но пока что до по-настоящему опасных моментов у ворот Бабурина дело не доходит.
    • 19'
      Со стандарта следовал заброс на левый край штрафной площади, но слишком сильным он получился - мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • Желтая карточка
      18'
      В глубине поля против Джорджевича грубо сыграли сразу два соперника. В итоге жёлтая карточка была предъявлена Савичу.
    • Угловой
      17'
      Снова отбились торпедовские защитники после подачи углового у своих ворот. С подбора следовал дальний удар по воротам, но он получился несильным и неточным.
    • Опасный момент
      16'
      С правого фланга Юсупов то ли случайно, то ли намеренно послал мяч навесом под перекладину ворот соперника - Бабурин перевёл игровой снаряд на угловой.
    • 15'
      Торпедовцы к исходу первой трети тайма перестали работать в прессинге, спокойно сейчас наблюдая, как соперники пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • 14'
      Талалаев вспылил у кромки поля, так как его подопечные решили отыграть мяч на своего вратаря. Настроен тренер играть в атакующий футбол.
    • Угловой
      13'
      Первый угловой в матче с правого фланга подали сочинцы, но никаких дивидендов он им не принёс.
    • Офсайд
      12'
      Заброс в направлении Сарвели последовал в район линии штрафной площади хозяев. Владислав в борьбе упал, но свисток зафиксировал не фол против нападающего, а положение "вне игры".
    • 11'
      Букмекеры перед матчем видели "Сочи" фаворитом этой встречи, хотя и небольшим. По первой десятиминутке особого превосходства на стороне южан мы не увидели.
    • 9'
      Контратаку левым флангом игроки "Сочи" попытались провести, но Самсонов там спокойно сыграл на перехвате, после чего отдал пас к центральной линии.
    • 8'
      Продолжают лучше двигаться на поле торпедовцы. Андрей Талалаев хорошо сумел мотивировать своих подопечных на битву в этой встрече.
    • Фол, нарушение
      7'
      В середине поля Кравцов красиво обыграл двух соперников, но его аккуратно прихватили за туловище, опустив его на газон.
    • 6'
      "Автозаводцы" по центральной оси разогнали ответную атаку, но пас на рывок Караеву на правый край штрафной площади получился слишком сильным - мяч ушёл за лицевую линию.
    • 5'
      Первую атаку правым флангом сочинцы провели, откуда от Жоаозиньо пошла подача в центр штрафной площади на Сарвели, а Владислав в падении "ножницами" пробил по воротам, однако существенно промахнулся.
    • 4'
      "Сочи" должен не затягивать с разведывательными действиями, ведь для сохранения шансов на выход в плей-офф южанам нужно побеждать с крупным счётом.
    • 3'
      Торпедовцы достаточно активно работают в прессинге на первых минутах. Пытаются они ошарашить соперника своим давлением, но сочинцы не паникуют в обороне.
    • 2'
      Перед матчем над "Лужниками" прошёл дождь, но к началу матча он уже закончился, так что футболисты большого дискомфорта не будут испытывать. Для вратарей же дальние удары могут стать проблемой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 5-го тура Фонбет Кубка России, в котором московское "Торпедо" сыграет дома с "Сочи".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 142
    Торпедо Москва 21.1% (30)
    X 16.9% (24)
    Сочи 62% (88)
    +1
    выиграет Сочи
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    +1
    выиграет Сочи, со счетом 1:2
    Сочи выиграет
    Artem Sefikhanov #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Сочи
    1.99
    3.45
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Торпедо Москва 1:1 Сочи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:1 Сочи

    Исход игры
    Торпедо Москва
    21.1% (30)
    Ничья
    16.9% (24)
    Сочи
    62% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (68)
    Меньше
    47.69% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    66.92% (87)
    Нет
    33.08% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    34.5% (49)
    1:1 Ничья
    14.8% (21)
    0:1 Сочи
    13.4% (19)
    1:0 Торпедо Москва
    7.7% (11)
    2:1 Торпедо Москва
    7.7% (11)
    0:2 Сочи
    5.6% (8)
    2:3 Сочи
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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